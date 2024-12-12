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Bublik1
На дне океанической впадины на глубине 8 000 метров была обнаружена уникальная хищная креветка
Учёные полагают, что данный вид не менялся десятки миллионов лет

Мировой океан – это огромный и таинственный мир, занимающий около 71% поверхности Земли. Несмотря на то, что человечество исследует океан уже несколько тысяч лет, знания наши всё ещё крайне примитивны. Учёные пишут, что мы лучше осведомлены о том, что происходит от нас на расстоянии миллиардов световых лет, чем о флоре и фауне океана, ну а сегодня перспективы изучения мирового океана весьма туманны. Нет никаких сомнений, что прямо под ногами у нас скрываются бесчисленные загадки, многие из которых нам ещё только предстоит разгадать. На первый взгляд кажется, что современные технологии позволяют узнать всё о нашей планете. Но правда в том, что карта Луны и Марса сегодня более точна, чем карта дна мирового океана. Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, лишь около 23% океанического дна было тщательно картографировано с использованием современных технологий. Остальное пока человечеству недоступно. 

Причина в том, что океан представляет собой одну из самых экстремальных сред на планете. Давление на глубине 10 километров (например, в Марианской впадине) достигает невероятных 1100 атмосфер, ну а это равносильно весу большого пассажирского самолёта на квадратный метр. Кроме того, температура в таких местах близка к замерзанию, а источники света никогда не проникают так далеко. Всё это делает исследования сложными и крайне дорогостоящими. Но и это ещё не всё, ведь попытка отправиться на глубину нескольких тысяч метров граничит с высоким риском, а все эти и многие другие факторы стоят на пути смелых энтузиастов. Несмотря на опасности находятся люди, которые готовы на риск, а недавно отличилась группа учёных из США и Чили, сделавшая важное открытие. Команда изучала самое дно впадины Атаками, найдя там совершенно уникальное животное. 

Речь о хищном амфиподе под названием Dulcibella camanchaca. По словам исследователей, находка не только проливает свет на жизнь в экстремальных условиях, но и открывает перспективы для дальнейших исследований, включая поиск внеземной жизни. Как уже было указано выше, океанические впадины представляют собой самые негостеприимные места на нашей планете. И всё же, даже там жизнь не только встречается, но и процветает. Амфиподы – это креветкоподобные ракообразные, составляющие значительную часть этой уникальной экосистемы. На глубине 7902 метров учёные обнаружили хищника Dulcibella camanchaca. Как выяснилось – это первый представитель активных хищных бокоплавов, зафиксированный на такой глубине. Это делает вид особенно интересным для биологов, изучающих океанические экосистемы. Название Dulcibella camanchaca выбрано не случайно. Род получил имя в честь Дульсинеи Тобосской, персонажа романа «Дон Кихот», а видовое название camanchaca происходит от слов коренных народов региона Анд и означает «тьма». Это отсылает нас к тёмным глубинам, где и был найден таинственный амфипод. По данным исследователей, Dulcibella camanchaca представляет собой быстроплавающего хищника, который своим названием отражает тёмный и загадочный мир океанских впадин.

Все амфиподы отличаются белой окраской, характерной для обитателей темных сред, и размерами до 4 сантиметров, что более чем вдвое превышает размеры их ближайших родственников. Они активно охотятся на других мелких амфиподов, используя свои хищные конечности, которые называются гнатоподы. Впадина Атакама, расположенная на глубине до 8 километров в восточной части Тихого океана, образовалась в результате субдукции тектонических плит. Этот регион, как и другие океанические впадины, является изолированным миром с эндемичными видами, не встречающимися больше нигде. Подобно островам на поверхности, каждая впадина уникальна и скрывает множество биологических тайн. Dulcibella camanchaca – это лишь один из примеров того, как мало мы знаем о жителях этих экстремальных сред. Учёные считают, что обнаружение такого редкого вида не только большое событие в мире биологии, но и крайне важно для человечества. Известно, что глубоководные организмы часто обладают уникальными биохимическими свойствами, которые могут быть полезны в медицине и других областях. Кроме того, изучение таких экосистем помогает моделировать условия для поиска жизни на других планетах. Океанические спутники Европа и Энцелад потенциально могут содержать схожие экстремальные среды.  

Учёные полагают, что около 91% морских видов остаются неизвестны науке. Каждое глубоководное исследование приносит открытия новых существ, которых мы никогда раньше не видели. Океан представляет собой самую крупную экосистему на планете, но изучение его только начинается. В недрах океана содержится 97% всей воды Земли и обитают организмы, которые пережили эпоху динозавров. Также на дне океана скрыто около 3 миллионов различных кораблей, которые в разные эпохи развития человечества затонули по тем или иным причинам. Некоторые из них представляют особую ценность для науки. Что удивительно, внутри океана существуют собственные реки, состоящие из солёных потоков, которые текут вдоль дна. А подводный водопад у побережья Маврикия – это и вовсе один из самых впечатляющих природных феноменов, хотя его почти никто не видел лично. При этом океан вырабатывает 50–80% кислорода, которым мы дышим и поглощает значительную часть углекислого газа, помогая замедлить глобальное потепление. 

Современные технологии (например, глубоководные аппараты, дроны и подводные роботы) помогают учёным проникать всё глубже. Так, автономный аппарат ROV Deep Discoverer позволяет изучать области на глубине до 6 километров. К сожалению, таких исследований катастрофически мало, учитывая масштабы океана. Ключевой проект последних лет – это Seabed 2030. Данная инициатива направлена на создание подробной карты океанического дна к 2030 году. На сегодняшний день, чтобы достичь этой цели, потребуется объединить усилия множества стран и технологий, а также привлечь значительные инвестиции. Учёные уверены, что под нашими ногами находится ключ к решению многих глобальных проблем. От поиска новых лекарств, которые производят глубоководные организмы, до борьбы с изменением климата и открытия новых источников энергии. Ну а пока мы строим планы по покорению Марса, перед нами остаётся необъятный мир, на полноценное изучение которого у нас не ни денег, ни технологий. 

#наука #интересное
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