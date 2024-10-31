Жители Германии могут себе позволить откладывать порядка 20% ежемесячных доходов

Ежегодно тысячи аналитиков публикуют статистику по основным экономическим показателям той или иной страны. На основе этих данных составляются финансовые прогнозы и делаются выводы о способности государств справляться с различными вызовами. При этом система подсчёта может отличаться, а в итоге выводы сильно разнятся в зависимости от позиции того или иного эксперта. К примеру, уже давно идут споры о том, является ли США самой сильной экономикой на планете. Если брать в расчёт гигантский суверенный долг, то первое место следует отдать Китаю, но очень часто аналитики руководствуются другими оценками. Например, важна способность отдавать долги, ну а ценные бумаги американского казначейства считаются крайне стабильными. Аналитики стараются не замечать, когда Вашингтон включает печатный станок, а в итоге экономика США накачана виртуальными деньгами и пресыщена огромными пузырями типа Apple и NVIDIA. Инвесторы вливают в акции огромные суммы, но реальная стоимость подобных компаний на порядок ниже рыночной.

Именно потому многие эксперты предлагают оценивать уровень жизни населения на основании реальных покупательских возможностей населения. Если обратить внимание на Европу, то можно сделать целый ряд интересных выводов. Обратите внимание на изображение ниже, где можно увидеть распределение стран по способности населения откладывать средства в конце месяца. Оказывается, лидирующее позиции занимают жители Германии, которые умудряются скопить до 19.91% всех заработанных денег. Высокие показатели демонстрируют граждане Нидерландов (19.44%) и Люксембурга (18.14%), но есть страны, население которых тратит больше, чем зарабатывает. К числу таких относится Польша. Своеобразный политический курс этой страны привёл к значительным финансовым трудностям. Власти тратят огромные деньги на военный сектор, ну а на социальную сферу и другие программы поддержки населения ничего не остаётся. Продукты питания достаточно дорогие, а уровень жизни не соответствует среднеевропейскому. По данным на конец 2022 года, среднестатистические домохозяйство откладывало порядка 12.7% всех доходов, тогда как в еврозоне показатель достигает 13.7%.

Это довольно много. Например, если домохозяйство в Германии после уплаты всех налогов имеет около €3500, то скопить удаётся почти €700 в месяц и больше €8000 в год. Важно учитывать, что деньги идут на крупные покупки, включая автомобиль или туристическую поездку. Если обратиться к данным по наиболее популярным статьям расходов жителей Германии, то можно узнать, что аренда жилья и оплата коммунальных расходов съедает больше 35% от ежемесячных доходов. На питание уходит почти 14%, тогда как есть ещё транспорт (14%), досуг (10%) и многие другие статьи расходов. Статистика свидетельствует, что каждый работающий житель Германии может себе позволить телефон, тогда как холодильник есть у 99.9% немцев. Телевизором владеет почти 98% населения, а выше 90% располагает стиральной машиной, доступом к высокоскоростному интернету и персональному компьютеру (или ноутбуку). Данные показательны и отражают реальную покупательскую способность населения.

По данным экспертов, жители Европы обладают высокой устойчивостью к финансовым кризисам благодаря значительным накоплениям. График доказывает, что распределение экономических благ не обладает высокой однородностью, но в данном случае проблемы отдельных стран нас не волнуют. Что до российских реалий, то здесь приводятся самые различные данные, способные поставить в тупик даже известных аналитиков. По данным на конец 3 квартала 2024 года, средняя заработная плата в РФ достигла 89 000 рублей, а российская семья тратит на еду порядка 36% от всех доходов. Ещё 37% жителей страны заявляют, что тратят на аренду жилья и выплаты ипотеки больше, чем на питание, ну а только эти два направления занимают большую часть потребительской корзины оказывая сильное давление на рядовых граждан. Это в значительной мере снижет возможности в области развлечений, приобретения одежды и путешествий. По сравнению с 2021 годом увеличились траты на детей и одежду, ну а среди основных статей расходов значится оплата интернета, коммунальные услуги и тому подобные мелочи. Эксперты отмечают, что покупательская способность жителей РФ повышается. Это заметно по возрастающему спросу на автомобили и популярную технику. Например, спрос на iPhone 16 побил все ранее достигнутые рекорды, хотя стоимость смартфонов заметно выше, чем была ещё несколько лет назад. Одна из главных проблем кроется в высокой инфляции, что снижает привлекательность системы накоплений. Проще говоря, если откладывать по 20 тысяч рублей в месяц, то уже через два года можно скопить 500 тысяч рублей. Вот только при уровне инфляции выше 9% реальная покупательская способность указанной выше суммы в значительной мере снизится. Инфляция в ЕС намного ниже, ну а это стимулирует население делать запасы впрок.