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Bublik1
Bitcoin бьёт ценовые рекорды, а Dogecoin дорожает на фоне слухов о победе Трампа
Эксперты полагают, что уже к концу года за Bitcoin будут давать 100 000 долларов

На момент написания данного материала итоги президентских выборов в США ещё не оглашены. При этом Республиканцы уже взяли большинство в верхней палате представителей, а значительная часть колеблющихся штатов отдаёт предпочтения Трампу. Целый ряд провластных газет, которые последние годы откровенно бросали в бывшего президента камни, пишут об очевидном поражении Харрис. В штабе вице-президента эйфория от первых позитивных новостей сменилась на траурную, а в результате там отменяют все запланированные мероприятия, включая выступление самой Харрис перед группой поддержки. Ведущие аналитики дают Трампу победу с 89% вероятностью, но в данном случае важно лишь то, как на происходящее реагирует рынок криптовалют. 

Ещё во время предвыборной компании оба кандидата заняли определённые позиции по отношению к цифровым активам. Харрис заявила, что не будет ограничивать криптовалюты, а также планирует совершенствовать законодательную базу, что может способствовать более эффективному контролю и в конечном счёте принятию цифровых денег рядовыми американцами. Считается, что Демократы неминуемо пришли бы к либерализации рынка, но темпы явно не устраивают ключевых игроков. Со своей стороны, Трамп считает необходимым поддерживать криптовалюты на государственном уровне. Во время поездок по разным городам он то и дело указывает на важность существования Bitcoin, постоянно упоминая цифровое золото в своих предвыборных речах. Такая риторика нашла широкую поддержку со стороны сообщества трейдеров, инвесторов и владельцев криптовалютных компаний по всей Америке. 

Особенно интересно, что Трамп начал принимать пожертвования в криптовалюте, а в какой-то момент на площадке Polymarket появились миллионные ставки в поддержку бывшего президента. Незадолго до выборов ставки принимать перестали, но разрыв между кандидатами огромный. Многие аналитики говорят о том, что речь идёт о манипуляциях со стороны Илона Маска, который активно поддерживает Трампа. Доказательств использования платформы в политических целях нет, но это сегодня, поскольку конечный результат зависит от итогов выборов. Победителю спишут всё, ну а после оглашения предварительных итогов голосования первая криптовалюта уже отправилась покорять рекордные вершины. В ночь на 6 ноября курс Bitcoin достиг 75 тысяч долларов, но к утру немного снизился. Эксперты пишут о нормальной реакции рынка. После того как курс цифрового золота обновил прежний рекорд потребуется время для стабилизации. Кто-то из держателей обязательно захочет зафиксировать прибыль, но всё идёт к тому, что уже совсем скоро за 1 ВТС будут давать 100 000 долларов. 

Если вы обратите внимание на скриншоты выше, то сможете заметить, что Dogecoin продемонстрировал невероятную динамику. По мнению аналитиков, происходящее напрямую связано с активной поддержкой Трампа со стороны Илона Маска. Чем больше внимания привлекает миллиардер, тем выше стоимость его любимого цифрового актива. За сутки мемная криптовалюта подорожала почти на 16%, но действительно высокую динамику мы увидим после оглашения результатов выборов президента. В случае, если действительно победит Трамп, то с текущих 20 центов курс Dogecoin легко может достичь 30 и больше центов. Считается, что Илон имеет значительные накопления в этой криптовалюте, но действующие власти создавали препятствия для использования актива в качестве валюты для оплаты за автомобили и различные услуги. Победа Трампа позволит Маску не волноваться о преследовании со стороны правящих Демократов, ну а это лучшие новости, которые только могут услышать владельцы крупных состояний в Dogecoin. 

Аналитики напоминают, что Илон выступает за свободный рынок криптовалют и сегодня считается одним из самых важных активов Трампа. Успех на выборах развяжет Маску руки, а это сигнал для инвесторов, которые все ещё верят в возможный успех мемной криптовалюты. Добавим, что в случае победы Харрис, Bitcoin всё равно перешёл бы к росту, но случилось бы это заметно позднее. Важно учитывать, что с момента халвинга прошло достаточно времени. Многие майнеры работают в минус, ну а повышение курса Bitcoin позволит фермерам решить финансовые проблемы и дальше усиливать собственные позиции на рынке. Динамика пока выглядит положительно, а значит осталось дождаться окончания подсчёта голосов в ходе президентской компании в США. 

#bitcoin #трамп #dogecoin #выборы в сша
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