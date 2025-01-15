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Bublik1
В США ритейлеры борются с перекупщиками, предлагая комплекты из Ryzen 7 9800X3D и Radeon RX 7900 XTX
Стоимость такого комплекта оказывается намного выше 1000 долларов

Несколько дней назад одного из руководителей AMD спросили о том, почему Ryzen 7 9800X3D так сложно встретить в продаже. Казалось бы, с момента релиза прошло достаточно времени для того, чтобы развернуть новые мощности, но игровых камней крайне мало. Как выяснилось, причин возникновения такой неприятной ситуации несколько. Прежде всего представитель AMD бросил камень в огород Intel. Оказывается, никто и не подозревал, что серия Arrow Lake окажется такой провальной. Обычно многие энтузиасты покупают флагманские чипы Intel, но Core Ultra 9-285K во многих сценариях уступает старому Core i9-14900K, поэтому часть пользователей и вовсе отказалась от похода в магазин. Ну а другие предпочитают получить самый быстрый игровой процессор, поэтому спрос на Ryzen 7 9800X3D возрос.

Представитель AMD напомнил, что актуальная серия процессоров Intel принесла незначительный прирост быстродействия между поколениями, но забыл добавить, что Ryzen 9000 также оказалась разочаровывающей и пользуется низким спросом. 

Но и это ещё не всё, ведь производство современных процессоров требует времени. Обычно от начала закладки кремниевых пластин в литограф до упаковки в коробку проходит 12 недель. Для Ryzen 7 9800X3D всё намного иначе, поскольку речь идёт о более сложной технологии. Руководство AMD уже сделало нужные выводы, вот только результаты будут заметны нескоро. Согласно предварительным оценкам, полностью решить проблему дефицита удастся к началу лета, а значит хороших решений у энтузиастов пока нет. И поскольку дефицит подогревает интерес, то многие покупатели предпочитают не надеяться на удачу, а обращаться к перекупщикам. У этих ребят всегда есть нужное количество процессоров, вот только цена не совсем соответствует рекомендованной.

Напомним, Ryzen 7 9800X3D должен стоить 479 долларов, но найти такой камень даже на крупных американских площадках почти невозможно. В Европе за самый быстрый игровой камень просят ощутимо больше, хотя из-за тотального дефицита встретить Ryzen 7 9800X3D там почти невозможно. Учитывая отложенный спрос, количество желающих купить данный процессор растёт, а возможности AMD по-прежнему ограничены.

Как стало известно, один из американских ритейлеров начал борьбу с перекупщиками. В рамках новой акции Newegg предлагает энтузиастам купить игровой камень с определёнными условиями. Так, приобрести отдельно Ryzen 7 9800X3D не получится, а значит придётся доплачивать за комплект из материнской платы или видеокарты. При этом расчёт делается на состоятельных геймеров, поэтому предложения не выглядят демократичными. Дешевле всего обходятся комплекты с материнскими платами, но выбрать можно из моделей с чипсетами X870/X870E. Это флагманы, стоимость которых может удивить неподготовленных пользователей. Например, самый недорогой комплект включает Ryzen 7 9800X3D, к которому предлагается материнская плата производства GIGABYTE. За комплект придётся выложить 650 долларов, но в данном случае это всё равно намного выгоднее, чем покупать у перекупщиков. На популярных площадках только за один процессор просят от 900 долларов, а из-за дефицита цена может превышать 1000 долларов. 

Есть и более дорогие комплекты. Так, сборка с флагманской материнской платой ASUS обойдётся в 900 долларов, сам магазин готов продать один комплект в одни руки. Это позволит снизить количество спекулянтов, но вряд ли поможет делу. Как показывает практика, крупные перекупщики получают доступ к дефицитным продуктам ещё до того, как они попадают в розницу. Остановить перекупщиков при помощи сомнительных акций невозможно, в чём мы уже убедились в 2021 году, когда борьба с майнерами доходила до абсурда. Добавим, что Newegg также предлагает комплекты Ryzen 7 9800X3D с Radeon RX 7900 XTX. Если учитывать, что стоит такая видеокарта от 850 долларов, то комплект обойдётся довольно дорого.

Скорее всего, некоторые пользователи всё же получат возможность приобрести процессор и видеокарту с материнской платой по близкой к рекомендованной стоимости, но в России подобные акции не проводятся. Здесь за Ryzen 7 9800X3D просят около 100 тысяч рублей, тогда как за флагманскую видеокарту придётся выложить от 120 до 170 тысяч рублей. В данном случае причина не только в дефиците, но и в нестабильном курсе рубля, оказывающем давление на кошельки потенциальных покупателей. 

#видеокарты #процессоры #radeon rx 7900 xtx #ryzen 7 9800x3d
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