Противостояние между странами становится всё более агрессивным, а точка невозврата уже давно пройдена

Вчера американские власти перешли к новому этапу технологического противостояния с Китаем. Ставки становятся всё более высокими, но остановиться и решать насущные противоречия господа из Белого дома не намерены. Местные элиты привыкли разговаривать исключительно на языке санкций и применения военной силы, поэтому и дальше будут двигаться к разрушению мировой экономики. В данном случае пострадают полупроводники. Китай является не только крупнейшим производителем электроники, но и выступает в качестве второго по величине рынка сбыта для процессоров и видеокарт. Санкции грозят разрушением действующих цепочек, ну а победителей не будет, поскольку обе стороны получат ощутимый удар по экономике. При этом без ответных действий санкции точно не останутся, о чём сообщается на страницах Reuters.

Как стало известно, Китай объявил о немедленном запрете на экспорт в США стратегических материалов, включая галлий, германий, сурьму и сверхтвёрдые материалы, необходимые для выпуска оружия и технологий двойного назначения. Решение было озвучено Министерством торговли КНР и стало ответом на ужесточение мер США против китайской полупроводниковой промышленности. Согласно директиве, которая уже вступила в силу, экспорт в США вышеуказанных материалов в принципе не допускается. Кроме того, вводится строгий контроль конечного использования графитовых изделий, направляемых партнёрам по всему миру. Как заявили в министерстве, этот шаг обусловлен защитой национальной безопасности и интересов Китая. Особенно подчёркивается роль галлия и германия, которые являются ключевыми материалами для производства полупроводников, инфракрасных устройств, оптоволоконных кабелей и солнечных панелей. Добавим, что сурьма – это ещё один стратегически важный ресурс, используется в таких чувствительных отраслях, как производство боеприпасов, ядерного оружия, инфракрасных ракет и ночных систем видения.

Хотя ограничения на экспорт стратегических минералов начались ещё в прошлом году, на этот раз они направлены именно на США. Решение совпало с очередным обострением торгового противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира. Как показывает статистика, поставки обработанного и необработанного германия и галлия из Китая в США в этом году вообще отсутствовали. При этом ещё год назад США занимали четвёртое и пятое место среди крупнейших импортёров этих минералов. Можно предположить, что поставки идут через посредников, но теперь власти КНР намерены отслеживать все каналы, через которые запрещённые минералы попадают в США. Ситуация с сурьмой также отражает изменение подхода: экспорт продукции из Китая в октябре упал на 97% по сравнению с сентябрём. Учитывая, что на Китай приходится почти половина мировой добычи сурьмы, проблемы у американских производителей могут начаться уже совсем скоро. По мнению экспертов, решение Китая о запрете экспорта ключевых материалов в США может привести к значительным изменениям в глобальных цепочках поставок. Галлий и германий играют критически важную роль в производстве современной электроники, а их отсутствие на американском рынке может вызвать рост цен и замедлить разработку технологий. Поскольку сурьма активно используется в оборонной промышленности, то дефицит её способен привести к проблемам в оборонном секторе. Что примечательно, журналисты Reuters выступают с критикой исключительно китайских властей, решительно игнорируя, что именно Америка начала полупроводниковую войну.

На этом фоне особенно любопытно выглядит реакция китайских компаний, столкнувшихся с очередной волной ограничений со стороны США. Новые меры экспортного контроля не стали сюрпризом, поскольку активно обсуждались в прессе. Это уже третьи по счёту санкции, препятствующие поставкам в КНР как высокотехнологичного оборудования, так и ключевых компонентов для создания чипов. Несмотря на всё это сегодня китайские производители уверенно заявляют о своих намерениях ускорить локализацию цепочек поставок и минимизировать влияние санкций благодаря накопленным запасам и планам по адаптации. Известно, что в число 140 компаний, оказавшихся под воздействием ограничений, попали такие гиганты, как Naura Technology Group и ACM Research, которые занимаются поставками оборудования для производства полупроводников. Также в списке оказалась компания Empyrean, занимающаяся автоматизацией проектирования микросхем. Представители технологического гиганта уверены, что санкции будут иметь минимальные последствия, поскольку компания и раньше сталкивалась с различными ограничениями. Представители Empyrean заявляют, что ограничения стали отличным стимулом, позволяя ускорить разработку отечественных инструментов EDA.

Некоторые компании, такие как Jiangsu Nata Optoelectronic Material, производящая материалы для чипов, также подтвердили, что готовы к любому развитию событий. По их словам, они заранее сделали запасы ключевых компонентов и активно работают над замещением импорта. Одной из ключевых тем в заявлениях китайских производителей стало ускорение локализации цепочек поставок. Например, компания Beijing Huafeng Test & Control Technology, поставляющая системы тестирования полупроводников, заявила, что уже полностью перешла на использование местных технологий. В то же время, данные китайской таможни подтверждают, что в ожидании новых санкций китайские компании резко увеличили импорт оборудования. За первые девять месяцев текущего года объем импорта достиг 24.12 миллиарда долларов, что на 33% больше по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о том, что какое-то время недостатка в высокотехнологичном оборудовании в КНР точно не будет. Уже закупленное оборудование станет своеобразной подушкой безопасности, направленной на смягчение последствий санкций. Компании активно закупали оборудование у таких мировых лидеров, как голландская ASML и американская Lam Research. Если первая выпускает литографы, то вторая известна высокотехнологичными инструментами для обработки полупроводников. По мнению аналитиков, новые ограничения нацелены на наиболее уязвимые места китайской полупроводниковой отрасли, которая во многом зависит от импорта. Многие эксперты считают, что последствия санкций окажутся не такими разрушительными, как ожидалось. Отмечается, что остановить прогресс уже не выйдет, а санкции слегка замедлят освоение новых технологий. А вот последствия для американской экономики будут критичными. Мало того, что возникнут проблемы с закупкой попавших под санкции материалов, так ещё и нельзя будет продавать в Китай готовую продукцию. Всё это снизит доходы ключевых компаний, тогда как в КНР смогут со временем создать собственные аналоги и больше не будут нуждаться в импорте.

Кстати, не обошлось без некоторых странностей. Особую интригу вызвало исключение из санкционного списка компании ChangXin Memory Technologies (CXMT). Это один из ведущих китайских производителей микросхем для искусственного интеллекта, играющий важную роль в разработке технологий ИИ. Эта новость оказала положительное влияние на южнокорейский сектор микросхем, многие компании которого сотрудничают с CXMT. Например, акции Jusung Engineering, поставщика оборудования для CXMT, выросли на 7.7% после первоначального падения на фоне слухов о санкциях. Итоги нового этапа противостояния нам ещё только предстоит оценить, но последствия точно будут ощущаться всеми ключевыми игроками. Что примечательно, давление на Китай – это системная политика американских элит, менять которую Трамп не намерен.