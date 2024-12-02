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Bublik1
Учёные выяснили, что крабы чувствуют боль, предлагая пересмотреть способ варки и жарки морепродуктов
Вполне возможно, что со временем человечество откажется от умерщвления живых существ и перейдёт на искусственное мясо

Некоторые учёные полагают, что к 2050 году человечество почти полностью откажется от употребления в пищу мяса домашних животных. Сегодня существуют технологии, позволяющие выращивать почти неотличимые аналоги на специальном оборудовании, но потребуется время и инвестиции. Судя по всему, переход начнётся уже скоро, а власти начнут популяризировать тему жестокого обращения с животными и моральную сторону поедания плоти домашнего скота. Многие люди стараются на эту тему не думать, но, когда об этом заговорят со всех экранов, игнорировать проблему станет сложно. Учёные пишут, что существует не только нравственная, но и исключительно финансовая причина остановить разведение домашнего скота. Согласно предварительным выводам, выращивание мяса в лабораториях окажется гораздо выгоднее. Не нужно будет тратиться на корм, забой, а также хранение и транспортировку мяса. Небольшие установки могут появиться в каждом крупном заведении общественного питания, обеспечивая низкую стоимость без потери привычных вкусовых качеств. 

Одновременно с этим утверждается, что речь не идёт об искусственном мясе, ведь существуют технологии, позволяющее в буквальном смысле выращивать отдельные части курицы или рогатого скота. Но и это не всё, ведь налицо снижение давления на природу. Коровы генерируют огромное количество углекислого газа, ну а в целом разведение скота требует все больше земли. Вырубаются леса, поскольку скот требуется не только выпасать, но и кормить. Когда начнётся массовый переход на искусственное мясо, сказать сложно, но в последнее время учёные приходят к выводу, что исследователи прошлого сильно ошибались. Принято считать, что ракообразные не чувствуют боли, но сегодня специалисты убеждаются в обратном. В прессу попал отчёт, в рамках которого учёные доказали, что нервная система ракообразных способна обрабатывать болевые ощущения на уровне, ранее приписываемом только позвоночным. Впервые удалось зафиксировать, как мозг прибрежных крабов реагирует на болевые раздражители, что ставит под вопрос традиционные методы обращения с этими существами. Исследование, проведённое в Гетеборгском университете, выявило, что реакции крабов на болевые стимулы зависят от их интенсивности и типа. Используя электроды, закреплённые на панцирях животных, учёные смогли зарегистрировать активность центральной нервной системы, аналогичную показателям электроэнцефалограммы у человека. 

Крабы подвергались различным воздействиям, включая химические раздражители (уксус с разной концентрацией) и механические стимулы. В обоих случаях их нервная система не только реагировала, но и демонстрировала способность различать типы стимулов. Исследователи пришли к однозначным выводам, ведь чем выше была концентрация кислоты, тем активнее работала центральная нервная система крабов. При этом механические стимулы вызывали ещё более острую реакцию со стороны мозга. Как уже отмечалось, долгое время реакции беспозвоночных на вредные стимулы считались простыми рефлексами, запускаемыми периферической нервной системой. В рамках нового исследования не только удалось поставить данную гипотезу под сомнение, но и доказать, что крабы могут обрабатывать болевые сигналы на уровне центральной нервной системы. Эти данные поднимают важный этический вопрос: могут ли ракообразные испытывать боль так, как её понимает человек? Если это так, то популярные методы приготовления морепродуктов в ближайшие десятилетия могут быть запрещены. Речь о варке живьём, а также более агрессивных способах приготовления, в рамках которых ракообразные испытывают боль на протяжение часов. 

Учёные полагают, что результаты исследования подтверждают необходимость поиска более гуманных методов умерщвления морепродуктов. Очевидно, что от поедания крабов люди не откажутся, но способы приготовления придётся пересмотреть. Исследователи подчёркивают, что многие виды ракообразных, включая креветок, раков и омаров обладают схожей нервной системой и способны к обработке болевых сигналов. Пока изучить болевые реакции других ракообразных не удалось, но учёные полагают, что они окажутся сходны с обычными крабами. Исследователи пишут о необходимости пересмотра действующих стандартов приготовления морепродуктов в пищевой промышленности. Вполне возможно, что спустя десятилетия нам больше не потребуется вылавливать рыбу и ракообразных, но случится это не очень скоро. На пути стоят как финансовые, так и социальные препятствия. Во многих странах люди веками использовали традиционные способы приготовления еды, а убедить население того или иного государства отказаться от общепринятых стандартов окажется непросто. Вполне возможно, что всё решит экономический фактор. Так, если мясо рыбы или краба, выращенное в удобном экстракторе, будет намного дешевле без потери вкуса, то со временем на него начнёт переходить всё больше людей. Пока данная тема порождает всё более заметные дискуссии. Технологии пока не позволяют полностью перейти на искусственное мясо, идея уже витает в воздухе, а при наличии усилий и времени можно рассчитывать на значительные изменения в рационе жителей нашей планеты. 

#наука #интересное #исследования #продукты питания
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