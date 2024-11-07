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Bublik1
Почему Илон Маск так активно поддерживает Трампа, и на что сегодня претендует глава Tesla
Похоже, у Маска есть довольно значительные планы, реализации которых поможет дружба с Трампом

Примерно за неделю до президентских выборов Илон Маск пришёл на эфир в студию Такера Карлсона. Разговор касался самых различных сфер, но в какой-то момент остановился на политической повестке. В этот момент миллиардер признал, что поставил слишком много на победу Трампа. По его словам, если к власти придут Демократы, то с высокой вероятностью его могут даже посадить в тюрьму. На этом разговор о политике завершился, но многие аналитики признают, что против Илона были предприняты беспрецедентные меры. Его обвиняли в многочисленных нарушениях, вынуждая идти на те или иные уступки властям. Сегодня, когда тучи над Трампом рассеялись, Маск может праздновать полную победу. Предполагается, что успешный предприниматель станет курировать технологический сектор в стране, что даст ему в руки неограниченные возможности. 

Илон не скрывал, что инвестировал в избрание Трампа значительные суммы денег, а также использовал свой авторитет с целью привлечения внимания к тем или иным проблемам в США. По некоторым данным, вчера Маск участвовал во встрече с администрацией Белого дома, в рамках которой обсуждались детали мирной передачи власти в стране новой команде. Считается, что Трамп не будет мешать своему преданному стороннику реализовывать те или иные идеи, ну а такая мощная поддержка открывает Маску путь к новым возможностям, о которых ещё недавно и мечтать не приходилось. Давайте изучим некоторые подробности, а после попытаемся сделать выводы. Итак, по данным Reuters, Илон пожертвовал около 119 миллионов долларов в фонд, поддерживающий Трампа. Это стало самым крупным вкладом в президентскую компанию и позволило добиться значительных результатов в колеблющийся штатах. В какой-то момент Маск и вовсе разыгрывал миллион долларов, что могло стоить ему свободы в случае победы Демократов. Ещё до выборов миллиардер не скрывал планов использовать дружеские отношения с новым президентом, с целью получения заметных послаблений для своих компаний. 

Эксперты полагают, что глава Tesla сделал выбор в пользу Трампа не случайно. Несмотря на многолетнюю репутацию борца с изменением климата, приоритеты Илона сместились, поскольку теперь он ведёт активную кампанию против излишнего регулирования, которое сильно мешает инновациям. Поддержка Трампа позволяет Маску надеяться на создание благоприятных условий для своего бизнеса. Напомним, когда Трамп столкнулся с угрозой после инцидента в Пенсильвании, Маск сразу же выразил свою солидарность и поддержку. На самом решающем этапе глава кампании Tesla активно помогал Трампу в привлечении избирателей. В ночь выборов Маск был рядом с избранным президентом в его резиденции Mar-a-Lago, где Трамп уже уготовил ему роль своего царя эффективности. Если эта роль будет реализована, Маск сможет участвовать в принятии ключевых решений, касающихся государственной регуляции и развития инноваций. К примеру, поддержка со стороны администрации Трампа открывает широкие возможности для Tesla и SpaceX. Одним из главных приоритетов Tesla остаётся развитие технологий автономного вождения и роботакси. В то время как Байден активно поддерживал электромобили и уделял внимание безопасности на дорогах, Маск надеется на послабления, которые помогут Tesla быстрее вывести на рынок свои беспилотные автомобили, не дожидаясь сложных проверок от Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA). На самом деле Илон и ранее высказывался о необходимости единого федерального стандарта для технологий автономного вождения, который упростил бы операторам задачу, не вынуждая их сталкиваться с разными правилами в каждом штате.

Для SpaceX альянс с Трампом тоже сулит выгоды. За последние годы SpaceX получила от правительства более 15 миллиардов долларов и стала лидером среди компаний, выполняющих государственные космические заказы. Маск активно продвигает идею о снижении контроля и ускорении космических миссий, а администрация Трампа может оказаться лояльной к его просьбам. Кроме того, поддержка может усилить позиции SpaceX в стратегических проектах, например, в создании спутниковой сети для Пентагона. За последние десять лет Маск прошёл путь от основателя компаний с акцентом на экологичность и снижение загрязнений до предпринимателя, активно поддерживающего либертарианские ценности. Теперь он сдержанно отзывается о глобальных климатических вызовах и даже открыто критикует то, что называет вирусом пробуждённого разума. Тесные связи с администрацией Трампа меняют восприятие миллиардера, а аналитики и инвесторы сравнивают его с магнатами вроде Дж. П. Моргана и Джона Д. Рокфеллера. Многие уверены, что в истории Америки нет более великого предпринимателя, чем Илон Маск. Считается, что бизнесмен сделает из Америки стартап, ориентированный на стремительное развитие без лишних барьеров.

Не стоит забывать, что поддержка со стороны Трампа может не только защитить, но и расширить горизонты компании Neuralink, ориентированной на исследования и внедрение нейроинтерфейсов. Маск давно высказывался о слишком жёстком контроле со стороны FDA, из-за которого задерживаются клинические испытания. Теперь миллиардер может попытаться упростить процесс согласования для имплантов. При этом Tesla готовится к выпуску первого беспилотного Cybercab уже к 2026 году, а для его производства потребуется поддержка NHTSA. В отличие от Байдена, который активно поддерживал переход на электромобили, Трамп в своих речах насмехался над зелёной повесткой. Но с поддержкой Маска Tesla может защитить свои интересы, несмотря на скепсис со стороны традиционно нефтью ориентированной Республиканской партии. Сам Илон продолжает подчёркивать важность стартап-культуры и новаторского подхода, утверждая, что чрезмерный надзор тормозит развитие его компаний. Вполне возможно, что сотрудничество с администрацией Трампа несёт не только преимущества, но и вызовы, так как стремление к минимизации контроля может повлиять на долгосрочные успехи и в целом полностью изменить стратегию развития. 

#технологии #илон маск #трамп
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