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Bublik1
Seagate продавала подержанные HDD под видом новых, подменяя показатели SMART программным путём
Проблема вызывает недовольство среди купивших жёсткие диски Seagate определённых серий

Сегодня в сегменте жёстких дисков происходят крайне интересные события. Несмотря на то, что технологии хранения данных на основе магнитных накопителей должны были уйти в историю достаточно давно, отказываться от покупки HDD никто не намерен. Крупные компании наращивают закупки, поскольку обучение ИИ и создание облачных центров обработки данных требует больших объёмов информации. Твердотельные накопители в разы дороже, ну а оставшиеся на плаву производители неплохо себя чувствуют. Кажется, что лидеры рынка должны зарабатывать огромные деньги, но реальная статистика противоречит подобным домыслам. Выясняется, что Seagate ещё и фиксирует убытки, хотя продаёт больше HDD, чем 5 лет назад. Эксперты полагают, что причина лежит в области высоких затрат на разработки. К концу этого года в продажу поступят жёсткие диски объёмом 36 Тб, ну а до 2028 года клиенты получат доступ к накопителям, ёмкость которых равна 60 Тб. Всё это требует огромных инвестиций, ведь только таким образом можно противостоять экспансии SSD. 

Если судить по последним новостям, то руководство Seagate идёт на крайне сомнительные меры, пытаясь всеми силами удержать прибыль и выйти в плюс. Для информации, речь о производителе, занимающем 40% всего мирового рынка жёстких дисков. Так вот, компания умудрилась стать главным действующим участником скандала, замять который будет нелегко. Как выяснилось, официальные розничные партнёры Seagate массово продают пользователям подержанные жёсткие диски, выдавая их за новые. Проблема оказалась настолько массовой, что затронула крупнейших ритейлеров, включая Amazon и Mindfactory. В настоящее время бывшие в употреблении накопители замечены в Германии, где уже началось расследование действий Seagate. Первые сведения о проблеме стали доступны на страницах издания Heise.de. Один из пользователей купил два жёстких диска Seagate серии Exos на 14 Тб. Внешне они выглядели почти новыми, за исключением небольших следов износа на корпусе. SMART-данные устройства также не показывали отклонений, но пользователь решил более глубоко вникнуть в проблему. Он использовал инструменты для всестороннего тестирования и выяснил, что перед ним сильно подержанные HDD. 

Утилита Field Accessible Reliability Metrics показала, что один диск отработал около 10 тысяч часов (более 417 дней), а второй – свыше 15 тысяч часов (625 дней). Устройства были куплены у официального партнёра Seagate, что исключает возможность ошибки со стороны случайного поставщика. Чтобы убедиться, что проблема не связана с конкретным магазином, покупатель приобрёл ещё два жёстких диска серии Exos на 16 Тб у другого ритейлера. Но и они оказались бывшими в употреблении, наработав уже по 22 тысячи часов каждый (917 дней). После публикации на страницах Heise.de десятки владельцев жёстких дисков решили провести тестирование и пришли к аналогичным выводам. На момент написания материала издание получило более 50 подтверждённых случаев продажи подержанных дисков Seagate. По большей части речь идёт о серии Exos на 16 Тб. Есть среди недовольных владельцев накопители ёмкостью 4 Тб и 12 Тб. Время эксплуатации подобных HDD стартует с 15 тысяч часов и может доходить до 36 тысяч часов. Один из накопителей объёмом 4 Тб, только недавно приобретённый в официально рознице, проработал ранее больше 50 тысяч часов, ну а это 2048 дней, что говорит о высоком уровне износа. 

Представители Seagate попытались оправдаться. Там заявили, что указанные выше устройства не предназначались для розничной продажи. Якобы, каким-то образом пользователи получили доступ к жёстким дискам для ОЕМ-сборщиков. Такие устройства не имеют пятилетней гарантии, предусмотренной для розничных моделей. Оправдание вышло не очень впечатляющим. Получается, что при покупке сервера или домашнего компьютера людям под видом нового жёсткого диска устанавливают старый, требуя за него полную оплату. Но и это ещё не всё, ведь говорить о случайности не приходится. Специалисты выяснили, что на всех указанных выше жёстких дисках Seagate была намеренно сброшена статистика SMART. Если не вдаваться в детали, то таким образом производитель программным способом скрыл реальное время работы накопителя, сделав информацию недоступной для рядовых пользователей. Только несколько утилит способны видеть реальные показатели, чем и пользовалась Seagate.

Отмечается, что выявленная проблема затрагивает не пару случайных ритейлеров: покупатели сообщают, что подержанные диски были приобретены у множества дилеров и различных продавцов, многие из которых являются официальными партнёрами Seagate. Это указывает на возможность масштабной мошеннической схемы, включающей изменения в цепочке поставок. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Многие покупатели возмущены тем, что официальные партнёры компании продают подержанные накопители, не информируя об этом покупателей. В ответ на разразившийся скандал Seagate заявила, что начала внутреннее расследование, чтобы выяснить, как бывшие в употреблении HDD оказались на прилавках обычных магазинов. Неясно, сколько лет производитель обманывал покупателей, пока же скандал становится всё более громким, а значит без судебного разбирательства не обойдётся. Что любопытно, Seagate официально продаёт бывшие в употреблении устройства через магазин на eBay. Подобные устройства всегда маркируются, а потенциальные покупатели уведомлены о рисках. На каждом товаре указано точное время работы и другие данные, а все жёсткие диски стоят дешевле новых моделей. 

Массовая продажа подержанных жёстких дисков вредит не только покупателям, но и репутации Seagate. Устройства с истекающей гарантией и значительным износом не соответствуют заявленным характеристикам, что ставит под угрозу данные пользователей. К тому же использование подержанных накопителей в серверных или корпоративных системах может привести к нежелательным и опасным сбоям с потерей информации. Специалисты предупреждают: чтобы не стать жертвой подобных схем, перед покупкой HDD необходимо проверять его историю с помощью специализированных утилит, даже если устройство куплено у официального партнёра. В случае, если проблема будет подтверждена в полном объёме, это станет одним из крупнейших скандалов в истории рынка накопителей данных, а всё это окажет остро негативный эффект на доверие пользователей к продукции Seagate и её партнёрам.

#жёсткие диски #seagate
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