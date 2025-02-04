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Bublik1
Найден простой способ андервольтинга GeForce RTX 5090 до 450 Вт, снижающий fps всего на 5%
В стандартном режиме GeForce RTX 5090 нужна мощность 575 Вт

После того как стали известны не только технические характеристики GeForce RTX 5090, но и скудная прибавка по сравнению с флагманом прошлого поколения, эксперты начали задаваться другими вопросами. Например, будет ли видеокарта пользоваться спросом, ведь в сценариях с использованием обычного рендеринга без трассировки лучей она всего на 20-25% быстрее GeForce RTX 4090? Похоже, такие глупости не волнуют армию энтузиастов. Откуда геймеры берут деньги, решительно неясно. И всё же, первая партия разошлась за считанные часы, а сегодня перекупщики устраивают настоящее шоу, предлагая энтузиастам получить заветную видеокарту во время безумных аукционов. Например, на eBay была куплена GeForce RTX 5090, приобретённая в магазине Micro Center. При этом первый владелец заплатил за неё всего 2249 долларов, тогда как конечная ставка на аукционе достигла 6000 долларов. Важно учитывать, что это не единственный случай, ведь встретить флагман NVIDIA нового поколения даже на eBay практически невозможно. Первые страницы заняли геймеры, сражающиеся с перекупщиками, но любители наживы уже давно распродали все купленные по дешёвке видеокарты. 

Не менее безумные события происходят и в Японии, где на аукционе Yahoo Auctions была успешно продана GeForce RTX 5090 за 1 миллион иен. Это чуть меньше 6500 долларов, но желающих заполучить самую быструю видеокарту на планете намного больше, чем могут предложить перекупщики. Официальная розница молчит, а эксперты пытаются понять, в чём причина происходящего. Очевидно, что производитель не мог не предвидеть ажиотажный спрос, а значит речь идёт о сознательном выборе. Представители Overclockers UK выяснили, что вторая партия GeForce RTX 5090 в лучшем случае появится к концу февраля, но более массовые поступления ожидаются через 3-4 месяца. А вот GeForce RTX 5080 заглянет раньше и начнёт покорять прилавки магазинов по всему миру через пару недель. По данным инсайдеров, для NVIDIA сегодня важно получить как можно больше производственных мощностей для графических ускорителей, поскольку спрос на решения в области обучения ИИ огромен. Дженсен Хуанг сделал выбор, ну а геймерам придётся немного подождать. Судя по всему, крупные технологические сайты уже начали экспериментировать с новым флагманом, ну а геймеры могут познавать всё это исключительно в теоретическом виде. 

Интересной информацией поделились авторы ComputerBase. Напомним, для подключения GeForce RTX 5090 требуется блок питания, поддерживающий стандарт PCIe 5.0. Если такового нет, то подойдёт замена, где присутствует четыре 8-контактных кабеля. Благодаря тому, что каждый такой кабель даёт 150 Вт, удаётся достичь максимальных 600 Вт, ну а для работы GeForce RTX 5090 требуется 575 Вт. Авторы ComputerBase решили выяснить, что будет, если геймер подключит флагман нового поколения к нестандартному блоку питания. К примеру, в компьютере окажется только три 8-контактных разъёма питания. Ну или один из четырёх разъёмов будет повреждён, либо геймер забудет его подключить. Похоже, на этот раз инженеры NVIDIA изучили все возможные сценарии, ну а самая быстрая видеокарта на рынке отличается высокой надёжностью. Так, если вы подключите флагман через три 8-контактных кабеля, то GeForce RTX 5090 запуститься без особых проблем. Такая видеокарта успешно пройдёт все тесты и будет демонстрировать отставание от эталонных показателей до 5%. А между тем речь идёт о существенном падении мощности, поскольку три кабеля дают в сумме всего 450 Вт от необходимых 575 Вт. 

Эксперты полагают, что нашли самый эффективный способ борьбы с прожорливостью нового флагмана. Так, если вы волнуетесь о том, что видеокарта накрутит слишком много электричества, или же окажется слишком горячей, то вместо полного комплекта кабелей используйте только три. В этом случае питания для запуска и работы точно хватит, но за счёт физических ограничений температура и мощность окажутся ниже. Что любопытно, если попытаться понизить подачу напряжения до 400 Вт с помощью программных способов, то производительность снизится на 10%. Авторы ComputerBase отмечают, что ничего нового они не открыли, поскольку примерно также вела себя и GeForce RTX 4090. Флагман прошлого поколения требовал 450 Вт, но мог спокойно работать, даже если питания ограничивали до 350 Вт. И всё же, требовалось соблюсти все условности при прямом подключении, тогда как для GeForce RTX 5090 изначально подойдёт всего три кабеля питания из четырёх. Среди энтузиастов такая процедура называется андервольтинг, но в данном случае усердствовать не стоит. Обычно, после снижения мощности любители разгона пытаются вернуть утерянное быстродействие при помощи повышения тактовой частоты графического чипа. В случае ограничения физического доступа к питанию такие процедуры крайне нежелательны. И всё же, способ интересный, хотя и имеет свои минусы. Он понравится геймерам, которые хотят обезопасить дорогую видеокарту от перегрева и тому подобных сюрпризов. 

Добавим, что подключить GeForce RTX 5090 при помощи всего двух 8-контактных кабелей питания, не удалось. Представители ComputerBase обещают больше тестов, позволяющих выявить слабые и сильные стороны нового флагмана.  

#видеокарты #geforce rtx 5090
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