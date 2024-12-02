Несмотря на грядущую смену власти, Белый дом продолжит давить на Китай

Несмотря на то, что китайские власти готовы инвестировать в местную полупроводниковую промышленность сотни миллиардов долларов, процесс движется медленно. Ключевые игроки сильно отстают от мировых лидеров, а в прессе то и дело пишут о самых различных ухищрениях, на которые готовы идти китайцы. Сообщается о массовом шпионаже и даже переманивании ключевых специалистов. Особенно достаётся TSMC. Тайваньский полупроводниковый гигант сталкивается с мощнейшим давлением и делает всё возможное для своего выживания.

На переднем краю китайской полупроводниковой промышленности стоят Huawei и SMIC, но аналитики полагают, что обе компании не способны выйти на 5-нм нормы без значительных потерь. Если в ближайшие годы китайцы не совершат заметного прорыва, то отставание от мировых лидеров увеличится, а это сильно подорвёт положение страны на рынке. Сегодня обе компании не могут выйти на низкое качество брака при производстве актуальных чипов, а виной всему всё усиливающиеся санкции.

Судя по всему, американское правительство не намерено останавливаться на полпути, поскольку уже сегодня в действие вступили ещё более агрессивные ограничения. По данным Reuters, в понедельник 2 декабря власти США запускают третий масштабный раунд ограничений, направленных против полупроводниковой отрасли Китая. В рамках новых мер Вашингтон планирует ужесточить экспортный контроль и добавить в санкционные списки 140 китайских компаний, включая производителя оборудования Naura Technology Group. Очевидно, что подобные ограничения нацелены на подавление технологических планов Пекина, особенно в области производства микросхем. Под санкции попадут китайские компании, связанные с выпуском полупроводников, включая Piotech и SiCarrier Technology. Также в чёрный список будут добавлены две инвестиционные компании и более сотни производителей инструментов для создания микросхем. Суть ограничений заключается в запрете экспорта технологий и оборудования, способных развить в Китае передовые решения. Под запрет попадает также сфера ИИ, которая считается особо чувствительной и значится как открытая угроза национальной безопасности США.

По данным журналистов, ограничения распространяются на поставки в Китай высокоскоростных чипов памяти HBM, критически важных для приложений, связанных с обучением ИИ. Санкции включают запрет на экспорт 24 новых инструментов для производства микросхем, а также трёх программных решений. Ограничения затронут поставки оборудования для производства чипов, произведённого не только в США, но и в других странах, таких как Малайзия и Сингапур. Ещё не так давно подобные запреты вызвали бы открытое удивление по всему миру, но сегодня Вашингтон находится в состоянии полупроводниковой войны с Пекином, поэтому ключевые игроки должны выбрать сторону конфликта. И поскольку экспорт продукции не ограничивается только Китаем, большая часть полупроводниковых компаний вынуждена придерживаться американских санкций. Авторы Reuters напоминают, что сегодня определяющим является новое правило об иностранных продуктах, позволяющее США регулировать экспорт оборудования, произведённого за пределами Америки, если оно использует американские технологии. Это делает невозможной передачу технологий китайским заводам даже через третьи страны. Что любопытно, в некоторых случаях используется всего несколько процентов американских технологий, а специалисты признают, что полностью отказаться от технологий из США почти невозможно. Причина в фундаментальном характере инноваций, а значит Вашингтон ещё долго будет терроризировать полупроводниковую отрасль.

Среди пострадавших значатся ведущие китайские производители полупроводников и оборудования, включая Swaysure Technology и Qingdao SiEn. Кроме того, американские компании, такие как Lam Research, KLA Corporation и Applied Materials, также ощутят последствия новых мер, поскольку им придётся ограничить свои деловые связи с Китаем. Европейские и азиатские производители оборудования, такие как ASML, тоже могут столкнуться с препятствиями. В документе сказано, что союзники США, включая Нидерланды и Японию, получат послабления, если самостоятельно согласятся ввести аналогичные ограничения. Новые меры дополняют уже введённые ограничения, включая санкционный пакет 2022 года, когда США запретили продажу передовых чипов и технологий для их производства в Китае. Новый пакет ограничений призван закрыть оставшиеся лазейки и лишить Пекин доступа к инструментам, необходимым для производства микросхем следующего поколения. Американские журналисты сетуют на то, что КНР за последние годы значительно усилила попытки достичь технологической независимости в области полупроводников. В плюс записывается то, что китайцы сильно отстают от мировых лидеров. Введение новых санкций усложняет местным компаниям работу, поскольку часть высокотехнологичных инструментов и материалов станет недоступна.

Пакет мер публикуется за несколько недель до инаугурации Трампа. Будущий президент заявил, что намерен усилить давление на Китай, а значит новые санкции могут появиться намного раньше, чем ожидается. Всё это призвано остановить развитие китайской полупроводниковой промышленности, но эксперты по обе стороны океана уверены, что санкции лишь отсрочат неизбежное. Все действия, которые сегодня предпринимает Белый дом, в конечном итоге ударят по американским компаниям. Сегодня США лишают крупных производителей второго по величине рынка сбыта, но ситуация такова, что китайцы со временем не только выйдут из тени мировых гигантов, но начнут составлять им конкуренцию. Это приведёт к ещё большим финансовым потерям и фрагментации рынка. Как бы там ни было, но руководствоваться здравым смыслом американские политики не готовы, а значит технологическое противостояние будет набирать обороты. Эксперты признают, что использование технологий в качестве оружия всегда приводило к ответным мерам, а значит итог может оказаться не таким очевидным, как кажется политикам из Вашингтона.