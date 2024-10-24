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Bublik1
Представитель Denuvo заявил, что программа не замедляет новые игры
Несколько ключевых вопросов представитель Denuvo предпочёл оставить без ответа

Программное обеспечение, обеспечивающее защиту видеоигр от копирования, появилось достаточно давно. Было время, когда подобные модули превращались в непреодолимую стену, ставящую хакеров тупик, но довольно часто энтузиастам быстро удавалось обойти защитные механизмы. В какой-то момент на рынок подобного ПО вышла компания Denuvo, решения которой фактически стали стандартом для целого сегмента. К защитным механизмам можно относиться по-разному, но следует всё же признать, что они работают. Большая часть игр пиратам оказывается не по зубам, но очень часто даже взлом блокбастеров затягивается на полгода или даже год. Иногда получить доступ к игре удаётся только после того, как разработчик сознательно удаляет программный модуль, а значит предсказать результат в том или ином случае нет никакой возможности. 

Если говорить о последствиях использования Denuvo, то на этот счёт есть несколько мнений. Официальная позиция однозначна, поскольку разработчики ПО уверяют, что никакого влияния на производительность системы встроенная защита не оказывает. В сети есть тесты, авторы которых изучают количество кадров в заблокированной Denuvo игрой, а также очищенной силами пиратов. В некоторых случаях фрамрейт почти идентичен, но бывает и так, что защита действительно снижает количество кадров в секунду до 10% и даже выше. Именно поэтому многие эксперты и геймеры придерживаются мнения, что Denuvo представляет собой крайне вредное программное обеспечение. Что до массовых любителей видеоигр, то здесь всё довольно спокойно. Рядовые пользователи нечасто смотрят обзоры и не читают аналитические статьи, поэтому знают о проблеме крайне мало. С системой продолжают бороться отдельные энтузиасты, ну а на днях было опубликовано интервью с менеджером по продукции Denuvo. Андреас Ульманн сделал целый ряд интересных заявлений, с которыми мы с вами и познакомимся. 

Прежде всего представитель Denuvo Software Solutions обвинил геймеров в токсичности. По его словам, у рядовых пользователей нет никаких причин недолюбливать специалистов компании, поскольку продукция обладает высокой надёжностью и не влияет на игровой процесс. А вот любители бесплатных игр злятся, так как не могут скачать новинки с торрентов. Ульманн предлагает всем геймерам начать платить за игры, ведь это единственная легальная возможность запуска лицензионной продукции. А вот на вопрос журналистов о влиянии защитных механизмов на производительность, Ульманн ответил уклончиво. Оказывается, сегодня нет никаких причин для беспокойства, но раньше были довольно неприятные случаи. Представитель разработчика не стал вдаваться в подробности, но намекнул, что отчасти вина лежит на самих студиях, выпускающих видеоигры. Так, вместо того, чтобы проводить тесты всех своих игр до и после интеграции Denuvo, разработчики по непонятной причине этого не делают. Ульманн уверен, что подобная практика сделала бы работу защитных механизмов прозрачной и предлагает перенаправить все претензии в адрес игровых студий. 

Во время интервью Ульманн проигнорировал несколько важных вопросов, делая вид, что всё это не касается его продукта, поскольку конечными пользователями становятся разработчики видеоигр. Он напомнил, что в год до 70 тайтлов получают защиту, но геймеры продолжают ссылаться на игры, вышедшие много лет назад. Можно сказать с полной уверенностью, что данное интервью не только не решит существующих проблем, но и породит новые слухи и домыслы. К примеру, за кадром остался вопрос поддержки старых видеоигр. Например, если защита со временем не удаляется, а сама Denuvo прекращает поддержку сервиса, то запуск игры становится невозможен. Кроме того, Denuvo оказывает негативное влияние на носитель информации на компьютере. Программа генерирует огромные потоки внутренних данных, что сокращает жизненный цикл твердотельных накопителей. На самом деле проблем намного больше, но сегодня мы видим, что хакерских группировок, готовых взламывать антипиратскую защиту, почти не осталось. По этому поводу ходит достаточно много различных теорий, но суть сводится к большим деньгам. Одинокие энтузиасты сильно мешают крупным студиям, а значит в будущем взламывать игры будет уже некому. 

Возможно, проблема не была бы такой серьёзной, если бы видеоигры не стоили так дорого. Сегодня новинки обходятся от $70, но в России из-за санкций приходится платить ещё больше. При этом разработчики и издатели ещё и могут себе позволить отнять цифровую копию, делая геймеров бесправными. Состоятельные инвесторы не видят никакой проблемы в существовании Denuvo, а студии постоянно жалуются на низкие доходы. Разработка новых игр обходится недёшево, а уже через несколько лет с релизом PlayStation 6 ожидается повышение стоимости до $80. В российских реалиях пиратство стало основным способом доступа к играм. Большая часть издателей покинула юридическое поле РФ, поэтому скачивание нелицензионного контента таких компаний не может наказываться. Нет никаких сомнений, что пользоваться пиратской продукцией нехорошо, а любой труд должен оплачиваться. Вот только использование спорных защитных механизмов – это тоже не выход. В сети есть несколько аналитических материалов, авторы которых приходит к любопытным выводам. Оказывается, разработчик теряет до 20% прибыли только в том случае, если Denuvo была взломана в первые три месяца после релиза игры. Эксперты предлагают разработчикам самостоятельно удалять защитные механизм после истечения трёх месяцев и констатируют, что такое решение никак не повлияет на доходность. Возможно, это было бы идеальным выходом, но разработчики не готовы ничего менять, а геймеры вынуждены платить за дорогие игры и не имеют права голоса. 

#интересное #denuvo
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