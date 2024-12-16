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Bublik1
Учёные считают, что для возникновения жизни не нужна планета, ведь достаточно крупного астероида
Вполне возможно, что один из таких астероидов принёс жизнь на нашу планету

Учёные полагают, что Вселенная похожа на перенаселённый дом, изобилие жизни в котором поражает воображение. Увы, но наши технологии не позволяют смотреть так далеко, а скорость наших космических кораблей сильно ограничена. Потребуется настоящая революция в технологиях, а также новые металлы и кардинально иной подход к обеспечению жизнедеятельности человека в космосе. Не исключено, что будут создаваться условия для имитации гравитации, но всё это кажется слишком отдалённой перспективой. Пока же астрономы ищут доказательства существования разумных цивилизаций в космосе, учёные спорят о том, где именно мы можем встретить живых существ. При обсуждении данной темы на ум сразу же приходят отдалённые планеты, где встречаются непохожие на нас существа. По мнению учёных из Гарвардского и Эдинбургского университетов нам следует искать гораздо ближе, ведь примитивная жизнь способна существовать даже в метеоритах. 

В статье «Самоподдерживающиеся среды обитания живых организмов во внеземных условиях», опубликованной в журнале Astrobiology, Робин Вордсворт и Чарльз Кокелл утверждают, что закрытые экосистемы способны создавать условия, которые мы привыкли считать возможными только на планетах. Что же, Земля кажется идеальным убежищем, ведь у нас есть жидкая вода, стабильная температура, атмосфера, защищающая от радиации и многое другое. Это сложная система, в которой всё взаимосвязано. Энергия Солнца питает биосферу, а химические элементы, такие как углерод, водород, азот, кислород и фосфор, циркулируют благодаря вулканической активности и тектонике плит. Но что, если такие условия могут быть созданы искусственно – не планетой, а самой жизнью? Исследователи полагают, что биологически созданные структуры способны заменить атмосферу, удерживать тепло и даже поддерживать жидкую воду, создавая самодостаточные экосистемы в самых экстремальных условиях. Основным элементом жизни является вода в жидком состоянии. На Земле для её сохранения необходимы давление и температура, поддерживаемые атмосферой и парниковым эффектом. В рамках исследования учёные пришли к выводу, что давление в 10 кПа, необходимое для стабилизации воды, может быть обеспечено биологическими материалами.  

Например, морские водоросли на Земле легко выдерживают подобное давление за счёт выделения углекислого газа в процессе фотосинтеза. А если мы вспомним о кремниевых структурах, создаваемых диатомовыми водорослями, становится очевидным, что природа способна на удивительные инженерные решения даже на нашей планете. Более того, учёные обращают внимание на способность организмов адаптироваться к экстремальным температурам. Например, сахарские серебряные муравьи выживают в невероятной жаре, благодаря уникальной способности отражать солнечные лучи и одновременно излучать тепло. Это пример того, как эволюция позволяет организму выживать в самых экстремальных условиях. Исследователи полагают, что описываемая среда обитания должна обладать несколькими характеристиками: 

  • Пропускать солнечный свет для фотосинтеза, блокируя при этом ультрафиолетовое излучение, которое губительно для большинства известных форм жизни.  
  • Удерживать тепло, создавая условия для стабильной температуры.  
  • Предотвращать утечку летучих веществ, таких как вода и кислород, в космический вакуум.  
  • Кроме того, экосистема должна быть замкнутой, способной перерабатывать отходы и поддерживать химические градиенты, которые необходимы для метаболизма. Это особенно важно, если такая система должна существовать миллионы лет вдали от планетарных ресурсов.  

Новая идея меняет подход к поиску жизни во Вселенной. До сих пор мы искали обитаемые зоны вокруг звёзд, где условия напоминают земные: планеты с жидкой водой, стабильной атмосферой и подходящей температурой. Теперь же оказывается, что мы можем искать не планеты, а признаки самоподдерживающихся экосистем, которые могли бы существовать даже в космосе. Авторы исследования отмечают, что биологические структуры, способные к такой автономности, могут оставить уникальные биосигнатуры, которые мы сможем обнаружить в будущем. Это открывает новые направления в поиске жизни не только в нашей Солнечной системе, но и за её пределами. Если представить себе, что со временем мы нечто подобное обнаружим, то это станет настоящим прорывом в рамках освоения космоса. Жизнь, способная поддерживать себя в условиях вакуума, могла бы стать базой для космических станций или даже колоний на астероидах и лунах. Главный вопрос в данном случае заключается в том, могла ли такая жизнь возникнуть естественным путём? На Земле организмы пока не создают полностью автономных экосистем, но их способность адаптироваться к разнообразным условиям даёт учёным надежду. Не стоит забывать, что учёные до сих пор спорят о том, когда и каким образом на нашей планете вообще появилась жизнь. Не исключено, что первые простейшие прибыли на Землю на метеорите, который представлял собой одну из описанных выше закрытых экосистем. 

#космос #наука #интересное
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