Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Учёные выяснили, что увлечение видеоиграми приводит к росту IQ подрастающего поколения
Результаты исследования вступают в противоречия с официальной точкой зрения

Несмотря на то, что с момента появления первых массовых видеоигр прошло уже несколько десятилетий, учёные так и не смогли определиться в том, несут ли виртуальные развлечения человечеству только вред или всё же имеют определённую пользу. До пандемии коронавируса считалось, что видеоигры приводят к формированию острой зависимости, но в последние годы мы видим всё больше исследований, авторы которых приходят к противоположным выводам. Особенно интересны работы психологов, ставящих под сомнение важность социализации в современном обществе. Отмечается, что для человека более важен комфорт, хорошая работа и возможность реализации личных потребностей. Кому-то нравится путешествовать. Есть люди, которые не мыслят себя в отрыве от десятков знакомых и постоянно расширяют круг друзей. Но существуют и те, кому больше подходит уединение за компьютером. Предполагается, что такой выбор ничем не хуже вышеописанных, а значит негативное влияние видеоигр на общество сильно переоценено. 

Похоже, это ещё не всё, ведь некоторые исследования способны привести к изменению ранее выработанных подходов к вопросу влияния видеоигр на интеллектуальные способности подростков. В новом исследовании психологи выяснили, что увеличение времени, проводимого за видеоиграми, может быть связано с улучшением когнитивных способностей у молодых умов. Подобные выводы вызвали оживлённые дискуссии среди учёных и родителей, предлагая свежий взгляд на дебаты о пользе и вреде экранного времени. В работе, проведённой в 2022 году международной командой учёных из Нидерландов, Германии и Швеции, были рассмотрены данные 9855 детей в возрасте 9-10 лет из США. Исследование анализировало, как дети распределяют своё экранное время между видеоиграми, просмотром телевизора, видео в интернете и социальными сетями.  

Среднестатистический ребёнок тратил 2.5 часа в день на просмотр видео, 1 час на видеоигры и около 30 минут на общение в интернете. Через два года исследователи оценили изменения в когнитивных способностях у более чем 5000 участников. Оказалось, что дети, которые уделяли больше времени видеоиграм, продемонстрировали значительное улучшение IQ, ведь их показатели оказались на 2.5 балла выше среднего уровня. Исследователи уверены, что прирост IQ был зафиксирован благодаря тестам на гибкость мышления, визуально-пространственную обработку, память и самоконтроль. Видеоигры требуют концентрации, стратегического планирования и быстрого принятия решений, ну а давно известно, что такие упражнения способствует развитию когнитивных навыков. Психологи констатируют, что видеоигры действительно могут оказывать положительное влияние на развитие интеллекта у детей. В данном случае важно, чтобы увлечение рассматривалось не как угроза, а как потенциальный инструмент обучения. 

В связи с этим требуется разработка нового подхода, а в будущем видеоигры могут стать важной частью обучения в школах. Самое важное найти оптимальный путь, поскольку далеко не все жанры оказывают положительное влияние на когнитивные способности подрастающего поколения. Важно отметить, что исследование не выявило значительного влияния просмотра телевизора или использования социальных сетей на интеллект подростков. Авторы работы с осторожностью говорят о том, что проведённое у экрана время не всегда проходит безвредно. Учёные признают, что их работа не охватывала такие аспекты, как физическая активность, сон, эмоциональное благополучие или академическую успеваемость детей. Кроме того, в исследовании не уточнялось, в какие именно игры играли дети, а это ключевая характеристика, требующая осмысления. Несмотря на очевидные минусы результат остаётся значимым, поскольку видеоигры показали потенциал в улучшении когнитивных способностей и начинают из позиции изгоев научной среды переходить в сферу допустимого и даже полезного. 

Стоит добавить, что существуют работы, доказывающее стабильное снижение показателя IQ людей за последние 30 лет. Принято считать, что появление компьютеров, а после и смартфонов оказало негативное воздействие на человечество. В будущем люди продолжат тупеть, хотя многие учёные полагают, что человеку не нужны обширные знания, ведь достаточно владеть одним или несколькими навыками хорошо, чтобы быть успешным и найти своё место в обществе. Любой из указанных выше выводов имеет в научной среде как сторонников, так и противников. Споры будут идти ещё очень долго, ну а многие психологи советуют не перегибать палку. Любое увлечение полезно до тех пор, пока не становится зависимостью, ну а после этого говорить о пользе чтения, прогулок или видеоигр уже нет никакой возможности. 

