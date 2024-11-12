Астероид пройдёт мимо нашей планеты на расстоянии, составляющей всего 10% от Луны

Учёные доказали, что Земля уже не раз становилась мишенью для крупных астероидов. Самый крупный из них привёл к исчезновению динозавров, а последствия столетий жизни в полной тьме пережили всего несколько процентов живых существ на нашей планете. Со временем жизнь возродилась, но снижение процента кислорода в воздухе уже не позволяет гигантам ходить по нашей планете. В настоящее время космические агентства различных стран пытаются понять, как человечеству бороться с вызовами из космоса, но пока реалистичных инструментов для изменения траектории астероидов нет. Данная тема не раз становилась ключевой в художественных фильмах, а пока у нас есть достаточно времени для подготовки, поскольку ни одно крупное космическое тело не грозит нашей цивилизации.

Если не считать астероид под названием 99942 Апофис. По данным астрономов, названный в честь древнеегипетского бога тьмы и хаоса камень, готовится пролететь на опасно близком расстоянии от Земли в 2029 году. Этот гигантская 335-метровая глыба уже не раз заставляла учёных напрячься. Когда его обнаружили в 2004 году, расчёты показали, что астероид может столкнуться с Землёй, что вызвало немалый ажиотаж. С тех пор технологии ушли далеко вперёд, что позволило более точно рассчитать траекторию полёта астероида. Согласно финальной версии, хотя Апофис действительно приблизится к Земле, до столкновения дело не дойдёт, а сам он угрозы для нашей планеты в ближайшем столетии не представляет. По мнению некоторых исследователей, всё не так очевидно, как может показаться на первый взгляд, ведь в расчёты не учтены важные показатели, предсказать которые не может даже самый продвинутый компьютер. Оказывается, визит астероида может стать серьёзным испытанием не только для Земли, но и для самого Апофиса.

Причина в том, что гравитационное притяжение нашей планеты может кардинально изменить поверхность летящей в космосе глыбы. Учёные, включая планетолога Рональда Баллуза из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, считают, что подобное воздействие объясняет, почему поверхность некоторых астероидов выглядит моложе своего возраста. Столкнувшись с планетарной гравитацией на минимальном расстоянии, астероиды меняются. Их поверхность покрывается трещинами, а отдельные части могут отваливаться, устремляясь в сторону более объекта с сильным притяжением. В некоторых случаях астероиды и вовсе разваливаются, но часто происходит коррекция орбиты следования, что в будущем может привести к самым неприятным сюрпризам. Сила притяжение может слегка скорректировать движение Апофиса, ну а этого будет достаточно для того, чтобы в следующий раз он сместился на большое расстояние и врезался в нашу планету.

Как уже было сказано выше, Апофис уже зарекомендовал себя в качестве космического хулигана. Когда учёные впервые открыли его, расчёты предполагали, что он приблизится к Земле настолько, что может врезаться в неё. Но в итоге точные подсчёты показали: астероид пролетит на расстоянии около 32 000 километров от Земли. Это всего лишь 10% расстояния до Луны, а сами астрономы называют такое явление «космический поцелуй». Астероид пройдёт так близко, что его даже можно будет увидеть невооружённым глазом. Согласно предварительной модели, основанной на компьютерной симуляции, близость Земли не пройдёт для Апофиса бесследно. Учёные смоделировали, как гравитация Земли подействует на астероид, и результаты оказались поразительными. В момент максимального сближения 99942 Апофис испытает серию микросейсмов, которые пройдутся по его поверхности. Эти космические землетрясения могут вызвать движение валунов и фрагментов на поверхности, буквально встряхивая астероид. Подобные события могут изменять поверхность так, что она будет выглядеть моложе, чем это предполагалось ранее. Что примечательно, Апофис уже сегодня по своей форме напоминает большую картофелину и состоит из двух сросшихся частей. Учёные выбрали для моделирования форму Итокавы. Это ещё один астероид, похожий на Апофис и имеющий такую же рыхлую поверхность. Моделирование показало, что гравитация Земли может вызвать колебания и движение материала на поверхности Апофиса, изменяя её на десятилетия или даже века вперёд.

На этом предположения астрономов не заканчиваются. Не исключается, что при контакте с гравитацией нашей планеты камень может не только изменить форму, но и направление вращения. Например, вращение может поменяться, а поверхностные слои начнут перемещаться, словно песок в часах, сдвигаясь к новым положениям и оголяя свежие слои. Учёные полагают, что максимальная дальность пролёта, на которой земная гравитация ещё может повлиять на вращение, составляет около 102 000 километров, но Апофис подлетит гораздо ближе, что делает изменения практически неизбежными. Считается, что контакт с астероидом станет для научного сообщества поистине уникальным событием. Астрономы смогут наблюдать за астероидом в реальном времени и будут фиксировать изменения на его поверхности, вызванные гравитацией Земли. Это поможет лучше понять процессы, происходящие с малыми космическими телами, когда они подходят к крупным планетам. Данные, собранные во время пролёта Апофиса, могут изменить наше представление о составе и эволюции околоземных объектов.

На самом деле пролёт Апофиса станет значительным событием не только для учёных, но и для всех любителей астрономии. Это уникальный случай, когда столь крупный объект окажется настолько близко, что его можно будет наблюдать с поверхности нашей планеты. Пока учёные готовят телескопы и аппаратуру для детального наблюдения, тысячи людей смогут просто посмотреть на небо и увидеть астероид, который вот-вот пройдёт рядом с нами. Учёные надеются, что Апофис покинет окрестности Земли без сюрпризов, а после продолжит своё путешествие в космосе. Астрономы уверены, что в какой-то момент астероид вернётся к нам снова, но надеются на то, что орбита его не сильно пострадает от гравитационных сил.



