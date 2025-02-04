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Bublik1
Reuters: Китай наносит ответный удар по тарифам Трампа, но пока не готов к серьёзной схватке с США
Был принят ряд ответных мер, но пока всё это больше похоже на затягивание времени, поскольку в распоряжение Пекина есть и более эффективные инструменты давления на Трампа

Сегодня эксперты пытаются понять, стоит ли за действиями Трампа реальный экономический подтекст, либо президент не прислушивается к аналитикам и устраивает глобальной экономике шоковую терапию. Если представить, что все действия Трампа совершаются по чётко сформулированному плану, а каждый ход предполагает продуманную стратегию, то всё не так плохо. Ну а если миллиардер продвигает понятные лишь горстке людей идеи, то в ближайшие годы мир ждёт немало экономических встрясок. В воскресенье Трамп дал понять, что следующим объектом его торговых ударов может стать Европейский союз. Пока неясно, когда именно меры вступят в силу, но собравшиеся на неформальном совещании лидеры ЕС уверяют, что без ответных шагов Белый дом не останется. 

Вашингтону грозят пошлинами, призывая одуматься и вернуться к диалогу. Многие аналитики полагают, что у Трампа просто нет выбора. Он обещал избирателям оказывать давление на союзников и противников, а значит, вынужден идти на крайне опасные меры. Что любопытно, никаких агрессивных действий против Британии не планируется предпринимать, а сам Трамп уверен, что подобные меры лишь кратковременно отразятся на кошельках потребителей в США. Президент полагает, что проводимая им политика необходима, поскольку позволит усилить борьбу с нелегальной миграцией и наркотрафиком, а также даст импульс развитию национальной промышленности. Некоторые аналитики пишут, что план Трампа нереалистичен, поскольку не учитывает ответные меры со стороны союзников и противников. Отмечается, что наиболее мощными ресурсами для давления на США обладает Китай, ну а власти Поднебесной пока не использовали даже часть потенциала. По мнению аналитиков Reuters, пока вводить в строй тяжёлую артиллерию в Пекине не планируют.

Как стало известно, сегодня КНР ввела пошлины на ряд американских товаров, отвечая на недавние тарифные меры со стороны США. Этот шаг вновь подливает масла в огонь торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира. Ещё недавно аналитики ожидали снижения напряжённости между странами, но пауза только дала импульс для очередного противостояния. Всё больше экспертов сходится во мнении, что диалог в текущих условиях невозможен, а значит, потери обеих стран должны серьёзно возрасти, прежде чем лидеры почувствуют необходимость в переговорах. Напомним, Трамп ввёл 10% тариф на весь китайский импорт. В ответ Министерство финансов Китая объявило о введении 15% пошлин на американский уголь и сжиженный природный газ, а также 10% тарифов на нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили. Власти Пекина дали понять, что это лишь начало, и Вашингтону стоит приготовиться к новым ответным мерам.. Помимо введения новых пошлин, Китай начал антимонопольное расследование в отношении американских компаний, включая Google и биотехнологического гиганта Illumina. Эти меры направлены на ограничение влияния американских корпораций в Китае. Также Министерство торговли и Таможенное управление КНР ввели экспортный контроль на редкоземельные металлы, критически важные для производства высокотехнологичных устройств и перехода к чистой энергии. Таким образом, Пекин даёт понять, что готов использовать в торговой войне стратегически важные ресурсы.

Новые китайские тарифы вступят в силу 10 февраля, оставляя сторонам небольшой временной коридор для переговоров. Судя по всему, Белый дом не собирается использовать полученное время для переговоров и уже готовит более суровые меры давления. Трамп настаивает на том, что Пекин должен остановить поток фентанила (синтетический опиод), который ежегодно уносит тысячи жизней в США. В противном случае американский лидер грозит новыми санкциями. Китай в ответ заявляет, что вопрос фентанила – это исключительно внутренняя проблема Америки, а также грозит обратиться в ВТО. Учитывая, что Трамп с лёгкостью вышел из нескольких международных объединений, решение Всемирной торговой организации для него не указ. Новости о новом витке торговой войны мгновенно отразились на мировых рынках. Цены на нефть упали на 2%, акции в Гонконге сократили рост, а доллар укрепился на фоне ослабления юаня, евро и канадского доллара.. По словам аналитиков, инвесторы опасаются затяжного противостояния, которое может дестабилизировать глобальную экономику.

В отличие от Китая, соседние Мексика и Канада сумели найти компромисс с США. Трамп согласился отложить 25% пошлины на товары из этих стран в обмен на усиление пограничного контроля. Канадское правительство обязалось внедрить новые технологии для борьбы с преступностью, а Мексика развернула дополнительные силы Национальной гвардии для предотвращения нелегальной миграции. Вашингтон и Пекин обменялись ударами, а в условиях растущей напряжённости аналитики ожидают дальнейшие удары с обеих сторон. По мнению экспертов Oxford Economics, вероятность новых пошлин остаётся высокой, а США и Китай могут использовать тарифы как инструмент постоянного давления друг на друга. Если стороны не придут к соглашению, это может привести к ещё большему экономическому хаосу, который ощутят не только сами страны, но и весь мир. Пока меры со стороны КНР не выглядят серьёзными. Очевидно, что в Пекине не готовы на значительные жертвы, но совсем скоро мягких рычагов давления не останется. Что будет в такой ситуации делать Китай, пока неясно. До недавнего времени там делали всё, чтобы не нанести удар по собственному экспорту. Похоже, пока в США не ощутят дефицит товаров, мнение Трампа не поменяется. Ну а тот факт, что американские граждане вынуждены потуже затягивать пояса, Белый дом не сильно волнует, ведь бюджет наполняется деньгами, а это хорошая новость для самого Трампа.

#политика #аналитика #трамп #торговая война #торговая война китай и сша
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