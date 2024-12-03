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Bublik1
У NVIDIA снова проблемы с архитектурой Blackwell, а AMD готовит сюрприз в виде Radeon RX 8800 XT
Инсайдеры пишут, что видеокарта следующего поколения будет чрезвычайно быстрой и получит теплопакет не выше 260 Вт

Известно, что последние несколько месяцев ведущие инженеры NVIDIA пытались решить проблемы, возникшие на стадии производства графических ускорителей нового поколения. Специалисты полагают, что архитектура Blackwell оказалась одной из наиболее проблемных за всю историю существования компании. Казалось, что октября все сложности уже были позади. Инсайдеры заявляли о возобновлении поставок крупным клиентам, а также рассказывали, что очередь за новыми графическими ускорителями выстроилась на целый год вперёд. Сегмент обучения умных алгоритмов становится всё более заметным, ну а более скоростные решения NVIDIA должны были увеличить мощность суперкомпьютеров в несколько раз. Похоже, Дженсен Хуанг рано праздновал победу. По данным инсайдеров, производство графических ускорителей следующего поколения сталкивается с новыми трудностями. 

На этот раз указывается на некие проблемы в конструкции платы. Найти решение несложно, но на пути встали патентные права одного из участников рынка. Сегодня инженеры NVIDIA пытаются найти выход из создавшейся ситуации, ну а крупные клиенты уже сокращают свой портфель заказов. Microsoft снизила закупки на 40%, ну а инсайдеры заявляют, что массовое производство стартует не раньше середины 2025 года. Очевидно, что всё это повлияет на доходность NVIDIA, ну а на этом фоне эксперты рассуждают о настольной графике следующего поколения. Причина в том, что до анонса серии GeForce RTX 50 осталось всего месяц, но мы до сих пор не видели тестов инженерных образцов. Обычно за несколько месяцев до начала продаж в сеть сливают тесты, ну а на этот раз всё выглядит очень запутанно. Не исключено, что проблемы с графическими ускорителями могли повлиять на сроки выпуска настольных видеокарт, но данных на этот счёт нет. Дженсен Хуанг темнит, а вот из красного лагеря поступают обнадёживающие сведения. 

Ещё летом этого года представители AMD отказались от конкуренции с NVIDIA в сегменте флагманов. Геймерам обещали заметный прирост производительности и несколько интересных массовых решений. Такие заявления вызвали бурную критику, но последние слухи свидетельствуют о том, что Лиза Су провела работу над ошибками. Инсайдеры рассказывают о потенциале Radeon RX 8800 XT. Видеокарта создана на архитектуре RDNA 4 и претендует на место находящейся сегодня в продаже Radeon RX 7800 XT. Таким образом стоить видеокарта будет до 600 долларов, но предложит впечатляющую производительность. Предполагается, что она будет равна по скоростным показателям с GeForce RTX 4080, ну а это очень неплохо, ведь видеокарта NVIDIA способна запускать любые игры в разрешении 4К на высоких настройках графики. Это означает, что Radeon RX 8800 XT будет примерно на 30% быстрее Radeon RX 7800 XT, ну а подобного роста быстродействия мы у AMD в данном сегменте не видели уже давно. Напомним, Radeon RX 7800 XT оказалась примерно на 5% быстрее Radeon RX 6800 XT, а многие эксперты уже ничего хорошего от AMD не ждали. 

Удивительно, но это не всё, ведь особенно хорошо Radeon RX 8800 XT себя чувствует в трассировке лучей. По информации инсайдеров, видеокарта была протестирована в Resident Evil 4, где прирост по сравнению с текущим поколением составил 45%. Эксперты полагают, что нужно дождаться более точных результатов, но в целом потенциал для роста у красных точно есть. Причина в том, что ранее AMD уже опробовала новую логику работы трассировки лучей в игровой приставке PlayStation 5 Pro. Решение оказалось удачным, ну а на этот раз его задействуют в настольной графике. Не менее важно, что всё это будет доступно Radeon TX 8800 XT с меньшим теплопакетом, чем можно было ожидать. Инсайдеры пишут, что видеокарта будет потреблять примерно на 25% меньше энергии, чем Radeon RX 7900 XTX, хотя по скоростным показателям будет к ней максимально близка. Предполагается, что TDP новинки не превысит 260 Вт, ну а это очень хорошие новости для рядовых геймеров. Также утверждается, что массовое производство стартует в ближайшие недели, а значит AMD будет готова к запуску к середине или концу января 2025 года. Как будет на самом деле, сказать сложно, но можно сделать вывод, что хорошие новости из красного лагеря внушают определённые надежды. 

#видеокарты #radeon rx 8800 xt
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Новые детали о флагманской видеокарте AMD Radeon RX 8800 XT
RX 8800 XT обещает быть на 45% быстрее RX 7900 XTX, но потреблять всего 250W
В калькуляторе блоков питания Seasonic появилась AMD Radeon RX 8800 XT с показателем TDP 220 Вт
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