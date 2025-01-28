Инсайдеры пишут, что GeForce RTX 5060 Ti действительно претендует на 16 Гб скоростной видеопамяти нового поколения

Известно, что новый флагман NVIDIA поступит в продажу 30 января. GeForce RTX 5090 пусть и выглядит немного разочаровывающе, но точно не будет испытывать проблем с реализацией. По мнению экспертов, спрос на чипы для обучения ИИ привёл к тому, что небольшие стартапы переходят на настольные видеокарты. Ну а если учитывать, что GeForce RTX 5090 в 2 раза быстрее GeForce RTX 4090 в сценариях, востребованных с обучением нейросетей, то следует ожидать острого дефицита. Ритейлеры отмечают нехватку видеокарт, поскольку первая партия оказалась явно меньше, чем готовы купить энтузиасты. Это значит, что видеокарт хватит не всем, ну а такие новости приводят к настоящему ажиотажу. Как стало известно, в США перед крупными магазинами фанаты NVIDIA уже поставили палатки и намерены получить доступ к GeForce RTX 5090 в первых рядах. Неясно, откуда у безработных гиков есть деньги на такую продукцию, но в данном случае важно лишь то, что речь идёт о дорогой видеокарте, начальная цена которой стартует с 2000 долларов.

Если учитывать, что большая часть GeForce RTX 5090 будет представлена кастомными моделями, то купить видеокарту дешевле 2300 долларов на старте окажется проблематично. Сколько флагманов успел выпустить к концу января Дженсен Хуанг, остаётся только догадываться, но всё это интересует небольшую часть пользователей, тогда как основное количество геймеров ждёт релиза GeForce RTX 5070. По некоторым данным, видеокарта будет до 10% быстрее GeForce RTX 4070 SUPER. Продаваться новинка будет за 550 долларов, но даже такие деньги есть далеко не у каждого любителя видеоигр. Именно поэтому геймеры ждут анонса менее дорогих GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 5060. О сроках релиза мы поговорим немного ниже, а пока следует изучить более оптимистичную информацию. Как оказалось, один из партнёров NVIDIA опубликовал спецификации ещё не анонсированных графических чипов. Более мощное решение получит 16 Гб высокоскоростной памяти GDDR7, тогда как GeForce RTX 5060 ограничится скромными 8 Гб. Утечка произошла от компании MaxSun, которая публикует данные на портале Евразийской экономической комиссии. Данных слишком мало, что делать какие-то выводы, но у инсайдеров уже есть и другая полезная информация.

Ожидается, что обе видеокарты получат 128-битную шину памяти и аналогичную по скорости GDDR7. Таким образом пропускная способность GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 5060 достигнет 448 Гб/с, что значительно выше показателей актуальных моделей. GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060. GeForce RTX 5060 немного разочаровывает, поскольку предлагает всё те же 8 Гб видеопамяти, ну а GeForce RTX 5060 Ti больше похожа на современную видеокарту. Если изучить тесты в сети, то можно заметить, что GeForce RTX 4060 Ti довольно неплохо справляется с играми, но постоянно упирается в нехватку видеопамяти. Особенно это происходит в разрешении 2К, а также в 4К. Единственным решением остаётся запуск технологии масштабирования, без которой в 2K@60fps на высоких настройках графики уже не поиграть. Если GeForce RTX 5060 Ti получит 16 Гб видеопамяти, то сможет обеспечить длительный жизненный цикл, ну а этого видеокартам NVIDIA в последние годы сильно не хватает. Например, GeForce RTX 3070 Ti даже сегодня может похвастать высоким уровнем быстродействия в синтетических тестах, но имеет всего 8 Гб памяти. В теории, такая видеокарта может запускать игры даже в 4К, но на практике многие новинки в 2К становятся для GeForce RTX 3070 Ti настоящим испытанием.

MaxSun широко известна в Азии и Китае, ну а появление информации в базе данных ещё не означает скорого старта продаж. Согласно оптимистичным прогнозам, ждать появления GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 5060 придётся как минимум до начала апреля. Но так полагают оптимисты, тогда как более реалистично надеяться на начало лета. Сегодня NVIDIA делает ставку на дорогие продукты. Если вспомнить, что GeForce RTX 5070 поступит в продажу в конце февраля, то смысла выпускать решения среднего ценового сегмента в ближайшие месяцы нет. GeForce RTX 5070 будет стоить на 50 долларов ниже, чем просят за GeForce RTX 4070, ну а это может сделать её чрезвычайно популярной. Известно, что GeForce RTX 5070 получит 12 Гб видеопамяти, ну а на этом фоне 16 Гб у GeForce RTX 5060 Ti смотрятся неожиданно. Ранее мы уже видели подобные курьёзы, когда GeForce RTX 3060 имела 12 Гб, ну а более дорогая GeForce RTX 3070 Ti ограничивалась 8 Гб памяти. Инсайдеры полагают, что GeForce RTX 5060 Ti будет стоить всё те же 400 долларов на старте, тогда как называть цену GeForce RTX 5060 крайне сложно. Многое будет завесить от того, насколько быстрой станет новая видеокарта. Напомним, за последние два поколения сегмент до 400 долларов прибавил до 20%, ну а это практически незаметно, если у вас нет флагманского процессора и прокачанной оперативной памяти.