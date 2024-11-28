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Bublik1
Насколько «Орешник» быстрее «Кинжала», и почему даже ЗРК Patriot не может сбить российскую ракету
Российские эксперты полагают, что скорость в сочетании с точностью и нахождением за пределами работы действующих систем ПВО делает "Орешник" неуязвимым

Испытание новой российской ракеты «Орешник» можно назвать одним из самых волнующих событий, произошедших на глобальном уровне. Аналитики по всему миру анализируют кадры, делая далекоидущие выводы. По некоторым данным, ракета не была оснащена боевой частью, а значит мы видели исключительно кинетический эффект, возникший в результате удара скоростной цели по твёрдому объекту. Предполагается, что ракета пробила несколько слоёв бетонных перекрытий, ну а украинская сторона уже демонстрирует части, которые не очень похожи на детали «Орешника». В сети можно встретить массу домыслов, а европейские аналитики приходят к выводу, что сбить такую ракету странам НАТО нечем. Даже в обозримой перспективе ничего для уничтожения «Орешника» может не появиться, а между тем российская гиперзвуковая программа постоянно совершенствуется. 

Одновременно с этим активно обсуждается скорость российских гиперзвуковых ракет, а сегодня мы предлагаем изучить мнение аналитиков на эту тему. Что же, после удара по «Южмашу» многие иностранные журналисты обратили внимание на точность попадания боевых блоков комплекса «Орешник». Вот только многие из авторов пишут, что якобы их скорость недостаточна для нанесения серьёзного ущерба. Чтобы разобраться, чем именно «Орешник» превосходит другие гиперзвуковые ракеты, стоит подробнее изучить их характеристики и понять, в чём заключается разница.  

Гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон» представляет собой флагманское решение в области отечественной гиперзвуковой программы. В верхних слоях стратосферы, на высотах от 30 до 35 километров, ракета разгоняется до впечатляющих 11 000 км/ч, что превосходит 10 Маха. Это достигается за счёт работы прямоточного воздушно-реактивного двигателя, который поддерживает скорость на уровне 9–11 тысяч км/ч практически на всей траектории полёта. Известно, что при снижении высоты ниже 10 километров ракета встречается с сильным аэродинамическим сопротивлением. Скорость ракеты падает до 4-5 Маха, но даже это не мешает «Циркону» оставаться высокоэффективным оружием для поражения морских и наземных целей, хотя в ближней зоне его скорость уже не так внушительна.  

Х-47М2 «Кинжал» – это ещё одна гиперзвуковая разработка, отличающаяся от «Циркона» своим подходом к задачам. Максимальная скорость этой ракеты на заключительном этапе полёта достигает 11 000 км/ч (10 Маха), что делает её грозным оружием. Принято считать, что средняя скорость ракеты составляет 4500 км/ч, а на подлёте «Кинжал» способен выполнять сложные манёвры с перегрузками до 25G. Это делает перехват наземными и воздушными средствами ПВО практически невозможным. Есть мнение, что ракета оснащена средствами радиоэлектронной борьбы, работающими в сантиметровом диапазоне волн, что позволяет ей эффективно обходить системы ПВО.   

Пожалуй, новый комплекс «Орешник» задаёт новую планку в гиперзвуковом вооружении. Его боевые блоки движутся по настильной траектории, достигая высот до 150 километров. На этом этапе их скорость составляет невероятные 13 475 км/ч, что соответствует 12 Маха. Когда блоки начинают спускаться ниже 80 километров, их скорость из-за аэродинамического сопротивления снижается до 10 Маха. Но даже в этом случае они остаются практически недосягаемыми для современных систем противоракетной обороны. Например, ракеты SM-3 и ЗРК Patriot PAC-3 способны поражать цели со скоростями не выше 7,5 Маха, а значит не могут сбивать «Орешник» даже в теории.   

Российские эксперты пишут, что главное преимущество боевых блоков «Орешника» заключается в сочетании высокой скорости, точности и настильной траектории. Такие характеристики делают их эффективным оружием против стратегически важных целей. В отличие от «Кинжала» и «Циркона», «Орешник» способен одновременно избегать поражения системами ПРО и наносить серьёзный урон даже самым защищённым объектам. Можно сделать вывод, что «Орешник» не просто быстрее своих аналогов. Он представляет собой новое поколение гиперзвукового вооружения, для перехвата которого существующим системам обороны придётся серьёзно модернизироваться. Добавим, что речь идёт о баллистической ракете средней дальности, сложность поражения которой заключается в том, что большую часть расстояния она проходит на недоступной для поражения любыми средствами противоракетной обороны высоте. 

#ракеты #военные технологии #орешник
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