Установка уже продемонстрировала высокую эффективность и прошла предварительные испытания

С лёгкой руки Илона Маска началось бурное освоение орбиты Земли. В распоряжение миллиардера уже имеется больше 6 тысяч спутников, но сам Илон не намерен останавливаться на таких несерьёзных цифрах. Судя по его заявлениям, группировка должна быть расширена до более чем 15 тысяч аппаратов, а значит регулярные запуски продолжатся. Не менее амбициозная программа есть и у Китая. Власти КНР намерены догнать и перегнать Маска, тогда как в России пойдут другим путём. В отличие от Starlink, основанной на множестве мелких спутников, будут запускаться крупные объекты, обладающие более высоким функционалом и мощностью передачи сигнала. Российские власти не планируют раздавать интернет всем жителям нашей планеты, поэтому проект не такой амбициозный, но в целом позволяет обеспечить жителей страны спутниковым интернетом в любой точке Земли. Похожие проекты есть и у Европы, но всё это вызывает открытое недовольство у учёных.

Скандал со слишком заметными спутниками Starlink долго не покидал новостные издания, но в какой-то момент Илон начал запускать устройства, обладающие минимальной заметностью. По данным группы астрономов, обратившихся в Федеральную комиссию по связи США, настойчивые попытки занять нишу в околоземном пространстве могут дорого нам обойтись. Очевидная причина кроется в том, что спутники мешают наблюдать за космосом, поскольку объекты слишком яркие, а количество их постоянно растёт. Это вынуждает вносить регулярные изменения в расчёты, что отнимает много времени и средств. Порой даже это не помогает, ведь траектория спутников постоянно меняется, снижая эффективность работы наземных систем. Но главная проблема даже не в этом, ведь из-за обилия объектов на орбите мы теряем точность в обнаружении потенциально опасных астероидов. Долгое время подобной работой занимались именно наземные лаборатории, но сегодня выполнять поставленные задачи становится крайне сложно.

Но даже это не всё, ведь спутники то и дело выходят из строя. Предполагается, что примерно через 5 лет скопление аппаратов на орбите достигнет своего пика. Десятки устройств начнут выводиться из эксплуатации каждый день, что эквивалентно сгоранию 29 тонн электронных отходов. Оказывается, в этот момент спутники выделяют оксид алюминия, наносящий огромный вред озоновому слою нашей планеты. Всё это ускорит изменения климата на Земле, а учёные призывают остановить вывод спутников в огромных масштабах здесь и сейчас. Очевидно, что никаких запретов в этой сфере не будет, а особые опасения звучат из уст военных. Несколько стран уже обладают оружием, способным выводить спутники потенциального противника из строя, ну а это ведёт к ещё более опасным последствиям. Эксперты пишут, что бесконтрольные спутники начнут сталкиваться друг с другом. Это приведёт к настоящей катастрофе, поскольку на орбите появится огромное количество обломков, ставящих крест на любых программах по освоению космоса. Таким образом человечество и вовсе может потерять доступ к спутниковым технологиями, но останавливаться военные уже не готовы. Страны чувствуют опасность со стороны потенциальных противников, поэтому ускоряют разработки перспективных технологий.

Как стало известно, Китай создал оружие, похожее на то, что применялось в фильме «Звёздные войны» с целью уничтожения целых планет. Ничего такой высокой мощности в КНР пока не изобрели, но сбивать вражеские спутники уже можно. Оружие использует электромагнитные волны, сочетающиеся с технологией сверхточной синхронизации, для атаки на одну цель. Известно, что микроволновое оружие уже завершило экспериментальные испытания и готово к применению в любой момент. Судя по всему, система крайне сложная и состоит из нескольких устройств, которые передают микроволны на стоящую в центре направляющую станцию. Она фокусирует сигнал, а после посылает его в цель, выводя из строя спутник противника. Энергии пока недостаточно для разрушения находящегося на большом расстоянии объекта, но сжечь электронные компоненты луч уже может. Ассоциация со Звездой смерти очевидна, а исследователи пишут, что было крайне трудно реализовать задуманное. Требовалось не только сгенерировать мощный сигнал, но и сделать это с невероятной точностью. По данным учёных, задержка в синхронизации между устройствами не могла превышать 170 пикосекунд. Это одна триллионная доля секунды, а значит устройство оказалось точнее самых продвинутых атомных часов, расположенных на действующих спутниках. Система состоит из семи аппаратов и была построена силами китайских инженеров. Известно, что во время экспериментов удалось блокировать сигнал с американской спутниковой системы GPS, что доказало высокую эффективность прибора. Китайцы заявляют о мирном использовании наработок, но противостояние между странами становится всё более жарким, а всё это крайне опасно для развития технологий и в целом для будущего нашей цивилизации.