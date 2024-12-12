Решение о начале судебных разбирательств по этому вопросу принято окончательно, но прения могут растянуться на годы

Согласно недавно опубликованным данным, NVIDIA не только остаётся самым крупным поставщиком графических ускорителей, но и продолжает занимать всё большую долю на рынке настольной графики. Ещё совсем недавно американская компания владела 85% долей, но к концу ноября смогла взять под контроль 90% рынка видеокарт. Громкая статистика осталась почти незамеченной, но эксперты отмечают, что миру грозит самая настоящая монополия. Пожалуй, сегодня почти невозможно встретить ещё один массовый потребительский сегмент, на котором 90% рынка занимала бы одна компания. Например, смартфоны, телевизоры, наушники и десятки других видов электроники выпускают десятки брендов, тогда как NVIDIA не только задаёт тон прогрессу на рынке, но и фактически контролирует его.

Многие эксперты опасаются, что Дженсен Хуанг воспользуется монопольным положением в рамках повышения конечной стоимости продукции, ну а на пути у амбиций миллиардера стоит только AMD. Сегодня эта компания владеет рыночной долей в 10%, но низкий спрос со стороны геймеров говорит о том, что в конечном итоге подразделение настольной графики AMD может быть продано более успешной компании. Как всё это будет происходить, сказать сложно, ведь графические чипы используются также в процессорах и игровых приставках, а значит разделить бизнес будет сложно. Скорее всего, в ближайшие годы AMD не готовит геймерам ничего интересного, а значит охладить пыл дядюшки Хуанга могут только власти. Как выяснилось, прямо сейчас проходит судебное заседание, итоги которого могут ощутимо осложнить жизнь лидеру рынка.

Как стало известно, Верховный суд США поставил точку в очередной главе громкого дела против NVIDIA, отклонив очередную апелляцию с просьбой закрыть коллективный иск, который тянется с 2018 года. Этот иск, инициированный шведской фирмой E. Ohman J:or Fonder AB, обвиняет компанию во введении акционеров в заблуждение относительно масштабов влияния криптовалютного майнинга на общие доходы. После рассмотрения доводов адвокатов NVIDIA в ноябре этого года, суд пришёл к выводу, что ранее принятые решение останутся без изменений, ну а само дело не такое важное, чтобы назвать его прецедентным в правовом поле США. Напомним, представители E. Ohman J:or Fonder AB утверждают, что NVIDIA намеренно скрывала данные о том, какая доля её доходов в 2018 году зависела от продаж оборудования для майнинга криптовалют. На фоне бурного роста интереса к криптовалютам в те годы, инвесторы ожидали большей прозрачности, но руководство компании предпочитало на эту тему не распространяться.

Такие действия со стороны Дженсена Хуанга вступают в противоречия с Законом о биржах 1934 года, регулирующего раскрытие информации публичными компаниями. В 2022 году NVIDIA уже заплатила штраф в размере 5.5 млн долларов в пользу SEC, поскольку игнорировала запросы со стороны регулятора относительно влияния майнинга на доходы от реализации геймерских видеокарт. В 2021 году коллективный иск был отклонён судьёй из Калифорнии, но уже в 2022 Апелляционный суд 9-го округа принял противоположное решение. Тогда NVIDIA обратилась в Верховный суд, настаивая, что продолжение судебного процесса создаёт опасный прецедент, позволяющий истцам легко обходить защитные механизмы Закона о реформе судопроизводства по ценным бумагам. На этот раз доводы представителей Дженена Хуанга были проигнорированы.

Это значит только одно: дело против NVIDIA набирает силу, а к нему может подключиться ещё больше значимых игроков. При этом после бума майнинга в 2021 очевидно, что производитель получал неправомерный доход от реализации игрового оборудования по завышенным ценам. Юристы полагают, что после возвращения иска в Апелляционный суд 9-го округа разбирательства продолжатся. При этом прения могут затянуться на годы, а вердикт суда способен оказать значительное влияние на положение американской компании, её доходы и деловую репутацию. На самом деле это не все проблемы, которые руководству NVIDIA придётся решать. Напомним, в понедельник власти Китая обвинили американскую компанию в нарушении антимонопольного законодательства. В качестве причины стало нарушение обязательств в рамках сделки по покупке технологической компании Mellanox. В теории штраф может достичь 1 миллиарда долларов, но следует учитывать, что именно NVIDIA находится на самом краю противостояния между Пекином и Вашингтоном. У AMD есть те же проблемы, но в данном случае важно лишь то, что лидер сталкивается сразу с несколькими вызовами, способными нанести существенный удар по его монопольному положению.