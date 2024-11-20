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Bublik1
Bloomberg: если Huawei не совершит технологический прорыв, то навсегда отстанет от конкурентов
Насколько велики шансы на прорыв, остаётся только догадываться

В 2023 году китайские компании закупили около половины всех литографов, выпускаемых на мощностях ASML. Нидерландский полупроводниковый гигант ожидал роста доходов в 2024, но в какой-то момент из США пришли крайне тревожные вести. Как выяснилось, в Белом доме решили запретить европейской компании продавать китайским покупателям высокотехнологичное оборудование. Запрещалось также проводить техническое обслуживание уже поставленных литографов, ну а аналитики полагают, что это окажет серьёзное влияние на бизнес ASML. Не в лучшем положении находятся и китайские производители, ведь страна фактически отрезана от доступа к актуальным технологиям. Все поставленные литографы способны выпускать продукцию в рамках зрелых технологических норм, но даже это кажется США слишком большой уступкой. Трамп готовится ввести новые санкции против Поднебесной, начав с роста пошлин на 40% на всю продукцию из Китая. 

Противоречия между странами становятся всё более заметными, а аналитики уверены, что санкции окажут крайне негативное влияние на китайский бизнес. Ну а поскольку одним из лидеров полупроводникового сегмента остаётся Huawei, то именно эта компания будет находиться на переднем краю, принимая решения, способные изменить статус-кво на рынке технологий. Журналисты Bloomberg смотрят на усилия китайской компании с сомнением. Отмечается, что несмотря на активное строительство собственных фабрик и развитие инструментов для проектирования процессоров, Huawei пока не может выйти на уровень современных стандартов. Санкции сильно тормозят работу, а технологический разрыв становится всё более заметным. По данным Bloomberg, Huawei сможет освоить 7-нм узел не раньше 2025 года. Для сравнения, такие гиганты, как Apple и Qualcomm, с 2023 года выпускают 3-нм процессоры, ну а в 2025 ожидается переход на 2-нм узел. 

Как уже отмечалось выше, санкции заблокировали доступ Huawei к важнейшим технологиям, включая литографические сканеры EUV производства ASML. Эти устройства необходимы для производства чипов по современным техпроцессам и не имеют аналогов. На каком этапе находится актуальные разработки китайских исследователей, сказать сложно, но отставание в данном сегменте может превышать несколько десятилетий. Не помогает и тесное сотрудничество с местной SMIC. В начале 2023 эта компания освоила выпуск чипов по 7-нм нормам, но продолжает сталкиваться с проблемами. Из-за не самой эффективной технологии в процессе производства наблюдается повышенный процент брака, а в итоге SMIC не может предложить достаточно мощностей даже для одной крупной китайской компании. Это препятствует Huawei расширить выпуск смартфонов среднего ценового сегмента на чипах Kirin, а также мешает производить достаточно графических ускорителей для обучения нейросетей. 

Авторы Bloomberg признают, что несмотря на сложности, китайский полупроводниковый гигант продолжает наращивать темпы. В настоящее время Huawei разрабатывает новые графические чипы семейства Ascend, предназначенные для ускорения вычислений в области искусственного интеллекта. Эти чипы станут конкурентами решений от NVIDIA, но случится это только на китайском рынке. Проблема в том, что они будут выполнены по устаревшему 7-нм техпроцессу. Графические ускорители Ascend будут выпускаться по 7-нм нормам, тогда как NVIDIA в 2024 перешла на 3-нм узел. Для сравнения, у AMD 7-нм процессоры появились в 2020 году, а 5-нм чипы Qualcomm дебютировали в 2020 году с выходом Snapdragon 888. Таким образом, разрыв Huawei с конкурентами не только превышает пять лет, но и с каждым годом продолжает увеличиваться. На этом фоне американские журналисты напоминают, что китайские власти активно продвигают идею полной технологической независимости страны. Пока достичь такого результата сложно, ну а без собственных литографов – и вовсе невозможно. Известно, что Huawei пытается использовать оборудование местного производства, включая сканеры глубокого ультрафиолета (DUV). Вот только такие устройства значительно уступают по качеству современным EUV-сканерам, требуя больше ресурсов и демонстрируя низкий выход годных чипов. 

Журналисты Bloomberg констатируют, что Huawei ежегодно требуется производить десятки миллионов процессоров под брендом Kirin для своих смартфонов и сотни тысяч графических ускорителей Ascend. Увы, но сегодня компания не способна выйти на запланированные объёмы. Поддержка государства и многомиллиардные инвестиции пока не приносят ожидаемых результатов. Китайская индустрия полупроводников все ещё зависит от иностранных технологий, несмотря на усилия по стимулированию местного производства. Эксперты полагают, что Huawei остро нуждается в прорыве. Если к 2026 году компании не удастся перейти на 5-нм узел, то догнать Apple, AMD, Nvidia и Qualcomm будет практически невозможно. Сегодня разрыв не такой значительный, поскольку актуальные графические ускорители и процессоры выпускаются на базе 4-нм норм, но технологии быстро двигаются вперёд, тогда как Китай фактически отрезан от возможности участвовать в глобальной гонке полупроводниковых гигантов. 

#технологии #полупроводники #huawei #санкции
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