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Bublik1
«АвтоВАЗ» поднял цены на новую Niva Travel – стоимость внедорожника ушла вверх до 40 000 рублей
Представители российского производителя намерены также поднять цены на различные модификации Lada

Российский рынок легковых автомобилей испытывает сильное давление. В 2022 году из-за санкций и отказа производителей поставлять машины в РФ спрос на транспортные средства сильно упал, но в ходе 2023 продемонстрировал впечатляющий подъём. Эксперты отмечают, что в 2024 удастся продать ещё больше легковых машин, но также указывают на снижение спроса в 2025.

К сожалению, на рынок влияет целый ряд негативных факторов, препятствующих стабилизации обстановки. Прежде всего речь идёт об утилизационном сборе. Несколько месяцев назад ставка ощутимо выросла, что уже привело к подорожанию. По данным специалистов, до повышения ставки в РФ было завезено около 700 тысяч автомобилей, поэтому продавцы могут себе позволить поднимать цены медленно. Ожидается, что стоимость транспортных средств продолжит расти до середины 2025 года, после чего заметная часть машин уже будет завезена по новым правилам, а значит не станет предполагать скидок. 

Но на стоимость легковых автомобилей оказывает давление не только повышение утилизационного сбора. Ещё одна причина кроется в падении курса рубля. За последние три месяца национальная валюта России подешевела к доллару примерно на 15%, а это значит, что примерно на столько же должны подорожать и автомобили. Весь импорт закупается за валюту, и в данном случае уже не так важно, будут ли это доллары или юани. Поставщики рассчитывают не только продать машины, но и получить прибыль, поэтому неминуемо будут повышать цены, добиваясь стабилизации рынка и выхода на безубыточность. Если вы следите за ценами на китайские автомобили, то могли заметить, что большая часть из них уже продаётся дороже, чем это было в начале осени. Похоже, не сидеть в стороне решили и российские производители, о чём стало известно сегодня утром. 

По данным прессы, «АвтоВАЗ» поднимает цены на целый ряд моделей легковых автомобилей. Для начала было решено порадовать тех, кто планирует купить Niva Travel. Учитывая тот факт, что такая машина пользуется повышенным спросом у жителей страны, а сегодня востребована из-за сложной обстановки на дорогах, то повышение кажется вполне логичным. Приводятся новые и старые цены. Так, если ещё недавно за комплектацию Classic просили 1.31 миллиона рублей, то сегодня придётся заплатить 1.33 миллиона рублей. Comfort подорожала на целых 40 тысяч, поскольку теперь за такую комплектацию будут просить 1.44 миллиона (была 1.4 миллиона). Что до комплектации Black, то она теперь оценивается в 1.57 миллиона рублей, что также на 40 тысяч рублей дороже прежних значений (было 1.53 миллиона рублей). Информация получена с официального сайта «АвтоВАЗа» и актуальна на день публикации данного материала. Отдельно отмечается, что с официального сайта бесследно пропали льготные предложения по кредитованию, а также другие подсчёты. 

Пока неясно, вернётся ли льготное кредитование, но в последнее время продавать машины в рассрочку становится всё сложнее. Ставка по кредитам продолжает увеличиваться, а желающих платить по 30% годовых немного. Скорее всего, уже совсем скоро подорожают и другие автомобили «АвтоВАЗа». Причина не только в падении курса рубля, ведь не так давно представители российских автопроизводителей отмечали, что не получают средств от утилизационного сбора, либо получают минимум. Данная информация кажется странной, поскольку утилизационный сбор придумывался как эффективный инструмент, позволяющий вынудить иностранных автопроизводителей строить заводы на территории России. Подобные предприятия должны были получать большую часть утилизационного сбора, что позволило бы удерживать цены от повышения. Выпущенные в РФ машины стали бы дешевле по сравнению с импортом, вот только даже «АвтоВАЗ» ощущает давление со стороны утилизационного сбора. 

Напомним, ранее в прессе писали, что российский производитель планирует повысить цены на различные модификации Lada. Предполагалось, что уже в декабре машина подорожает на 50 тысяч рублей. Второй скачок цен должен случиться в январе 2025, но такое минимальное подорожание станет актуальным только для базовых модификаций. Более продвинутые окажутся ещё дороже, но точных данных на этот счёт в прессе нет. В декабре представители «АвтоВАЗа» заявили, что планов по повышению стоимости Lada пока нет, но в какой-то момент стало очевидно, что нужно как-то реагировать на резкое падение курса национальной валюты. Что любопытно, уже 12 декабря было озвучено решение по повышению стоимости Lada в выше указанных пределах. Всё это кажется некритичным, но только если именно вы не планировали купить новый автомобиль. Представьте себе, что вы собрали 1.31 миллиона рублей на базовую модификацию Classic Niva Travel, но по приходу в магазин выясняется, что она стоит на 20 тысяч дороже. Не самая большая трагедия, вот только цены продолжат повышаться, а значит неприятных сюрпризов станет ещё больше.

#автомобили #цены #автоваз #транспортные средства #niva travel
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