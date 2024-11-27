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Bublik1
Reuters: внутри ракет «Орешника» не было взрывчатки, а удар похож на предупреждение НАТО и США
По крайней мере, так думают иностранные журналисты.

Украинский конфликт становится всё более горячим. Действующая администрация Белого дома разрешила Зеленскому использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России, ну а это стало переломным моментом. Аналитики пишут, что Демократы идут на эскалацию конфликта с целью усложнить Трампу переговорный процесс. Насколько далеко зайдут обе стороны, сказать сложно, но применение российской баллистической системы «Орешник» вызвало обеспокоенность среди европейских аналитиков. Проводятся попытки вычислить время, необходимое для подлёта к столицам ЕС, а также предполагаемый ущерб военным объектам НАТО. Любопытным мнением на этот счёт поделились авторы Army Recognition. 

Эксперты пишут, что сегодня системы противоракетной обороны НАТО оказались неспособны противостоять гиперзвуковому оружию, созданному Россией. Такие ракеты, как «Авангард» и «Кинжал», меняют правила игры в глобальной безопасности, оставляя альянс уязвимым перед их высокой скоростью и манёвренностью. Главной угрозой называется высокая скорость полёта, легко превышающая 5 Маха. Поскольку действующие противоракетные системы военного альянса не способны перехватывать более быстрые цели, то гиперзвуковое оружие становится практически неуязвимым. Но и это не всё, ведь ракеты способны маневрировать во время полёта, а это ставит под вопрос эффективность перспективных систем ПВО, которые смогут встать на защиту неба через 5 лет. Скорость и манёвренность не только играют против действующих систем ПВО, но и запутывают передовые радары. Утверждается, что американские AN/TPY-2 (системы THAAD) и SPY-6, израильский Green Pine, европейский Giraffe 4A могут потерять гиперзвуковую ракету прямо во время полёта. Мало того, даже спутники не всегда способны отследить её траекторию, ну а это большая проблема для НАТО. 

Авторы Army Recognition пишут, что одно дело ракету обнаружить, но совсем другое – её перехватить. В настоящее время наиболее перспективной считается программа GPI (Glide Phase Interceptor). Это решение должно работать на этапе планирования полёта ракеты. Проще говоря, сбивать гиперзвуковые ракеты нужно ещё до того, как они входят в атмосферу, ведь в этот момент они наиболее уязвимы. Эксперты пишут, что GPI имеет несколько проблем. Например, потребуется в буквальном смысле окружить Россию такими комплексами, но даже это не гарантия, ведь территория РФ огромна, а ракеты могут взлетать из самых отдалённых точек. Кроме того, первый прототип перспективного перехватчика появится к концу текущего десятилетия, а на производство десятков комплексов уйдут годы. Сегодня в США экспериментируют с технологиями направленной энергии, предлагая использовать лазеры и различные микроволновые системы для поражения скоростных целей. Такие разработки обещают поражать ракеты ещё на этапе разгона, пока они не достигли гиперзвуковой скорости, но сталкиваются с выше озвученными проблемами. Мало того, пока проекты даже не вышли из экспериментальных лабораторий, поэтому воспринимать из всерьёз нет никакого смысла. 

Не сидит сложа руки и Европа. Так, Франция продвигает амбициозный проект под названием TWISTER, в котором участвуют Германия, Италия, Финляндия, Испания и Нидерланды. Этот подход предполагает создание многоуровневой обороны, где орбитальные сенсоры будут работать вместе с наземными радарами. Главная цель программы заключается в разработке универсального перехватчика Endo-Exo Interceptor, который сможет уничтожать гиперзвуковые ракеты как внутри атмосферы, так и за её пределами. Экспертам пока такая идея кажется фантастичной, поскольку скорость российской гиперзвуковой ракеты превышает 10 000 км/ч, а значит перехватчик должен двигаться как минимум не медленнее. Пока разогнать ракету до такой скорости не выходит даже у американцев, поэтому европейский проект кажется труднореализуемым. Дополнением к TWISTER выступает проект HYDEF, направленный на перехват угроз на финальном этапе полёта. Оба решения обещают стать реальностью лишь в 2030-х годах, что оставляет Европу и её союзников в зоне риска на ближайшее десятилетие.  

Как уже было сказано выше, НАТО повышает ставки, ну а демонстрация «Орешника» вызвала бурные дискуссии. По данным Reuters, удар по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске был нанесён с использованием пустых боеголовок. Внутри не было взрывчатого вещества, ну а это ставит экспертов в тупик. Журналисты пишут, что всё это было больше похоже на предупреждение, чем на попытку нанести серьёзный ущерб. Увы, но предупреждение было проигнорировано, а мировая пресса пишет, что в ближайшие дни состоится повторный удар. Если учитывать, что на этот раз «Орешник» оснастят боеголовкой, заполненной взрывчатой смесью, то урон может оказаться очень существенным. Причина в том, что гиперзвуковая ракета генерирует огромное количество кинетической энергии, ну а это усиливает мощность штатного заряда. Пока официальных данных нет, поскольку обе стороны воздерживаются от комментариев. Украина показала иностранным журналистам некие обломки, но эксперты полагают, что собрать такое количество частей гиперзвуковой ракеты невозможно. 

#ракеты #военные технологии #орешник
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У экспертов возникли сомнения относительно происхождения собранных СБУ частей «Орешника»
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