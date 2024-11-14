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Bublik1
В Европе начал дорожать газ, а надежды на чистую энергетику становится всё менее реалистичными
Аналитики пишут, что многие европейские страны не обладают нужным климатом, поэтому чистая энергетика там остаётся недостижимой целью

Судя по высказываниям заинтересованных сторон, после 31 декабря 2024 года транзит газа через территорию Украины будет окончательно остановлен. А между тем поставки обеспечивают около 5% всех потребителей Старого света и являлись ключевыми для таких стран, как Словакия и Австрия. Не так давно оба государства подписали договор о закупках газа у Азербайджана, но даже европейские эксперты не исключают, что таким образом Европа продолжит закупать газ из РФ, но под брендом другого государства. Стоимость энергоносителей станет выше, хотя может показаться, что дороже уже некуда. Например, если брать период с 2019 по начало 2024 года, то стоимость электричества в Европе существенно подросла, тогда как в США цена наоборот ушли вниз. Ожидается, что электричество продолжит дорожать, ну а это ставит под большой вопрос потенциал для роста экономики и способность крупных производителей обеспечивать выпуск продукции самого разного назначения в прежних объёмах.

В Германии уже скоро состоятся выборы, ну а от того, как распределятся кресла, зависит курс этой страны на ближайшие несколько лет. Власти уже задумываются о том, чтобы запретить несколько правых партий, а зелёные продолжают добивать и без того крайне находящуюся в крайне тяжёлом состоянии энергетическую сферу. Легко точно не будет, ведь отменить или ввести санкции против зимы невозможно. Сегодня любопытными новостями поделились аналитики, отслеживающие колебания биржевых товарных индексов. Сообщается, что в первые за год стоимость одного кубического метра газа превысила 500 долларов, ну а это важная отметка, ведь дальше будет только дороже. Такая высокая цена наблюдалась на бирже ICE Futures в Лондоне, а аналитики прогнозируют дальнейшее подорожание электричества в Европе. Хаб TTF в Нидерландах уже предлагает декабрьские фьючерсы с ценой до 50 евро за 1 МВт*ч, что соответствует 5% росту или 508 долларов за тысячку кубометров. В качестве причины называют приход холодов. Согласно прогнозам, до конца года сохранится холодная погода, что резко контрастирует с тем, что наблюдалось в 2022 и 2023 годах. 

Ну а как результат Европа уже приступила к отбору газа из своих бездонных хранилищ. Представители ассоциации Gas Infrastructure Europe полагают, что зимний период пройдёт без сюрпризов, ведь газа хватит на всех. Похоже, оптимистичные заявления не соответствуют реальному положению дел. Отопительный сезон только начался, а общая заполняемость хранилищ Старого света уже снизилась до 92.58%. Для сравнения, во второй половине ноября 2023 хранилища были заполнены на 99.37%, ну а на этот раз холода пришли быстрее и задержатся надолго. В той же германии пишут о заметном падении генерации чистой энергии. Данные вызывают улыбку, поскольку многие эксперты не раз уже высказывались о том, что для этой страны переход на чистые источники генерации электричества невозможен. Если не копать слишком глубоко, то для достижения окупаемости солнечным фермам требуется не меньше десяти лет. Примерно такие показатели наблюдаются в Испании, но климат Германии не располагает к получению прибыли. Солнечных дней в году здесь крайне мало, а даже летом температура редко поднимается выше 25 градусов. Северные регионы обильно поливаются дождями, а в итоге тучи сильно мешают выработке чистой энергии. Зимой генерация снижается до минимума, позволяя получать до 50% от скудного потенциала немецкого лета. 

Несмотря на это в ФРГ продолжают инвестироваться огромные средства в провальные технологии, окупаемость которых в данной стране невозможна. Местная пресса пишет, что зелёной эйфории поддались многие домовладельцы в Германии. На крышах многоквартирных домов ставятся солнечные панели, а энергия напрямую поставляется жителям. Даже летом показатели были намного ниже предела окупаемости, но с приходом осени дом на 4 подъезда в сутки генерирует всего 4 кВт. Не лучше идут дела и у владельцев ферм, генерирующих энергию за счёт ветра. Совсем неожиданно выяснилось, что климатические условия большинства стран не подходят для размещения ветрогенераторов. Инвестиции в данную область и не думают снижаться, а вот общий вклад в энергосистему ЕС падает. Представители норвежского нефтегазового гиганта полагают, что не смогут остановить рост цен на энергоносители в 2024 и начале 2025 года. Спрос на газ и нефть в Азии продолжает увеличиваться, тогда как Европа самостоятельно отрезала себя от 30% поставок по трубопроводам. Компенсировать такие цифры только за счёт СПГ становится всё труднее, ну а многие поставщики требуют повышенной оплаты, что только способствует удорожанию энергоносителей. Как уже отмечалось выше, запасов на текущую зиму хватит, но с каждым годом ситуация становится всё более сложной. Трубопроводы из России либо лежат на дне, либо заблокированы. Мирное урегулирование конфликта зависло в воздухе, ну а противоречия между сторонами нарастают. Всё это гонит российские энергоносители в Азию, создавая парниковые условия для американских спекулянтов. 

#санкции #газ #природа #чистая энергетика
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