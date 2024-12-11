Результаты исследования вступают в противоречия с официальной точкой зрения

Несмотря на то, что с момента появления первых массовых видеоигр прошло уже несколько десятилетий, учёные так и не смогли определиться в том, несут ли виртуальные развлечения человечеству только вред или всё же имеют определённую пользу. До пандемии коронавируса считалось, что видеоигры приводят к формированию острой зависимости, но в последние годы мы видим всё больше исследований, авторы которых приходят к противоположным выводам. Особенно интересны работы психологов, ставящих под сомнение важность социализации в современном обществе. Отмечается, что для человека более важен комфорт, хорошая работа и возможность реализации личных потребностей. Кому-то нравится путешествовать. Есть люди, которые не мыслят себя в отрыве от десятков знакомых и постоянно расширяют круг друзей. Но существуют и те, кому больше подходит уединение за компьютером. Предполагается, что такой выбор ничем не хуже вышеописанных, а значит негативное влияние видеоигр на общество сильно переоценено.

Похоже, это ещё не всё, ведь некоторые исследования способны привести к изменению ранее выработанных подходов к вопросу влияния видеоигр на интеллектуальные способности подростков. В новом исследовании психологи выяснили, что увеличение времени, проводимого за видеоиграми, может быть связано с улучшением когнитивных способностей у молодых умов. Подобные выводы вызвали оживлённые дискуссии среди учёных и родителей, предлагая свежий взгляд на дебаты о пользе и вреде экранного времени. В работе, проведённой в 2022 году международной командой учёных из Нидерландов, Германии и Швеции, были рассмотрены данные 9855 детей в возрасте 9-10 лет из США. Исследование анализировало, как дети распределяют своё экранное время между видеоиграми, просмотром телевизора, видео в интернете и социальными сетями.

Среднестатистический ребёнок тратил 2.5 часа в день на просмотр видео, 1 час на видеоигры и около 30 минут на общение в интернете. Через два года исследователи оценили изменения в когнитивных способностях у более чем 5000 участников. Оказалось, что дети, которые уделяли больше времени видеоиграм, продемонстрировали значительное улучшение IQ, ведь их показатели оказались на 2.5 балла выше среднего уровня. Исследователи уверены, что прирост IQ был зафиксирован благодаря тестам на гибкость мышления, визуально-пространственную обработку, память и самоконтроль. Видеоигры требуют концентрации, стратегического планирования и быстрого принятия решений, ну а давно известно, что такие упражнения способствует развитию когнитивных навыков. Психологи констатируют, что видеоигры действительно могут оказывать положительное влияние на развитие интеллекта у детей. В данном случае важно, чтобы увлечение рассматривалось не как угроза, а как потенциальный инструмент обучения.

В связи с этим требуется разработка нового подхода, а в будущем видеоигры могут стать важной частью обучения в школах. Самое важное найти оптимальный путь, поскольку далеко не все жанры оказывают положительное влияние на когнитивные способности подрастающего поколения. Важно отметить, что исследование не выявило значительного влияния просмотра телевизора или использования социальных сетей на интеллект подростков. Авторы работы с осторожностью говорят о том, что проведённое у экрана время не всегда проходит безвредно. Учёные признают, что их работа не охватывала такие аспекты, как физическая активность, сон, эмоциональное благополучие или академическую успеваемость детей. Кроме того, в исследовании не уточнялось, в какие именно игры играли дети, а это ключевая характеристика, требующая осмысления. Несмотря на очевидные минусы результат остаётся значимым, поскольку видеоигры показали потенциал в улучшении когнитивных способностей и начинают из позиции изгоев научной среды переходить в сферу допустимого и даже полезного.

Стоит добавить, что существуют работы, доказывающее стабильное снижение показателя IQ людей за последние 30 лет. Принято считать, что появление компьютеров, а после и смартфонов оказало негативное воздействие на человечество. В будущем люди продолжат тупеть, хотя многие учёные полагают, что человеку не нужны обширные знания, ведь достаточно владеть одним или несколькими навыками хорошо, чтобы быть успешным и найти своё место в обществе. Любой из указанных выше выводов имеет в научной среде как сторонников, так и противников. Споры будут идти ещё очень долго, ну а многие психологи советуют не перегибать палку. Любое увлечение полезно до тех пор, пока не становится зависимостью, ну а после этого говорить о пользе чтения, прогулок или видеоигр уже нет никакой возможности.