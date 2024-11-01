В среднем цены в октябре повысились до 5%

С 1 октября в России вступили в силу новые нормы утилизационного сбора. Если до этого покупатели автомобиля с двигателем объёмом до двух литров платили 300 тысяч рублей, то сегодня ставка достигает 560 тысяч. На 700 тысяч рублей повысилась ставка на автомобили с двигателем объёмом до трёх литров, тогда как за прокачанные машины с двигателем более чем 3.5 литра придётся платить почти 2.3 миллиона рублей сбора. Согласно официальным данным, ставки увеличились на 70-85%, но на этом всё не закончится. Каждый год ставка продолжит индексироваться на 10-20%, что гарантирует прибавку к конечной стоимости транспортных средств. А между тем даже до октября большая часть машин в России стоила дороже, чем в Европе и тем более в США. Зачастую в Китае купить новый автомобиль местного производства можно в 2 раза выгоднее, чем в РФ, ну а новые законодательные инициативы грозят поставить российский рынок в крайне затруднительное положение.

Согласно данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), в октябре наблюдаются первые негативные изменения в области стоимости транспортных средств на российском рынке. В среднем цены стали выше на 2-5%, что кажется незначительным на фоне резкого увеличения ставки утилизационного сбора. По данным специалистов РОАД, негативное влияние на рынок также оказывает рост ставки по кредитам со стороны Центробанка. Всё это создаёт условия для снижения курса рубля и приводит к удорожанию транспортных средств. Негативные изменения заметны не только в сегменте легковых автомобилей, но и оказывает давление на специализированные транспортные средства (включая сельскохозяйственную технику). Происходящие изменения ещё только начали оказывать давление на рынок, но сегодня мы видим первую реакцию со стороны дилеров и производителей. Политика ценообразования претерпевает значительных изменений, но каждый автопроизводитель реагирует на новые вызовы по-разному. По словам заместителя генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых машин, некоторые игроки повысили рекомендованные цены, другие сократили скидки для дилеров, а третьи пересмотрели объём поддержки, что временно позволило смягчить влияние на рынок. Ренат Тюктеев констатирует, что ключевые игроки пока не готовы предпринимать резкие шаги, поскольку подобные действия могут самым негативным образом сказаться на продажах.

Отдельные российские бренды (например, Lada) незначительно подняли цены. Представители АвтоВАЗа заявляют, что до конца года повышения не планируется. Руководство компании активно поддерживало увеличение утилизационного сбора, поскольку это могло бы ограничить конкуренцию со стороны дешёвых импортных автомобилей. Основной удар должен прийтись по китайским брендам, которые благодаря высоким скидкам демонстрируют высокие объёмы продаж на российском рынке. Директор по продажам новых автомобилей ГК «Рольф» Николай Иванов пояснил, что некоторые бренды уже отказались от программ поддержки. Это привело к повышению стоимости отдельных моделей на 50 тысяч рублей, но массового подорожания пока не наблюдается. Пожалуй, основная причина происходящего заключается не в щедрости автопроизводителей, а в накопленном запасе готовой продукции. Всё дело в том, что в последние месяцы дилеры массово закупали легковые автомобили в Китае. Благодаря этому на складах сформировался значительный запас, позволяющий мягко корректировать ценообразование. Новые партии по параллельному импорту уже идут с 5% наценкой, тогда как официальные поставки пока сохранили прежний уровень цен.

Тем временем генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский сообщил, что для их компании октябрь оказался более спокойным. Так, цены на ряд моделей остались на прежнем уровне, а некоторые даже немного опустились после сентябрьского ажиотажа. В октябре активность покупателей заметно снизилась по сравнению с первым месяцем осени, что позитивно сказалось на замедление роста цен. Ольховский также признал, что проблемы с высоким утилизационным сбором усугубляет ещё и возросшая ключевая ставка, из-за которой подорожали автокредиты и усложнилось одобрение лизинговых сделок. Эксперт полагает, что подорожание может продолжиться до конца года. В РОАД заявили, что стоимость автомобилей в целом может увеличиться более чем на 10%, затронув как импортные, так и отечественные бренды. Это прогнозируемо приведёт к падению продаж в четвёртом квартале. 2025 год продемонстрирует замедление в данном сегменте, но данном случае важно лишь то, сумеет ли правительство увеличивать и дальше среднюю заработную плату по стране. Если темпы продолжат расти в том же объёме, как это было в 2024, то уже в 2026 спрос на легковые автомобили в России вернётся к высокому уровню. Важно учитывать, что вторичный рынок демонстрирует отличные показатели. Давление со стороны ставки утилизационного сбора и невозможность взять машину в кредит вынуждает людей идти на компромисс. Сообщается, что сентябрь продемонстрировал несколько рекордных показателей. Так, продажи новых легковых автомобилей выросли на 36.7% по сравнению с прошлым годом, достигнув 150.88 тысяч единиц. Это стало лучшим показателем за последние три с половиной года, но в связи с указанными выше проблемами темпы продаж сильно замедлились. Согласно предварительным оценкам, за октябрь будет реализовано меньше 140 тысяч транспортных средств, но точные данные появятся на следующей неделе.