Идея вызывает вопросы, а реализация её и вовсе кажется нереалистичной

Нет никаких сомнений, что чрезмерное употребление алкогольных напитков приводит к самым неприятным, а порой и опасным последствиям. В некоторых странах данную проблему пытаются решать при помощи административных мер, но практика показывает, что слишком сильное давление имеет обратный эффект. В истории России, США и ряда других стран были периоды, когда власти практически полностью запрещали продажу алкогольных напитков. Вот только вместо того, чтобы вести трезвый образ жизни, местное население продемонстрировало обратную реакцию. Суровые запреты привели к появлению хорошо организованных преступных синдикатов, а рядовые жители научились мастерить простые устройства, с помощью которых можно было получать алкоголь, не выходя из дома.

Принято считать, что в России много пьющих людей, но статистика доказывает, что Европа с большим отрывом уходит вперёд. Что удивительно, несмотря на это в немецких городах сложно встретить пьяного человека на улице. Не исключено, что причина в более суровых законах, наказывающих нарушителей общественного порядка при помощи крупных штрафов. В итоге если немцы и пьют крепкие напитки, то предпочитают делать это тихо (это не касается ежегодного празднования Октоберфеста, но в каждом правиле бывают исключения). Вполне возможно, что российским властям следовало бы изучить эффективную законодательную практику в европейских странах, но пока на ум депутатам приходят исключительно запретительные меры. Не так давно в Госдуме прозвучала идея, обсуждение которой уже вызвало широкий резонанс. Депутат Андрей Свинцов предлагает категорически запретить жителям России дарить друг другу алкогольные напитки. В качестве причин называется необходимость ужесточения борьбы с чрезмерным употреблением спиртного и пропагандой нездорового образа жизни.

Лозунги, под которыми идея выдвигается, кажутся логичными, но в данном случае не совсем понятно, как депутат вообще планирует отслеживать работу закона (если таковой вообще примут). Например, один гражданин РФ решит подарить другому бутылку хорошего виски в благодарность за помощь в ремонте автомобиля. Как выявить противозаконный акт? Можно полагаться на добросовестное отношение общества, но в этом случае закон вообще работать не будет. Административное давление вызовет негодование населения, а значит остаётся только награждать граждан, которым знакомые и родственники подарили спиртные напитки, за регулярные доносы. Сложно сказать, как депутат видит реализацию своей идеи, поскольку точных данных на этот счёт озвучено не было. Свинцов констатирует, что алкоголь – это самый настоящий яд, а значит дарить его друзьям и близким не следует. Депутат уверен, что общество просто обязано изменить своё отношение к данной проблеме, а на первое время можно обойтись и штрафами.

Например, если вас поймали за дарением бутылочки вина своим близким, то придётся отдать в казну 5 тысяч рублей. Но это ещё цветочки, ведь штраф для юридических лиц составит до 100 тысяч рублей. В случае, если подарок сделает должностное лицо, наказание предусматривает штраф от 35 до 50 тысяч рублей. Ну а вместо того, чтобы травить друг друга алкоголем, депутат предлагает обратить внимание на более безопасные и полезные подарки. Это могут быть билеты на культурные мероприятия, абонементы в спортивные залы, книги или сертификаты на дополнительное образование. Такие подарки, по словам Свинцова, способствуют укреплению здоровья и интеллектуальному развитию. В рамках борьбы с алкоголизмом депутат предложил ввести обязательное оформление справки на портале «Госуслуги» для покупки спиртного. Перед получением такого документа граждане должны будут пройти профилактическую беседу с наркологом. Медицинское учреждение будет фиксировать информацию о прохождении консультации в Едином портале госуслуг.

Кроме того, депутат предложил ограничить продажу алкоголя, выделив для этого специализированные магазины или отдельные помещения в торговых точках. Вход в такие залы будет разрешён только гражданам старше 18 лет, а продукция должна быть скрыта за непрозрачными стенами и дверями, чтобы не провоцировать покупателей. Инициатива Свинцова перекликается с долгосрочными целями Минздрава по снижению уровня потребления алкоголя. План, рассчитанный до 2030 года, включает 29 мероприятий, направленных на сокращение смертности и заболеваемости, связанные с употреблением спиртного. Среди них значится развитие системы медицинской помощи людям с алкогольной зависимостью, реабилитация и укрепление здорового образа жизни. В рамках плана предполагается ужесточение мер по регулированию оборота спиртного, ограничение времени продажи алкоголя в регионах и контроль за распространением самогонных аппаратов. Также будет проанализирован опыт российских регионов, уже внедривших ограничения на продажу алкоголя. Как уже было сказано выше, предложение депутата вызвало бурную дискуссию в обществе. Часть населения поддерживает инициативу, тогда как другая уверена, что ограничительные меры могут привести к росту теневого рынка алкоголя.

Учитывая, что довольно большая часть общества привыкла благодарить коллег или знакомых при помощи бутылочки горячительного напитка высокого качества, не очень понятно, как Свинцов планирует отучать население от такой пагубной традиции. В целом инициатива выглядит странно, а реализация её вызывает большие сомнения. Скорее всего, власти на такие агрессивные меры борьбы с алкогольной зависимостью не решаться. Для начала нужно усилить контроль за уже действующими законами, а особенно за ролью школ в системе профилактики вредных привычек, но это уже совершенно другая тема.