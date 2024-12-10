Информация будет доступна в рамках официальной трансляции на каналах польской студии

Известно, что большая часть команды CD Projekt уже достаточно давно работает над продолжением The Witcher 3: Wild Hunt. Руководство польской студии утверждает, что речь будет идти о новой трилогии. Согласно официальной версии, на этот раз геймеров ждёт ещё больше глубокий и проработанный сюжет, который поражает вариативностью и количеством сюжетных поворотов. Сложно сказать, когда фанатам легендарной серии следует ожидать релиза, ведь CD Projekt уже столкнулась с последствиями выпуска амбициозного продукта в сжатые сроки. На этот раз спешить не будут, ну а пока геймеры спорят о том, кто окажется в центре сюжета. Если это будет совсем не знакомый фанатам персонаж, то интерес к игре может оказаться низким, поэтому многие эксперты уверены, что главной героиней станет Цирилла. Предполагается, что The Witcher 4 поступит в продажу в 2026, а релиз его совпадёт с началом продажи игровых приставок следующего поколения.

До этого момента ещё очень далеко, но CD Projekt пытается как можно дольше задержаться в информационном поле. Фанатам обещают большую маркетинговую компанию в 2025 году, пока же внимание сосредоточено на трансляции RedStreams, которая намечена на 10 декабря. Сегодня официальные представители студии обещают рассказать об ещё одном обновлении для Cyberpunk 2077 за номером 2.2. Трансляция состоится в 7 вечера по Москве, а посмотреть её можно одновременно в нескольких источниках. Это официальный блог польской студии в Twitch, а также отдельный канал Cyberpunk 2077 на YouTube. Ну а поскольку до важного события осталось совсем немного времени, то менеджер по работе с сообществом решил сделать анонс ещё более таинственным. По словам Марцина Момота, ожидать поддержку PlayStation 5 Pro в новом патче не следует. Увы, нет в обновлении и поддержки так называемой «новой игры+». Предполагается, что после прохождения основного сюжета со временем у игроков появится возможность ещё раз вернуться и сделать другой выбор, сохранив уже полученное снаряжение и навыки. Похоже, нечто подобное следует ожидать в будущих патчах, но даже на этот раз трансляция точно не будет скучной.

Момот отметил, что у CD Projekt есть чем удивить сообщество геймеров, поэтому трансляция будет горячей. В данном случае решительно неясно, на что указывает представитель студии, но есть все основания ожидать чего-то большого и интересного. Причина в том, что именно 10 декабря поляки уже несколько лет делают громкие анонсы. Так, сама Cyberpunk 2077 поступила в продажу 10 декабря. Кроме того, в прошлом году именно в этот день вышел большой патч за номером 2.1, который добавил в игру долгожданное метро. Немногим раньше до геймеров добралось крупное дополнение Phantom Liberty, ну а что ожидать на этот раз, не знают даже эксперты. Причина в том, что сегодня нет единой команды, работающей над Cyberpunk 2077, а значит даже сотрудники студии, интегрирующие те или иные новшества, не до конца понимают их роль, поскольку задачи разбиваются на несколько частей.