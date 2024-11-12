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Bublik1
Смартфоны Infinix «превращаются в кирпич» после пересечения границы России и подключения к Wi-Fi
Производитель пока ситуацию не комментирует

Существуют производители, которые постоянно придумывают сложные способы реализации и технической поддержки собственных продуктов. Например, долгое время Apple использовала региональные ограничения, но сегодня купленный в США аппарат (не заблокированный в сети сотового оператора) можно подключить практически в любой стране мира. Во время путешествия сеть будет автоматически переключаться, ну а при необходимости вам ещё и предоставят бесплатный гарантийный ремонт в большом количестве стран. Даже до начала СВО Россия не входила в число стран, на которые распространяются такие блага, но дело не в этом. Проблема в непрекращающихся попытках отдельных производителей усложнить пользователям жизнь.

Делается это для защиты личных интересов, а часто связано с проблемами с интеллектуальной собственностью. Например, аппараты того или иного бренда может быть запрещено продавать в Европе или США, тогда как в Китае или России они свободно лежат на полках магазинов. Не исключено, что именно такая история произошла с мобильными телефонами бренда Infinix в России. 

По данным прессы, владельцы подобных смартфонов столкнулись с массой неприятных сюрпризов. К счастью, если вы не выезжаете за границу, то проблем не будет, но при попытке пересечения границы аппарат может превратиться в кирпич, отказываясь выполнять самые простые действия. Блокировка действуют настолько эффективно, что владельцы не могут запускать приложения, входить в интернет и даже совершать обычные звонки. Доступны только экстренные вызовы, но туристам такого количества сценариев недостаточно. В незнакомой стране, где требуется знание языка и наличие переводчика, смартфон позволяет общаться с незнакомцами, но телефоны Infinix предпочитают уходить в спячку, оставляя своего хозяина один на один со сложными вызовами. Первая информация о неприятных сюрпризах техники Infinix появилась на кале Mash в мессенджере Telegram. Блогер разместил фотографию заблокированного смартфона с текстом предупреждения на экране и ограниченным функционалом. Вскоре внимание к проблеме привлекли и другие пользователи. 

Похожие фотографии появились и на других платформах, где один из авторов опубликовал не только сам смартфон, но и документы, подтверждающие, что аппарат был куплен в октябре 2024 года. Таким образом речь не идёт об устаревших гаджетах, ну а случаи блокировки уже вызвали возмущение среди владельцев, многие из которых сильно встревожены. И поскольку доля Infinix на российском рынке достигает 10%, то такие устройства присутствуют на руках у миллионов жителей страны. Напомним, благодаря целому ряду популярных новинок компания смогла упрочить своё положение и продолжает наращивать продажи.

Сегодня среди наиболее популярных моделей значится Hot 50 Pro+. Аппарат поступил в продажу совсем недавно и считается успешным. Вот только странная практика производителя грозит стремительным падением продаж и снижением интереса со стороны рядовых пользователей. По данным блогеров, проблемы со смартфоном за границей начинаются не сразу. Какое-то время аппарат может работать нормально, но после подключения к местной Wi-Fi начинает радовать своего владельца. В этот момент на экране появляется предупреждение, согласно которому пользователь пытается активировать продукт из несанкционированного источника. Аппарат перестаёт работать, а на дисплее появляется информация, согласно которой нужно обратиться к продавцу. 

Тот факт, что продавец находится за сотни или даже тысячи километров от смартфона, производителя не волнует, ведь разблокировка за пределами РФ невозможна. Эксперты пишут, что ситуация вызывает особое беспокойство, поскольку на устройствах большинства пользователей хранятся личные данные, включая банковские приложения и переписка в мессенджерах. Это ставит под угрозу не только удобство, но и безопасность владельцев. На запросы журналистов представители производителя пока не ответили, а всё тот же Mash разместил рекомендации, позволяющие избежать блокировки. Согласно официальным (по словам блогера) инструкциям, пользователям Infinix необходимо совершить 2-3 звонка с российской SIM-карты. Что удивительно, каждый звонок должен длиться не менее 30 минут. К сожалению в данный момент неясно, можно ли звонить ещё в России, или уже по прибытии за границу. Также непонятно, что делать людям, которые путешествуют в несколько различных стран. Похоже, им просто придётся купить новый смартфон. Учитывая необходимость длительных звонков и высокую цену на подобную услугу в роуминге, следование таким инструкциям может обернуться большими затратами. Кроме того, это неудобно, даже если звонки можно совершить ещё в России, поскольку затраты на минуты и личное время остаются значительными.

Ситуация пока остаётся неясной, и чем дольше молчат представители Infinix, тем выше шансы, что рядовые пользователи предпочтут сделать более разумный выбор. В российской рознице наблюдается высокая конкуренция, а большая часть производителей предпочитает не вводить странные ограничения, мешающие не только работе, но и отдыху.

#смартфоны #infinix
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