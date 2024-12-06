Исследователи полагают, что если сегодня не начать тратить деньги на климат, то уже скоро сумма возрастёт как минимум в 4 раза

2024 год станет самым жарким за всю историю наблюдений. Учёные бьют тревогу, а многие полагают, что остановить процесс глобального потепления уже невозможно. Звучат крайне тревожные предсказания, ну а всё сводится к тому, что значительная часть населения нашей планеты вынуждена будет сменить место жительства. Наиболее благоприятным считается сценарий, в рамках которого проблема затронет не больше 10% людей, но звучат и более тревожные прогнозы. Многие эксперты полагают, что многое будет зависеть от того, сможет ли человечество снизить влияние на окружающую среду, но пока оптимизм здесь уступает место пессимизму. Крупные страны предпочитают покупать климатические квоты у технологически неразвитых государств, ну а всё в итоге сводится к деньгам. Лидеры отмечают, что тратить на климат слишком много денег они не могут, ну а эксперты полагают, что в будущем расходы окажутся ещё более значительными.

В подтверждение такой точки зрения говорит новое исследование, проведённое учёными из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (PNNL) и Лос-Аламосской национальной лаборатории (LANL). Авторы подчёркивают: что человечество сталкивается с самым масштабным вызовом за всю историю существования нашего вида. В итоге, либо мы принимаем меры для борьбы с изменением климата прямо сейчас, либо в будущем столкнёмся с огромными расходами и неизбежными последствиями, когда точки невозврата уже будут пройдены. В данном исследовании под точками невозврата имеются в виду моменты, после которых масштабные изменения в климатической системе становятся необратимыми, даже если устранить их первопричину. Учёные сосредоточились на одном из наиболее тревожных сценариев, а именно на исчезновении вечной мерзлоты в Арктике и Антарктике. Как только полярные регионы лишатся ледяного покрова, восстановление станет практически невозможным, даже если удастся остановить глобальное потепление. Таким образом исследователи полагают, что в будущем цена восстановления климатических систем возрастёт многократно, а нам потребуются продвинутые инновации и новые технологии, без которых выживание большей части человечества окажется под вопросом.

Используя климатические модели, учёные рассчитали, что после перехода через критическую точку расходы на устранение последствий возрастают в четыре раза. И это не линейный процесс, ведь как только точка невозврата пройдена, рост затрат происходит практически мгновенно. Более того, период, в течение которого последствия можно хотя бы частично смягчить, чрезвычайно короткий. Учёные называют его «окном превышения», после закрытия которого восстановление становится ещё сложнее и дороже. Сегодня у людей нет подходящих технологий, а значит потребуется кооперация ведущих стран, поскольку действия только одной или группы государств не будут иметь никакого эффекта. Исследователи выяснили, что одна из ключевых проблем кроется в асимметрии во времени и усилиях. Так, даже если мы остановим глобальное потепление, некоторые последствия уже нельзя будет устранить. Простой пример, если к 2100 году Арктика останется без морского льда, то его возвращение предполагает искусственные способы генерации. Но масштабы настолько велики, что пока даже сложно представить, какие расходы и технологии для этого потребуются. Аналогичный принцип применим и к другим экосистемам. Коралловые рифы, тропические леса, запасы пресной воды и многое другое сегодня находится под угрозой. Исследователи категоричны, ведь чем дальше мы продвигаемся по пути изменения климата, тем больше усилий потребуется для восстановления того, что ещё можно спасти. И всё же, несмотря на мрачные прогнозы, учёные видят потенциал в развитии технологий и моделей предсказания климатических изменений.

Отмечается, что мы можем здесь и сейчас начать использовать наши знания для создания систем раннего предупреждения, что позволит снизить влияние разрушительных климатических изменений. При этом признаётся, что глобальное потепление уже оказывает разрушительное воздействие на нашу планету. Средние температуры продолжают расти, что приводит к таянию ледников, повышению уровня Мирового океана и усилению экстремальных погодных явлений, таких как ураганы, засухи и наводнения. Арктика теряет ледяной покров рекордными темпами, что не только угрожает местной экосистеме, но и ускоряет изменение климата за счёт высвобождения парниковых газов из вечной мерзлоты. Тропические леса, которые действуют как «лёгкие планеты», поглощая углекислый газ, вырубаются с катастрофической скоростью. В то же время океаны нагреваются и становятся более кислотными, что ставит под угрозу морскую флору и фауну. Как уже было сказано выше, изменение климата несёт явную и непосредственную угрозу для человечества. Повышение уровня моря может затопить прибрежные города, заставляя миллионы людей становиться климатическими беженцами. Засухи и аномальные температуры угрожают сельскому хозяйству, снижая доступность продовольствия. А экстремальные погодные явления ставят под угрозу инфраструктуру, экономику и жизни людей. Выработка стратегии, позволяющей решить все указанные выше проблемы, является крайне важной, но сегодня мировые элиты с огромным удовольствием тратят сотни миллиардов на военные расходы, игнорируя неизбежные климатические перемены.