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Bublik1
Reuters: Австрия формально отказалась от газа из РФ, продолжая закупать голубое топливо у Словакии
В Словакии не скрывают, что поставляют российский газ в Австрию

Уже 1 января часть европейских потребителей газа будет вынуждена искать новые каналы закупки энергоносителей. В настоящее время украинская ГТС позволяет обеспечивать газом примерно 3% потребностей Старого света, а значит в целом потеря не окажет критического влияния на рынок. Похоже, некоторые импортёры уже начали нервничать, а чём пишут авторы Reuters. Как стало известно, 16 ноября австрийская OMV окончательно отказалась от закупок российского газа. Ранее сообщалось о конфликте между руководством данной компании и российским Газпромом. В ходе недавно завершившихся судебных прений, российский монополист должен выплатить австрийскому импортёру 230 миллионов евро компенсации. Такой высокий штраф обусловлен тем, что в 2022 Россия резко прекратила поставки в Австрию. 

Суд счёл факт подрыва Северных потоков недостаточным для оправданий, ну а вердикт был ожидаемым. Газпром планирует продолжить спор в высшей судебной инстанции, ну а пока австрийские власти рассказывают о важности отказа от российского топлива. По данным американских журналистов, на самом деле ничего подобного не наблюдается. Оказывается, несмотря на то, что OMV прекратила закупать российских газ, транзит через украинскую ГТС осуществляется в прежних масштабах. Так, Австрия закачивала в сутки 17 миллионов кубических метров газа, тогда как украинская газовая система 18 ноября провела больше 42 миллионов кубометров. Согласно источникам авторов Reuters, Вена пользуется всё тем же российским газом, но предпочитает покупать его у Словакии. Посредник получает небольшую наценку, а обе стороны будут до 31 января зависеть от российских энергоносителей. Полностью подтвердил информацию оператор в Словакии. Представители Eustream заявили, что в ближайший месяц поставки будут идти без перебоев, но не комментирует последствия прекращения транзита через Украину. Предполагается, что в этом случае Словакии и Австрии придётся отбирать газ из единого европейского хранилища. Стоит голубое топливо на европейском рынке намного дороже, что уже вызывает беспокойство у местных политиков. 

Судя по реакции из Киева, продолжать транзит Украина не намерена, но даже в этом случае Европа останется зависима от российского газа. Сегодня часть энергоносителей проходит через Турецкий поток, а Южная Европа в любой момент может запросить увеличение прокачки. Кроме того, российские поставщики лидируют по поставкам сжиженного газа, ну а это дополнительная прибыль, поскольку такие энергоносители дороже тех, что прокачиваются через трубу. Согласно опубликованным данным, в сентябре европейские потребители заплатили России 840 миллионов евро за газ, ну а это максимум, наблюдавшийся с начала 2023 года. В качестве причин называется нервозность на фоне скорого прекращения транзита через Украину. Кроме того, осень 2024 оказалась намного холоднее ожиданий метеорологов. Отбор газа из хранилищ по всей Европе ускорился, а ключевые потребители предпочитают сделать запас на фоне противоречивой геополитической повестки. Что до ситуации в Австрии, то освободившиеся резервы разделили между собой три импортёра. Словакия получила самую крупную долю, но в целом часть газа пойдёт на нужды третьих стран. Сегодня многие европейские компании хотят иметь резервный запас, поскольку уже в начале 2025 ожидается повышенное давление на Европу со стороны США. 

Трамп говорит о необходимости переложить на Старый свет расходы от ведения украинского конфликта, что ставит промышленников в невыгодное положение. Аналитики прогнозируют, что подобные действия приведут к подорожанию газа, ну а США могут повысить цену на СПГ, что вынудит ещё большее количество импортёров обращаться к России. Авторы Reuters делают вывод, что призывы политиков прекратить закупку газа у РФ имели исключительно популистский характер, ведь местные элиты предпочитают закрывать глаза на происходящее, получая дешёвый газ там, где это возможно. 3% для европейского рынка – это не очень много, но нескольким странам ЕС придётся тратить на закупку энергоносителей больше денег, поскольку доступа к трубному газу из РФ больше не будет. 

#санкции #европа #газ
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