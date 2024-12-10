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Bublik1
На фоне торговой войны Китай начал расследование против NVIDIA и может потребовать рекордный штраф
Эксперты полагают, что антимонопольное расследование не приведёт к снижению количества продукции NVIDIA на китайском рынке

Ещё совсем недавно мы радовались успехам Intel и AMD, переживая о том, что красные не могут догнать синих. Эксперты и рядовые пользователи по всему миру спорили о ключевых решениях NVIDIA, указывая на верный путь, который избрали Samsung и TSMC. Казалось, что технологии способны сделать жизнь каждого человека на планете лучше, но в какой-то момент выяснилось, что граждане некоторых стран имеют меньше прав, чем американцы или европейцы. Некоторые ограничения не лишены логики и позволяют усложнить конкурентам доступ на американский рынок. Вот только в последнее время всё чаще мы видим абсурдные санкции, за соблюдением которых следит дядюшка Сэм, вооружённый увесистой дубиной. В какой-то момент в Россию запретили ввозить не только чипы, необходимые для выпуска ракет, но и обычные видеокарты для геймеров. Под запретом посудомоечные машины, смартфоны и даже кофеварки. Западные эксперты находят оправдание подобным санкциям, но здравый смысл подсказывает, что многие аналитики просто боятся высказать противоположную официальной точку зрения. 

Но если Россия пока далека от технологического суверенитета, то Китай стремительно движется в сторону освоения новых технологий. Некоторые эксперты полагают, что действия со стороны США стали триггером для властей КНР, ускорив процесс перехода на собственные технологии. Так это или нет, уже не важно, ведь торговая война набирает обороты. Не так давно Белый дом ввёл очередной пакет санкций против китайских компаний, что несомненно приведёт к ответным мерам. Власти КНР ввели полный запрет на отгрузку нескольких редкоземельных металлов (включая галлий и германий), используемых для производства чипов и оружия. Китайские импортёры должны отслеживать всю логистическую цепочку, исключив из числа покупателей американские компании. Похоже, дело на этом не ограничится. Вчера вечером стало известно о новом антимонопольном расследовании, ключевым фигурантом которого стала NVIDIA. Ранее в прессе писали, что Китай остаётся вторым по размеру рынком сбыта после США рынком сбыта для этой американской компании. Из-за ограничений продажи высокопроизводительных графических ускорителей и без того находятся под угрозой, ну а новое расследование способно сильно осложнить жизнь Дженсену Хуангу. 

Решение вызвало широкий резонанс и стало очевидным ответом Пекина на недавние ограничения со стороны США, направленные против китайской полупроводниковой промышленности. В заявлении Государственного управления по регулированию рынка Китая говорится, что расследование касается возможных нарушений антимонопольного законодательства, а также обязательств, взятых на себя руководством NVIDIA в 2020 году при покупке израильской компании Mellanox Technologies. В частности, власти подозревают, что NVIDIA могла не выполнить условия, связанные со справедливым и недискриминационным доступом китайских клиентов к её продукции. Подобные обязательства включали запрет на принудительное объединение продуктов, установление необоснованных условий торговли, а также обязанность предоставить клиентам право закупать годовой запас продукции NVIDIA и Mellanox. Нет никаких сомнений, что китайские власти прекрасно понимают, что американская компания в данном случае ничего не решает, поскольку вынуждена выполнять распоряжения из Белого дома. И всё же, налицо явные нарушения, а значит громкому разбирательству быть. 

Представители NVIDIA уже заявили, что готовы сотрудничать с властями КНР могут ответить на любые вопросы со стороны китайского регулятора. Опрошенные специалисты уверены, что непосредственного влияния расследование на деятельность NVIDIA не будет, но в данном случае многое будет зависеть от нескольких факторов. Прежде всего слово за Вашингтоном. Если санкции продолжат ужесточаться, то Пекину ничего не останется, кроме как давить на американские компании. Не менее важно, как быстро инженеры Поднебесной смогут обеспечить стране технологический суверенитет. Пока догнать конкурентов не выходит, а значит в ближайшие годы бизнесу NVIDIA ничего не угрожает. Власти КНР не станут запрещать продажу графических ускорителей или настольных видеокарт американского производства пока не получат собственные аналоги. Напомним, в 2022 году власти США запретили NVIDIA продавать графические ускорители A100 и H100 в Китай. В ответ были выпущены менее производительные решения, но в прессе пишут, что секционная продукция всё равно пересекает китайскую границу. Уследить за всеми клиентами нет никакой возможности, но в NVIDIA не очень напрягаются, поскольку полный запрет вреден для бизнеса. 

Ещё недавно американская компания занимала 90% китайского рынка чипов для обучения ИИ, но сегодня сталкивается с высокой конкуренцией. Так, в 2021 году общая выручка NVIDIA на китайском рынке достигла 26% от общемировой, ну а доходы в 2023 снизились до 17% от глобальных. Ключевым игроком на рынке Поднебесной становится Huawei, тогда как NVIDIA продолжит терять деньги и уже вряд ли сможет вернуться к ранее указанным объёмам. Напомним, последний раз Китай проводил антимонопольное расследование против иностранной технологической компании в 2013 году, когда под подозрение попала Qualcomm. Тогда дело завершилось рекордным штрафом в 975 миллионов долларов. Скорее всего, китайские власти вынудят NVIDIA заплатить ещё более внушительный штраф, получив от американцев небольшую компенсацию. Эксперты пишут, что антимонопольное расследование подчёркивает усиливающееся напряжение между США и Китаем в сфере высоких технологий. Пекин стремится усилить контроль над иностранными игроками на своём рынке, в то время как Вашингтон пытается сдерживать развитие китайской полупроводниковой индустрии. Исход этого дела может задать новые правила игры для компаний, работающих на пересечении геополитических и технологических интересов.

#nvidia #технологии #полупроводники #санкции
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