В связи с этим российские власти инициируют разработку эффективных средств противодействия подобным летательным аппаратам

Многие эксперты называют СВО идеальным полигоном для испытания новых тактик и систем вооружения. До 2022 года никому и в голову не могло прийти, что дроны станут чуть ли не основным средством для поражения живой силы и техники противника. Артиллерия, танки и авиация всё ещё активно используются, но именно беспилотники позволяют с минимальными потерями взять штурмом опорный пункт, вести долговременную разведку и поражать боевые машины, находящиеся на расстоянии десятков километров. За несколько последних лет инженерам по обе стороны окопов удалось значительно повысить дальность полёта дронов-камикадзе, а также сделать их более опасными. Несколько типов подобных устройств способны находиться в воздухе часами, преодолевая расстояние свыше 1000 километров. Россия в этом плане находится далеко впереди, обладая массовым производством на территории страны. В Украине за выпуск отвечают небольшие мастерские, но постоянные удары по военным объектам снижают возможности ВПК. Активную помощь оказывают страны НАТО, но аналитики отмечают, что со временем меняется не только тактика использования дронов, но и появляются новые технологии.

Эксперты рассказывают об использовании умных алгоритмов, позволяющих быстро идентифицировать объекты, снимаемые дроном в реальном времени. Кроме того, БПЛА оснащают тепловизорами и камерами, способными работать в любое время суток. Похоже, это далеко не все интересные новшества, ведь в последнее время всё активнее применяются FPV-дроны, работа которых обеспечивается при помощи кабеля связи. По данным военкоров, впервые подобные устройства начали массово использоваться примерно год назад. Тогда их применение вызывало много вопросов, а в целом казалось, что идея обречена на провал. Причина в том, что оптоволоконный кабель сильно ограничивает дальность полёта беспилотника. Проще говоря, если кабель имеет длину 100 метров, то выше уже не подняться. Страны НАТО поставляют украинской армии подобные устройства, ну а длина кабеля может варьироваться от стоимости дрона и сложности выполнения задач. Некоторые БПЛА могут летать на расстояние до пяти километров, но в целом большая часть подобных устройств создана для подавления целей в радиусе нескольких километров. На первый взгляд это кажется несерьёзным, но эксперты уверяют, что потенциал FPV-дронов, управляемых с помощью кабеля, был сильно недооценён.

Причина в том, что обе стороны активно используют средства радиоэлектронной борьбы. Бойцы пытаются защитить каждый опорный пункт, ну а это ощутимо снижает эффективность работы обычных беспилотников. Возле критически важных объектов решительно невозможно летать, но всё это не касается примитивных аппаратов, питание и управление которых идёт по кабелю. Они легко проходят помехи, поскольку не нуждаются в передаче данных по воздуху. Такие дроны появляются в самых неожиданных местах, сильно осложняя жизнь военнослужащим по обе стороны окопов. Похоже, российские власти осознали необходимость внесения корректив в действующие тактики ведения боевых действий. Как стало известно, Минпромторг предлагает российским производителям оружия и сопутствующей продукции выработать эффективные способы противодействия дронам, управление которыми осуществляется при помощи кабеля. В сообщении не сказано о том, когда началась работа, как нет и результатов инженерных изысканий. Военкоры полагают, что в итоге будут предложены как пассивные, так и активные способы противодействия. Например, специальные сети, снижающие возможности работы опасных беспилотников. Это может быть оружие, использующее для поражения лазер, либо другие методы.

По данным военкоров, существует несколько различных типов подобных дронов. Наиболее примитивные способны выполнять исключительно разведывательные задачи и получают питание непосредственно через кабель. Находиться в воздухе беспилотники могут долго, поскольку питание идёт через оптоволокно. Особенно ценными такие дроны считаются для бойцов, находящихся в непосредственной близости к противнику. В этом случае наблюдаются сильные помехи от средств РЭБ, ну а дрон с кабелем может решать проблемы разведки без особого труда. Существуют также беспилотники, которые оснащены штатными аккумуляторами и по оптоволокну только управляются. В этом случае дальность полёта становится выше благодаря снижению толщины кабеля. Самые дорогие модели способны функционировать автономно, переходя на удалённое управление в случае разрыва оптоволокна. По информации военкоров, подобные устройства ощутимо дороже привычных дронов, поскольку в конечную стоимость включается ещё и цена самого оптоволоконного кабеля. Учитывая, что речь идёт по большей части о дронах-камикадзе, то требуется действительно массовое производство для снижения конечной стоимости. Эксперты пишут, что количество дронов, управление которых осуществляется по кабелю, становится всё больше, а значит выработка мер противодействия становится одной из ключевых задач.