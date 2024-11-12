Деньги должны были пойти на улучшение жизни жителей Восточной и Южной Европы, но фрау Урсулу такие глупости сегодня не интересуют

Не секрет, что финансовые показатели Евросоюза неоднородны. Лучше всего живётся немцам, тогда как греки, поляки и многие другие не могут себе позволить высоких зарплат и социальных льгот из-за ограниченного бюджета. Десятилетиями ведущие страны пытаются добиться того, чтобы менее зажиточные государства могли улучшить свои финансовые показатели. Под эти цели выделяются огромные деньги, которые идут на многочисленные проекты, охватывающие государства Восточной и Южной Европы. Долгое время средства оставались неприкосновенными и находились под контролем Еврокомиссии. Похоже, финансовая прослойка, накопленная за многие годы, истончается, ну а евробюрократы наши новую цель для распила.

По данным Financial Times, Еврокомиссия готова потратить 400 миллиардов евро, которые должны были на улучшение жизни в депрессивных регионах. Что примечательно, это не только Польша или Румыния, но и некоторые земли Германии, Франции и других государств, расположенных на западе Европы. Деньги должны были пойти на улучшение жизни местного населения, включая социальные и многие другие инициативы, но теперь будут благополучно потрачены. Произошло это с лёгкой руки Урсулы фон дер Ляйен. Фрау зарекомендовала себя как один из самых агрессивных русофобов Старого света, а сегодня глава Еврокомиссии дала зелёный свет своим американским спонсорам. По решению Еврокомиссии, средства из фонда сплочения (Cohesion fund) теперь не только можно, но и нужно тратить на оружие. Похоже, тема финансового благополучия жителей депрессивных регионов Брюссель волнует меньше всего, ведь на кону очень большие деньги.

На самом деле представители европейского регулятора поставили целый ряд условий, в рамках которых можно накопленные средства тратить. В настоящее время сумма составляет 392 миллиарда евро, а главное условие – запрет прямых закупок вооружения. Проще говоря, просто так купить у США десяток танков или самолётов не получится, но всё это легко обходится благодаря предусмотрительности фрау Урсулы. Можно предположить, что часть информации предназначается рядовым гражданам, тогда как другая позволит бюрократам тратить деньги на своё усмотрение. Например, инвестировать пару миллиардов евро в оборонную промышленность США не запрещено. Кроме того, разрешается закупать устройства, имеющие двойное назначение. Под такое определение подпадают дроны, ну а это открывает большое пространство для различных махинаций. Разрешается закупать не только беспилотники, но и транспорт, снаряжение и многую другую продукцию военных заводов за пределами Европы.

Власти также могут потратить деньги на проект так называемого «военного Шенгена». Речь идёт о прокладке трасс, идущих через всю территорию Европы. В мирное время пользоваться такими объектами могут все транспортные средства, но при необходимости трасса позволит доставить оружие из одного конца ЕС в другой без необходимости таможенного контроля. Проект считается перспективным, а его полная реализация потребует десятков миллиардов евро. Долгое время найти деньги под «военный Шенген» не удавалось, ну а фонд сплочения – это отличная возможность эффективно освоить не заложенную в бюджет сумму. Эксперты отмечают, что Брюссель фактически проигнорировал позицию стран Восточной Европы. А между тем деньги предназначались именно им, но собрать такую сумму ещё раз в текущих условиях нереально. Для многих государств фонд сплочения оставался единственной надеждой, но по вполне очевидным причинам обделённые пытаются делать вид, что ничего не случилось. Если отбросить красивые законодательные акты, то дядюшка Сэм при поддержке фрау Урсулы просто залез в карман полякам, румынам, болгарам и другим народам Европы. Сама же глава Еврокомиссии продолжает запугивать европейцев угрозой вторжения со стороны России, занимаясь распилом невиданных доселе средств под шум украинского конфликта.