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Как понять, что на вашем ПК завёлся вирус, и что предпринять для его уничтожения

На самом деле симптомов заражения множество, но знать наиболее частые из них должен каждый пользователь
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Согласно официальной статистике, подавляющее большинство пользователей предпочитает полагаться на антивирусную защиту, встроенную в операционную систему. Отмечается, что подобное ПО вполне неплохо справляется со своими задачами, но не идеально по целому ряду причин. Обычно антивирусные базы заливаются на сервер один раз в неделю. Для домашнего ПК вполне достаточно, но крайне плохо для бизнеса, которому требуется повышенная защита. Платные и даже бесплатные антивирусы от известных разработчиков получают обновления каждый день или даже чаще, ну а это гарантирует более высокий уровень защиты. Мало того, многие пользователи предпочитают не спешить с закачкой обновлений безопасности. В этом случае новые базы будут устанавливаться один раз в месяц или реже, открывая доступ мошенникам в самые незащищённые уголки компьютера. Но и это не всё, ведь есть армия пользователей, настойчиво игнорирующая обновления. В этом случае второго антивируса нет, а встроенный не способен справиться с попытками хакеров проникнуть на компьютер.

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На самом деле вирусы могут проникнуть даже на защищённую операционную систему. Часто пользователи сами впускают хакеров через парадную дверь. Например, открывают электронные письма сомнительного содержания, или переходят по ссылкам на сайтах, куда даже заходить опасно. Часто сюрпризы прилетают от друзей, аккаунты которых уже были взломаны. В этом случае шанс подцепить вирус повышаются, а всё это требует своевременного подхода. Если запустить проблему, то бороться с вредоносными объектами придётся специалисту, тогда как на начальных этапах победить угрозу может каждый пользователь. Давайте изучим основные признаки, свидетельствующие о том, что ваш компьютер был заражён вирусом. Например, если долгое время компьютер или ноутбук работал в привычном режиме, но в какой-то момент начал вести себя непредсказуемо, то самое время проверить операционную систему на вирусы. Вредоносные объекты на ПК не только копаются в ваших личных данных, но и используют мощность процессора для атак на производительные серверы. Так, ещё утром ваш компьютер мог работать почти идеально, но к вечеру начинает сильно тормозить, выполняя привычные задачи с большим трудом. Эксперты советуют не медлить, ведь вы становитесь частью хакерской сети, ну а это как минимум неприятно. 

Также о заражении может говорить появление всплывающих окон. Пользователю показывается реклама различных сайтов и сервисов, а после даются важные советы по решению проблем с компьютером. Эксперты советуют найти файлы, которые отвечают за обилие мусора на компьютере и удалить их как можно скорее. Часто злоумышленники расширяют своё влияние именно через рекламные продукты. Антивирус не воспринимает такое ПО как опасное, ну а переходы по ссылкам грозят большими проблемами. Если вы заметили несколько неприятных симптомов, свидетельствующих о заражении, то прежде всего следует разобраться в установленном программном обеспечении. Иногда пользователи и сами соглашаются на установку дополнительного мусора, но очень часто даже популярные ресурсы грешат распространением спама. Найти нужные галочки, позволяющие отказаться от бесполезных утилит, бывает непросто, а значит порочная практика будет продолжаться. Эксперты советуют не рубить с плеча, поскольку в системе есть много различных утилит, которые могут быть приняты за вирусы. Следует обратиться к специалисту, поскольку удаление системных компонентов грозит потерей функциональности Windows. 

Красноречиво говорит о наличии зловредов и сам браузер. Если начальная страница то и дело меняется, то самое время скачать нормальный антивирус. Повторимся, что речь может идти о рекламной программе, которая не делает ничего плохого самой операционной системе. Всё в рамках правил, ведь утилита просто меняет начальную страницу на ту, что хочет видеть заказчик. Загрузочный экран может меняться в зависимости от платёжеспособности клиентов владельцев такой утилиты, ну а эксперты рекомендуют как следует почистить историю браузера. Потребуется удалить ненужные дополнения, а также поискать установленные и активные утилиты в самой операционной системе. В некоторых случаях изменения в браузере – это первый симптом того, что на компьютере появились вирусы, а значит запускать проблему не стоит. Специалисты по безопасности советуют никогда не отключать брандмауэр. Это важный компонент, стоящий на пути хакеров. Если вдруг на вашем компьютере брандмауэр отключён, то обязательно активируйте его. Ещё более красноречиво о наличии вирусов говорит замедление интернета. Если вы просто смотрите фильм или читаете новости, но вдруг сталкиваетесь с тем, что скорость сети резко падает, то виновником может быть вирус. Мошенники в этот момент используют ваш ПК для самых различных целей, но это уже одна из финальных стадий заражения. Лечить придётся долго и мучительно, а часто эксперты советуют переустановить операционную систему. Если это проблематично по целому ряду причин, то без помощи специалиста обойтись почти невозможно. 

Проверить активность компонентов можно через специальный монитор, доступный по нажатию комбинации «ctrl+alt+delete». Там легко отслеживать текущее состояние процессора, расход оперативной памяти и сетевую активность сети. В случае, если вы столкнулись с одной из указанных проблем, то постарайтесь найти подробную инструкцию для её устранение в интернете. Написать все советы в одном материале невозможно, но суть заключается в том, что пользователь должен самостоятельно выявить причину сбоев. Если вы только купили компьютер и не хотите стать жертвой хакеров, то не забывайте устанавливать обновления безопасности, а лучше скачайте второй антивирус. Даже бесплатная версия популярного ПО лучше, чем ничего. Переход по ссылке может привести к самым печальным последствиям, а значит только владелец компьютера отвечает за его безопасность. Помочь вам в этом деле могут специалисты, но они привыкли брать за услуги деньги. Если подумать, то негативный опыт быстро отрезвляет, помогая собраться и начать использовать технологии более разумно. Это значит, что не всё так плохо, хотя эксперты советуют всё же учиться на чужих ошибках. 

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