#наука #видеоигры #психология
+
Написать комментарий (0)
В России запустили самую большую в мире камеру для исследований взрывных процессов
НАСА испытало протитипы плавающих дронов-роботов перед миссией на спутник Юпитера
Гигантская блуждающая планета посещала Солнечную систему больше 4.5 миллиарда лет назад
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Исследователи выяснили, что аккумулятор электромобиля после 300 000 км пробега сохраняет 87% ёмкости
3
Реальный срок службы современных батарей электромобилей на треть дольше, чем предполагалось ранее
+
Белоруссия полностью разработала пусковую установку для гиперзвукового комплекса "Орешник"
+
Анджей Сапковский озвучил год рождения Геральта – на момент "Ведьмака 3" ему всего 61 год
+
RTX 4090 не может преодолеть 30 FPS в Indiana Jones and The Great Circle с трассировкой лучей в 4K
17
Из-за радиации пилотируемые миссии на Российской орбитальной станции будут не дольше 11 месяцев
+
Intel ARC A770 почти на 40% опередила GeForce RTX 3080 в Indiana Jones and the Great Circle
11
Вслед за зарубежными ритейлерами, отечественные продавцы также повысили цены на RTX 4090
6
Xiaomi неожиданно обновила Redmi Note 12 5G и Redmi Note 13 4G до HyperOS 2.0
1
В Сети появился список телефонов OnePlus, которые обновятся до Android 15
+
Новый искусственный интеллект DIMON решает сложные инженерные задачи быстрее суперкомпьютеров
3
«Яковлев» не может вывезти авиа-компоненты за границу для ремонта из-за опасений о безопасности
+
Mundfish выпустила геймплейный трейлер третьего сюжетного DLC для Atomic Heart
2
Вторая бета-версия Samsung One UI 7 может появиться в четырëх странах уже на этой неделе
+
В России провели реконструкцию самой живописной федеральной автодороги — Р-256 «Чуйский тракт»
1
Все о NVIDIA GeForce RTX 5080: что ждать от новой видеокарты
7
Огромные объекты инфраструктуры заставляют Землю вращаться медленнее
2
GeForce RTX 5080 будет всего на 25% быстрее GeForce RTX 4080 и получит старый 5-нм техпроцесс
7
Subaru заняла первое место в рейтинге надёжности автомобилей по итогам 2024 года
+
В Приморье начнут поднимать части затонувшего миноносца 1904 года для сохранения истории
+

Популярные статьи

Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store
5
Популярные, легендарные и экзотические пистолеты в кино
6
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C12C-S ARGB
2
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
45
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
9
Что и как дарить в Steam - выбираем хороший подарок для друзей на Новый год
1
9 мощных геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4070, которые можно купить в Мегамаркете
3
Обзор Dead or Alive 5 Last Round — самый недооцененный файтинг с крутым сюжетом
10
USS Zumwalt будет первым кораблём ВМС США, на котором развернуты гиперзвуковые ракеты
3
Выпущен Installer-SH версии 2.0: Универсальный установочный пакет приложений для Linux
9

Сейчас обсуждают

Overseer man
14:09
Уже до абсурда доходит. У кого лучей больше.)) Пусть интересные игры делают для всех, а не для касты привилегированных.
RTX 4090 не может преодолеть 30 FPS в Indiana Jones and The Great Circle с трассировкой лучей в 4K
Za9c
14:09
Опять этот тред директор шалит. Наклепали ядров кастратов, винда и игры с ума сходят куда нагрузку надо кинуть сложную, куда простую. В итоге и получается фигня. Берите ряженку с кэшем на 8 ядер и буд...
С новым обновлением производительность Arrow Lake повышается на 33% в Cyberpunk 2077
informator
14:05
Что бы перехватить гиперзвук нужно иметь сам гиперзвук, пиндосия просто занимается самовнушением, но нам только лучше).
THAAD назвали единственной надеждой США на перехват российской ракеты "Орешник"
Александр Семенов
14:03
"Я бот? Это ты - бот!" - хахах, нет аргументов значит переводим стрелки? Забавно это видеть от юзера без имени и фото. "Самомодерация пользователями - основа для таких платформ" полностью согласен. Во...
Провайдеры сообщили об отключении «Роскомнадзором» части России от глобального интернета
Mike3000
14:03
Наконец-то достойный контент по тематике сайта
Можно ли есть кожуру мандаринов и других фруктов — мифы и факты
Дмитрий
14:02
за переносные ему бы там уже морду разбили.😂 там только стационар. а ставят их частники и даже и бабки идут не в городской бюджет а куда то. ты об штрафе узнаешь через 2 месяца. что там обжаловат...
В России с 1 января в полтора раза увеличатся штрафы за нарушения ПДД
eai
14:01
Так и есть. Двс в топку, на бензинку не вернусь по доброй воле.
Лишь каждый сотый владелец электромобиля готов перейти обратно на ДВС
OgoGoLog
13:58
А он при Сталине? xD
Провайдеры сообщили об отключении «Роскомнадзором» части России от глобального интернета
Станислав Белоусов
13:57
Того же Милонова почему то не расстреливают.
Провайдеры сообщили об отключении «Роскомнадзором» части России от глобального интернета
Алисия Степс
13:53
Вроде в этом Фортонайте эти боты уже с начала 2022 начали заебывать, а вы только щас заметили, поэтому я уже в OG и КБ не играю, из-за творческих режимов и захожу, там вроде ботов нет
В Fortnite OG возникла серьезная проблема с ботами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем