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PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro

Решения Sony могут привести к резким изменениям на рынке игровых приставок, о чём не устают говорить аналитики
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Ещё до выхода PlayStation 1 рынок игровых приставок был достаточно зрелым. В продаже находилось несколько консолей от самых разных производителей, но к финишу пришли только сделавшие ставки на собственную экосистему. Например, попытку выйти на рынок делала даже Panasonic, но устройство оказалось дорогим, а доступных игр было слишком мало, чтобы составить реальную конкуренцию набирающим силу гигантам. Сегодня рынок разделён между Sony, Microsoft и Nintendo, но каждая из компаний имеет собственный взгляд на будущее видеоигр. Например, Sony предлагает мощное железо и самые актуальные технологии. Microsoft стремится получить больше контроля над разработчиками игрового контента, но пока не может похвастать успехом. Что до Nintendo, то японская корпорация идёт своим путём и уже давно выбыла из технологической гонки. Руководство компании утверждает, что не будет использовать технологии ради технологий, но мы с вами прекрасно понимаем, что мощные игровые приставки стоят дорого, а фанатам Марио не нужна продвинутая графика. 

Как уже было сказано выше, рынок консолей давно сформировался. Таким образом, примерно каждые шесть лет в продажу поступает новое поколение, предлагающее ещё больше впечатлений. Графика становится лучше, а в последнее время всё чаще появляются ремастеры, расширяющие опыт геймеров за счёт доступа к старым играм с обновлённой графикой. Процесс идёт не спешно, а уже в конце 2026 года в продажу должны поступить PlayStation и Xbox следующего поколения. Nintendo традиционно не следует трендам, поэтому представит свой ответ в 2025 году. Может показаться, что на рынке игровых приставок ничего не происходит, но на самом деле всё заметнее становятся процессы, вынуждающие задуматься о будущем привычных нам технологий. Сегодня мы уделим внимание теме заката консолей, о чём в последнее время пишет всё больше экспертов. Начнём с Microsoft. Американская компания пошла на риски, когда объединила платформу своей приставки с настольными компьютерами. Из-за этого владельцы консолей больше не получают эксклюзивы, ну а актуальная Xbox Series X позволяет за 500 долларов получит простой доступ к тысячам разных проектов. 

Такой подход встречает на своём пути сопротивление, а продажи приставок снижаются. Microsoft всё активнее смотрит в сторону облачных технологий, а всё это грозит традиционному сегменту. Попытки перевести игры в облако уже предпринимались, но ещё никогда сюда не вкладывалось столько средств, сколько есть у Софтверного гиганта. Многие аналитики уверены, что попытка выйти на новый рынок окажется успешной, ну а это ощутимо подорвёт продажи традиционных консолей. Никакого смысла покупать приставку не будет, если удастся играть через смартфон или совместимое устройство. Идея кажется интересной, но насколько она будет успешной, предсказать сложно. Как это не странно, но довольно увесистый удар по сегменту традиционных приставок нанесла и Sony. Напомним, в ноябре в продажу поступила PlayStation 5 Pro. Ещё никогда за консоль не просили дороже 500 долларов, но на этот раз японцы превзошли все самые смелые ожидания. Приставка стоит 700 долларов в США и от 800 евро в ЕС. В России купить ещё дешевле 130 тысяч крайне проблематично, ну а решение залезть в карманы геймеров может дорого обойтись Sony.

Эксперты полагают, что PlayStation 5 Pro можно назвать репетицией, ведь PlayStation 6 должна выйти в конце 2026, а сегодня японцы определяются с её конечной производительностью. Чем успешнее станет PlayStation 5 Pro, тем дороже будет продаваться PlayStation 6, но это также значит, что консоль следующего поколения станет более продвинутой в технологическом плане. Последнее интересует исключительно энтузиастов, тогда как рядовые покупатели могут отказаться от консоли за 1000 долларов. Одна из причин заключается в особом подходе к эксклюзивам. Если раньше поиграть в уникальные тайтлы с PlayStation можно было только на PlayStation, то теперь достаточно подождать два года. Все эксклюзивы рано или поздно выходят на ПК, ну а это ещё один повод усомниться в будущем сегмента консолей. Пока за PlayStation 5 просили 500 долларов, приставка была выгоднее. Но сегодня, когда за 130 тысяч рублей вы можете собрать очень приличный системный блок, логики в приобретении PlayStation 5 Pro становится всё меньше. Судя по высказываниям руководства крупных студий, вложения в разработку блокбастеров слишком высокие и часто не окупаются в рамках только одной PlayStation 5. Релиз на ПК позволяет получить несколько десятков миллионов долларов, а значит практика выхода эксклюзивов на компьютерах продолжится. 

Релиз PlayStation 6 за 1000 долларов может стать отрезвляющим фактором, но дело не только в этом. Всё больше геймеров осознают удобство запуска игр через компактные устройства. А вот здесь не обошлось без Nintendo. Switch чрезвычайно привлекательная и почти достигла 150 миллионов копий (все модификации). Второе поколения будет продаваться не хуже, ну а на стороне Nintendo преимущество в цене, ведь Switch дешевле PlayStation. Годами Nintendo приучала геймеров к тому, что играть на помещающейся в руках приставке удобно. Сегодня десятки миллионов людей не видят смысла подключаться к телевизору, ну а это тревожные новости. Японская корпорация не собирается останавливаться на достигнутом, а значит следующая Switch продолжит двигаться в заданном направлении. Мобильная игровая приставка ощутимо ближе к облачным технологиям, чем привычный способ запуска видеоигр, но есть и другие игроки, настойчиво приучающие геймеров к компактным устройствам. Наиболее заметна здесь Steam Deck. Консоль может запускать игры из магазина Steam, предлагая удобство, комфорт и гигантскую библиотеку. 

Добавим, что Sony и Microsoft делают шаги в сторону облачных технологий, а всё это способно привести к масштабным изменениям на рынке видеоигр. Нет никаких сомнений, что нас ожидает релиз PlayStation и Xbox следующего поколения, но на этот раз успех приставок находится под угрозой. У разработчиков есть два года, но все вышеперечисленные проблемы стоят на повестке дня уже сегодня. Есть риски, что PlayStation и Xbox следующего поколения могут стать последними приставками. По крайней мере в том виде, в котором они существуют сегодня. Мнения аналитиков на данную тему сильно разнятся, но технологии не стоят на месте, а потенциал облачных технологий действительно высокий. Нужен лишь толчок, а любая ошибка одного из ключевых производителей может привести к кардинальным изменениям на всём рынке. 

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