Затраты на производство транспортных средств в Германии увеличиваются, а санкции сильно ограничивают рынки сбыта

Представьте себе ситуацию: вы долгое время занимались производством булочек. Предположим, что каждая единица готового продукта стоит 50 рублей, тогда как общие вложения на всех этапах не превышают 30 рублей. В реальности получается больше, поскольку всегда возникают неприятные сюрпризы, но в целом вам долгое время удавалось успешно работать и даже расширять производственные мощности. В какой-то момент вы решаете сменить поставщика муки, масла, яиц и других продуктов, без которых испечь булку невозможно. Контакты со старым поставщиком разорваны, но новый не предлагает скидок, а вы вынуждены платить за аналогичное сырьё на 50% дороже. Затраты на каждую отдельно взятую булочку повышаются до 40 рублей, но даже в этом случае возможность получать доходы остаётся. В какой-то момент вы отказываетесь от услуг поставщика электричества, поскольку он генерирует энергию путём сжигания угля. Зелёная повестка кажется вам очень важной, но чистая энергетика обходится значительно дороже, а в итоге затраты на производство уже начинают превышать стоимость готовой продукции.

Остаётся только повышать цены, но такая практика чревата падением спроса. Обратного пути уже нет, ведь контакты с поставщиками разорваны, ну а новый регулярно повышает тарифы, загоняя вас в угол. Примерно такая же ситуация происходит сегодня в Европе. Обратите внимание на скриншот ниже. Информация соответствует росту цен на энергоносители для промышленных предприятий в некоторых странах Европы по сравнению с 2019 годом. Как видите, в Британии тариф увеличился более чем в 2 раза, но в целом даже 50% рост в Германии не кажется низким. Тариф на электричество всегда закладывается в конечную стоимость того или иного продукта, но есть вещи, повышение стоимости которых практически невозможно. Например, это могут быть автомобили, продавать дороже которые крайне сложно. Транспортные средства и без того дорогие, а попытки заигрывать с покупателями могут привести к падению продаж. На самом деле всё это происходит прямо сегодня. Если вы ещё раз обратите внимание на график, то сможете заметить, что в США за отчётный период стоимость электричества для бизнеса снизилась, но произошло это не потому, что Белый дом решил субсидировать местных производителей. На самом деле всё намного проще, ведь таким образом создаются привлекательные условия для релокации крупных иностранных компаний. Прежде всего удар направлен против Европы, которая находится в эпицентре подорожания электричества.

Несколько крупных автопроизводителей уже озвучили намерения о закрытии заводов в Европе и переезде в Америку, ну а аналитики уверены, что в ближайшие 10 лет экономика Старого света испытает несколько сложных периодов. Поступления в бюджет сокращаются, а на этом фоне вызывают улыбку разговоры немецких политиков, призывающих отменить свои же санкции против России. На этот раз голос разума подал руководитель крупной консалтинговой компании Schneider Group. По мнению Ульфа Шнайдера, автомобильная промышленность Германии находится в крайне тяжёлом положении. Продажи стремительно снижаются, а значит нужно предпринимать все возможные шаги, позволяющие остановить деиндустриализацию. В рамках беседы с журналистами Berliner Zeitung, эксперт напомнил, что производители автомобилей находятся в крайне невыгодном положении. Так, с одной стороны – они не имеют возможности продавать свою продукцию в России, тогда как с другой – теснят китайцы. Даже на внутреннем рынке поставки из Поднебесной остаются высокими, ну а на внешних рынках КНР занимает всё более значимые позиции. Если ничего не изменится, то придётся серьёзно сокращать производство, поскольку уже сегодня выпуск автомобилей становится нерентабельным, а спрос снижается.

Шнайдер напомнил, что пока немецкие промышленники гордо придерживаются санкций, китайцы осваивают российский рынок. А между тем Россия входит в пятёрку стран Европы по объёмам продаж транспортных средств. Таким образом потери растут, но всё это не приводит к заметному эффекту. После ухода немецких промышленников Россия не только не начала испытывать дефицита автомобилей, но и смогла расширить внутреннее производство, а всё это грозит масштабными последствиями для немецкой автомобильной промышленности. Шнайдер считает, что российский рынок может быть потерян на долгие годы, а значит сегодня самое время пересмотреть санкции и сделать правильный выбор. Эксперт уверен, что пока предпочтения российских автолюбителей не сильно изменились. Если начать официальные продажи BMW и Mercedes-Benz в 2025 году, то многие жители РФ предпочтут немецкие транспортные средства китайским. Шнайдер надеется, что после завершения боевых действий в Украине санкции быстро снимут, ну а это вернёт Германии крупный рынок сбыта продукции. Насколько такие ожидания реальны, сказать сложно. Действующее руководство ФРГ не настроено на мир, ну а отдельные политики и вовсе предлагают усиливать поддержку украинской армии, затянув конфликт на долгие годы. Особенно много усилий предпринимает глава Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен ведёт себя крайне агрессивно и действует исключительно в интересах США. Почитайте об этом по ссылке, материал крайне интересный.