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Bublik1
Содержание парниковых газов в атмосфере достигло нового рекорда, приближая глобальное потепление
По мнению учёных, сегодня мы можем только замедлить приход глобального потепления, но не избежать основных последствий климатических изменений

Довольно сложно сказать, насколько значительным стало влияние человека на окружающую среду. Существуют области, в которых люди демонстрируют высокие показатели использования природных ресурсов, тогда как влияние на многие другие остаётся дискуссионным. Очевидно, что загрязнение мирового океана микропластиком – это работа человека. Наш вид столетиями вырубал леса, провоцируя изменения климата и снижение количества генерируемого кислорода. До конца 18 века влияние не было глобальным, но в какой-то момент приняло массовый характер. Сегодня особый взгляд прикован к выбросу парниковых газов, ну а в здесь дискуссии становятся ещё более острыми. Известно, что океанические вулканы и планктон генерируют больше CO₂, чем все механизмы вместе взятые. Всё это ставит перед учёными сложные вопросы, но многие эксперты указывают на важность снижения давления на природу. 

На этот раз исследователи опубликовали отчёт, указывающий на системную проблему в нашей атмосфере. Как оказалось, концентрация парниковых газов в атмосфере достигла очередного рекорда в 2023 году, что сказалось на повышении температуры и многих других природных явлениях по всей планете. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) при ООН обнародовала следующие данные: углекислый газ (CO₂), метан и закись азота называются основными виновниками изменения климата. Все газы продолжают стремительно увеличивать собственные пропорции в атмосфере, а происходящие на наших глаза изменения будут иметь трагические последствия. Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло подчёркивает, что генерируемый человеком уровень выбросов вызывает серьёзную озабоченность у мировых лидеров. Фактически, наша планета стоит на пороге значительных изменений, но происходящее до сих пор не привело к серьёзному пересмотру национальных программ по добыче и переработке ресурсов. Происходящее будет обсуждаться в рамках грядущей климатической конференции ООН COP29, которая пройдёт в Баку с 11 по 22 ноября. Ведущие страны соберутся, чтобы обсудить, какие шаги ещё можно предпринять, чтобы удержать глобальное потепление в рамках Парижского соглашения. Главная цель соглашения заключается в том, чтобы удержать глобальный рост температур ниже двух градусов Цельсия. 

По данным учёных, в 2023 году уровень углекислого газа достиг 420 частей на миллион (ppm), что на 51% выше уровня до начала индустриализации. Такой уровень последний раз наблюдался миллионы лет назад, когда Земля была на 2-3 градуса теплее, а уровень моря на 10-20 метров выше. Происходящее сегодня с парниковыми газами приводит к задержке тепла в атмосфере и чревато долгосрочными последствиями. По данным исследователей, даже если мы прекратим выбросы немедленно, накопившийся CO₂ будет оказывать влияние на климат планеты долгими десятилетиями. Кроме того, достиг высоких значений и метан, который является вторым по уровню угрозы после углекислого газа. В 2023 году в атмосфере он составил 1934 ppb (частей на миллиард), что на 265% выше уровня до 1750 года. Процент содержания закиси азота, которая также усиливает парниковый эффект, вырос до 336 ppb, что на 125% выше доиндустриального уровня. Совокупный эффект этих газов приближает нас к опасным рубежам потепления, после которых начнутся необратимые процессы.

По словам представителей ВМО, изменения климата могут поставить под угрозу даже сами экосистемы, которые поглощают углерод. Проблема в том, что изменения климата приводит к тому, что леса перестают вырабатывать кислород, выделяя больше CO₂, чем указано в расчётах. Всё это усугубляет ситуацию, поскольку лесные пожары способны спровоцировать увеличение выбросов, а потепление океана уже приводит к снижению способности планеты поглощать углекислый газ. По оценкам ВМО, около половины выбросов CO₂ остаются в атмосфере, а остальные поглощаются океанами и растительностью. Но с ростом температуры океаны уже не могут справляться с прежней нагрузкой, а учёные опасаются, что вместо поглощения парниковых газов природные экосистемы начнут увеличивать нагрузку на атмосферу. В этом случае глобальное потепление станет ещё более заметным, что приведёт к крайне опасным последствиям. 

Эксперты надеются, что тревожные данные подтолкнут страны к более решительным мерам. Подготовка к конференции уже идёт, а повестка будет направлена на сдерживание выбросов и адаптацию к меняющимся климатическим условиям. Исследователи констатируют, что повышение глобальной температуры, увеличение экстремальных погодных явлений, разрушение природных экосистем и смещение климатических зон и многие другие изменения стали новой реальность. Опубликованные данные – это не очередная статистика. На самом деле климатические изменения ускоряются, и их воздействие будет нарастать с каждым годом, а предпринимать срочные меры нужно было уже вчера. 

#климат #глобальное потепление #природа
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