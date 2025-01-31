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Bublik1
Учёные обнаружили крупный астероид, шансы столкновения с Землёй которого в 2032 году равны 1.3%
За последние несколько десятилетий столь опасных объектов астрономы не фиксировали

Около 66 миллионов лет назад гигантский астероид диаметром около 10 километров столкнулся с Землёй в районе современной Мексики, образовав кратер Чиксулуб. Это катастрофическое событие вызвало массовое вымирание, включая исчезновение динозавров, и стало одним из самых известных примеров того, как столкновение с астероидом может изменить ход истории планеты. В результате столкновения по всему миру начали возникать пожары, цунами и другие катаклизмы, включая мощные землетрясения. Немногим позднее атмосфера нашей планеты наполнилась пылью, что привело к стремительному изменению климата и сделало Землю практически непригодной для жизни. На восстановление ушли десятки и даже сотни тысяч лет, ну а катастрофа расчистила путь к появлению млекопитающих и, в конечном итоге, человекообразных обезьян. 

После того как учёные осознали масштабы катастрофы, возник справедливый вопрос: а может ли нечто подобное случиться в будущем? Ответов пока нет, но кроме Чиксулуба, история Земли хранит следы и других значимых столкновений. Давайте перечислим некоторые из них:  

  • Тунгусское событие (1908 год): мощный взрыв, вызванный небольшим астероидом или кометой, разрушил около 2000 квадратных километров тайги в Сибири.   
  • Челябинский метеорит (2013 год): этот объект диаметром около 20 метров взорвался в атмосфере над Россией, вызвав ударную волну, которая повредила здания и травмировала более 1500 человек.  
  • Кратер Бэрринджера в Аризоне: образовался около 50 тысяч лет назад в результате падения железного астероида диаметром около 50 метров.  

Подобные события доказывают, что столкновение с незваным гостем из космоса реально, а астероиды крупного размера представляют для человечества серьёзную угрозу. Некоторые исследователи полагают, что шансы столкновения крайне малы и приближаются к нулевым значениям, но существует и другое мнение. 27 декабря 2024 года в Чили телескоп ATLAS зафиксировал астероид 2024 YR4, который уже успел стать объектом пристального внимания мировых космических агентств. Этот объект диаметром около 100 метров движется по вытянутой орбите вокруг Солнца и имеет высокую вероятность столкновения с Землёй 22 декабря 2032 года. В настоящее время вероятность столкновения оценивается как 1-к-83, что делает данный астероид одним из самых потенциально опасных за последние десятилетия. Эксперты из Европейского космического агентства, NASA и других организаций присвоили астероиду рейтинг 3 по Туринской шкале, что указывает на необходимость дальнейшего изучения и подготовки.  

Хотя диаметр астероида значительно меньше знаменитого Чиксулуба, его размеры всё же делают его потенциально опасным. В случае столкновения он может уничтожить территорию радиусом до 50 километров, вызвав масштабные разрушения, лесные пожары и мощные ударные волны. Пока точное место возможного удара неизвестно, но предварительные расчёты показывают, что зона риска охватывает восточную часть Тихого океана, Северную и Южную Америку, Африку и Южную Азию. IAWN (Международная сеть оповещения об астероидах) уже приступила к разработке стратегии по наблюдению за астероидом. На первом этапе будет уточнена его траектория. Это позволит сузить «коридор риска» и более точно спрогнозировать его поведение. Если вероятность столкновения останется выше 1%, в ход пойдут технологии планетарной защиты. Возможные меры включают: изменение траектории астероида с помощью миссий, подобных NASA DART. Эта технология уже доказала свою эффективность, успешно отклонив астероид Диморф в 2022 году. Не исключается более детальная разведка объекта с помощью космических аппаратов, чтобы понять его структуру и физические характеристики.  

Учёные полагают, что сегодня человечество обладает нужными технологиями, позволяющими справиться с космическими угрозами. Миссия не будет простой, но при международном сотрудничестве задача кажется выполнимой. Обычно, после обнаружения нового астероида учёные начинают строить его орбиту, используя всего несколько наблюдательных точек. На этом этапе траекторию определить крайне сложно, а особое внимание уделяется объектам, пролетающим мимо Земли. По мере получения новых данных расчёты уточняются, что приводит к вычислению вероятности столкновения, поскольку траектория становится всё более определённой. В случае 2024 YR4 ситуация осложняется его вытянутой орбитой, что делает текущие расчёты особенно сложными. В начале февраля в Вене состоится заседание Консультативной группы по планированию космических миссий. На повестке дня значится обсуждение потенциальной угрозы 2024 YR4. Если вероятность столкновения останется высокой, группа представит рекомендации Организации Объединённых Наций.   

Эти рекомендации могут включать запуск миссий для изменения траектории астероида или его уничтожения. NASA, ESA и другие агентства уже изучают такие возможности. Пока же учёные пишут, что астероид 2024 YR4 не угрожает нашей цивилизации. Даже если предотвратить угрозу не удастся, то падение его будет иметь серьёзные последствия только для одного региона, но не повлияют на жизнь в целом. И всё же, в отличие от динозавров, мы обладаем знаниями и технологиями, а значит способны себя защитить. Даже если риск столкновения останется, современные методы планетарной защиты дают нам шанс предотвратить катастрофу.

#космос #интересное #астероиды
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