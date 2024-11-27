Звучит фантастически, но именно так обстоят дела

Представьте себе, что есть крайне бедное государство, которое не обладает залежами полезных ископаемых и не интересно даже американским компаниям. Взять с крайне бедных жителей уже нечего, ну а власти находятся в тупике. Обычно местные элиты довольны таким положением вещей, ведь даже в самой бедной стране горстка высокопоставленных чиновников может жить безбедно. В долгом списке бадейных государств ничем не выделялся Сальвадор, но происходящее в стране сильно не устраивало нового президента, который решил кардинально изменить ситуацию. Найиб Букеле считается настоящим реформатором, продвигающим технологии там, где ещё недавно даже не слышали о телевизоре.

Прежде всего Сальвадор отличается тем, что там вместо местной валюты используется доллар США. Очень интересно, ведь население защищено от экономических кризисов, а низкий уровень инфляции обеспечивает американский регулятор. Нельзя сказать, чтобы это как-то помогло местному населению, ну а новый президент задумал технологическую революцию. В 2021 году он сделал Bitcoin официальным платёжным средством и начал активно скупать криптовалюту за бюджетные средства. Согласно опросам, небольшая часть населения не заинтересовалась цифровым золотом, но время идёт, а в итоге всё больше местных жителей заполняет пробелы в цифровой грамотности. Даже сегодня глобальные финансовые институты недовольны самоуправством властей Сальвадора, но Найиб Букеле не планирует останавливаться на полпути. Не так давно в голову президента пришла идея начать майнить криптовалюту, используя для этого чистые источники генерации энергии.

Речь идёт о тепле, вырабатываемом из жерла многочисленных вулканов, разбросанных по стране. Напомним, добыча Bitcoin представляет собой крайне затратную процедуру. Требуется огромное количество электричества, а со временем мощность оборудования становится всё выше. Сложность системы повышается, ну а затраты на оплату счётчика растут. В Европе добыча криптовалюты практически прекратилась, ну а использование бесплатной энергии вулканов кажется очень хорошей идеей. Идея президента Сальвадора уже нашла отражение в металле, ведь пилотный проект заработал. Согласно официальным данным, благодаря бесплатной энергии вулканов удалось добыть 474 монеты, ну а это больше 40 миллионов долларов. Найиб Букеле утверждает, что это только начало и предлагает всем заинтересованным сторонам инвестировать в так называемую свободную от налогов зону. Здесь будет производиться майнинг цифрового золота, а первым таким место станет морской порт Ла-Юнион. Сегодня этот объект не используется по назначению и считается идеальным кандидатом для создания первого в мире Bitcoin-City. Криптовалюта здесь будет добываться с помощью многочисленных источников геотермальной энергии, что уже вызвало интерес со стороны международных инвесторов.

Известно, что Yilport Holding, штаб-квартира которой располагается в Турции, готова вложить в бизнес 1.6 миллиарда долларов. Что любопытно, инвесторы хотят не только развивать добычу цифровых активов, но и расширить торговый потенциал Сальвадора. Деньги направят на оживление порта Ла-Юнион, а также на расширение действующего Акахутла. Подробности переговоров между сторонами держатся в секрете, поэтому пока неясно, когда начнётся реализация амбициозного проекта. Бесплатная энергия – звучит крайне привлекательно, ну а у властей Сальвадора действительно есть возможности для расширения инфраструктуры добычи Bitcoin за счёт геотермальной энергии. Президент страны развивает проекты, в рамках которых заинтересованным майнерам будут предоставлять в аренду целые вулканы. Потребуется убедить инвесторов том, что такая затея выгоднее, чем покупать тепловую электростанцию, ну а на сделку могут пойти компании, которые могут себе позволить эксперименты. Зелёная повестка в портфолио ещё никому не мешала, ну а на территории Сальвадора располагается 170 вулканов, тепло от которых позволяет генерировать очень много энергии.

Найиб Букеле настроен решительно, ну а сегодня на официальном кошельке Сальвадора находится порядка 5945 ВТС. Это больше 550 миллионов долларов, но главное здесь то, что власти потратили за покупку в несколько раз меньше, чем монеты стоят сегодня. Сальвадор уже выпустил так называемую вулканическую облигацию. Volcano Bond обеспечена хранящимися на кошельке Bitcoin, и позволяет любому человеку вложиться в проект города майнеров. Удастся ли построить Bitcoin-City, большой вопрос, но тот факт, что Сальвадор ждут значительные изменения, не вызывает сомнений. А вот отразится ли экономическое благосостояние страны на доходах рядовых граждан, пока сказать сложно. Не так давно Найиб Букеле объявил, что при помощи правоохранительных органов уничтожил организованную преступность, которая долгое время контролировала страну. Если это так, то жителей южноамериканской страны можно поздравить, ведь курс цифрового золота идёт вверх, а это обещает им безбедное существование.