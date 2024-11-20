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Bublik1
Игровым приставкам предсказали скорый уход с рыка, что придёт на место PlayStation, Xbox и Switch
Аналитики говорят о росте популярности облачных технологий и закате эры игровых приставок

Сегодня рынок консолей считается зрелым, а новые игроки не имеют шансов на серьёзный успех. Разработка собственной платформы с нуля требует огромных денег и не имеет никаких шансов без участия крупных игровых студий. Ну а поскольку ключевые игроки не заинтересованы в новых конкурентах, то новички могут рассчитывать только на независимые студии. В последние годы таковых становится всё меньше, поскольку крупные игроки продолжают скупать всё, что кажется им перспективным. Довольно внушительное портфолио есть у Sony и Nintendo, тогда как Microsoft обладает огромным финансовым потенциалом и может легко купить всех конкурентов. Попытки выйти на рынок наблюдаются только в мобильном сегменте, где пока царит настоящий хаос. Молодой рынок стремительно меняется, ну а это позволяет целому ряду компаний попробовать здесь свои силы. Чаще всего появляются устройства под операционной системой Android или Windows, а значит новые игроки всего лишь немного расширяют возможности геймеров за счёт более удобных гаджетов и доступа к контенту при помощи компактного и мощного оборудования. 

На этом фоне выделяется только Valve, специалисты которой разработали устройство Steam Deck. Игровая приставка работает на кастомной версии Linux, но в целом использует библиотеку, которая доступна на обычных компьютерах. На самом деле даже у основных участников рынка не всегда получается достучаться до пользователей. Так, консоли Microsoft последних поколений пользуются низким спросом, ну а попытки улучить положение пока ни к чему не приводят. Nintendo продолжает успешно продавать находящуюся на рынке уже больше семи лет Switch. Ожидается, что наследница поступит в продажу во второй половине 2025 года, ну а Sony уже сегодня ставит эксперименты с новой PlayStation 5 Pro. Приставка стоит ровно в 2 раза дороже, чем предшественница в лице PlayStation 4 Pro, ну а всё это ставит перед рынком консолей сложные вызовы. С одной стороны – разработчики подобных устройств хотят зарабатывать деньги за счёт реализации оборудования. С другой – попытки увеличить производительность приводят к дополнительным растратам. Субсидировать геймеров никто не хочет, ну а аналитики пишут, что без подорожания игровых приставок не обойдётся.

Следующее поколение преподнесёт нам множество сюрпризов, ну а начнётся всё с Nintendo. Предполагалось, что Switch 2 будет не дороже находящейся на рынке модели, но в последнее время инсайдеры пишут, что консоль следующего поколения может стоить больше 500 долларов. Для Nintendo такая цена не характерна, ведь японцы стараются выпускать приставки, в которых всё подчинено логике экономии, ну а здесь речь о полноценном устройстве уровня Sony. PlayStation 6 выйдет только в 2026 году, но инсайдеры уже размышляют о том, что она будет стоить до 1000 долларов. PlayStation 5 Pro задала новую планку и доказала, что геймеры готовы платить. От успеха этой консоли будет зависеть конечная цена приставок следующего поколения, но решающим фактором может стать появление Grand Theft Auto VI. Продолжение культовой серии поступит в продажу к концу 2025, что приведёт к активным продажам PlayStation 5 Pro. Улучшенная версия Grand Theft Auto VI несомненно заинтересует владельцев PlayStation 6, ну а Microsoft всё больше отдаляется от традиционных ценностей. 

Аналитики пишут, что американская компания может себе позволить эксперименты. Уже совсем скоро в продажу поступит портативная приставка серии Xbox. Предполагается, что она будет основываться на облачных технологиях, позволяя геймерам запускать любые игры из собственных аккаунтов без необходимости подключения к базовой станции. Для получения максимальных настроек требуется наличие высокоскоростного интернета, ну а многие эксперты сомневаются в успешности нового продукта Microsoft. Причина в том, что немногим ранее на рынок с аналогичными предложениями уже выходила NVIDIA, Sony и другие компании. Как выяснилось, идея облачного доступа к видеоиграм подавляющему большинству геймеров не нравится. Сценарий, когда любитель видеоигр в общественном транспорте пытается пройти сложную миссию в блокбастере, кажется нелогичным. Многие геймеры отмечают, что им важен комфорт, удобное место и тишина вокруг. Не работает и сценарий, при котором геймер будет предаваться своему любимому хобби во время отдыха на природе или путешествий. Небольшое количество гиков не в счёт, ну а всё это доказывает, что найти новые сценарии облачного гейминга будет крайне непросто. На этом фоне разговоры о скором закате эры игровых консолей вызывают улыбку. На смартфоне в общественном транспорте хорошо играть в пазлы, шарики и присматривать за фермой. Более сложные игры требуют концентрации, но в целом данный сегмент уже занят, а попытки отдельных игроков придумать что-то новое, пока не имели успеха. 

Отдельные аналитики продолжают пророчить консолям нишевое положение на рынке, но геймеры упрямо опровергают подобные заявления. Очевидно, что PlayStation 6 будет пользоваться огромным спросом. Сегодня Sony пытается подобрать оптимальное соотношение между ценой и производительностью, тогда как фанаты будет покупать Switch 2 даже за 500 долларов. От Nintendo ждут появления интересных технологий, хотя пока все ранее представленные новшества так и остались не востребованными. Рядовые геймеры предпочитают удобный джойстик и телевизор, ну а перспективы облачного гейминга не внушают оптимизма, а сама технология может благополучно уйти в историю. 

#интересное #игровые приставки #видеоигры
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