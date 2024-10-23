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Почему не стоит забывать о чистке ноутбука, и к чему может привести перегрев видеокарты и процессора

Эксперты полагают, что профилактика позволяет выявить возможные проблемы на ранней стадии
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В последние годы наблюдается спад продаж персональных компьютеров. Проблему связывают с падением спроса, но некоторые эксперты указывают на обычную цикличность. Так, в последний раз повышенный спрос мы видели в 2020 и 2021 годах, когда из-за коронавируса миллионы людей переходили на удалённую работу. Несколько лет до этого массовый пользователь переходил на Windows 10, ну а осенью 2025 Microsoft завершает жизненный цикл этой операционной системы. Предполагается, что в 2025 и 2026 году спрос на персональные компьютеры превысит все ожидания, что окажет положительное влияние на всю полупроводниковую отрасль. 

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А между тем многие аналитики забывают, что всё это время сегмент ноутбуков демонстрирует высокую стабильность. Небольшой лэптоп обладает высокой производительностью и способен в большинстве сценариев заменить настольный компьютер. Спрос здесь часто связан с сезонностью, ну а уже совсем скоро миллионы людей по всему миру отправятся в магазины за новыми ноутбуками. Подобные устройства покупают как опытные пользователи, так и новички, многие из которых ничего не знают о правилах обслуживания ноутбуков. Настольный компьютер в этом плане гораздо проще. Корпус открывается легко, а удаление пыли занимает считанные минуты. По мнению экспертов, забывать об обслуживании лэптопов ни в коем случае нельзя. Давайте изучим основные рекомендации, которые дают специалисты, а после сделаем короткие выводы. 

Прежде всего владельцам ноутбуков советуют регулярно проводить глубокую очистку устройства от пыли. Особенно это актуально для тех, кто купил мощный гаджет, стоимость которого намного выше средней. Если вы не умеете проводить очистку, отнесите ноутбук в мастерскую, где вам быстро и качественно проведут все нужные работы. Также эксперты советуют контролировать температуру на материнской плате, видеокарте и процессоре. Если вы замечаете, что в какой-то момент один из компонентов греется, то следует сразу же обратить на это внимание. Часто проблему решает замена термопасты, но иногда приходится устранять более серьёзные поломки. Даже в этом случае расходы не станут критическими, ведь вы заметите проблему гораздо раньше, чем она начнёт давать о себе знать. Особенно актуально проводить чистку в том случае, если вы часто носите ноутбук с собой. Это повышает риски попадания внутрь пыли, поэтому требует особого ухода за техникой. 

Особенно важно знать, к какому классу относится ваше устройство. Так, если речь идёт об офисном варианте, то дополнительные меры не требуются, а вот за игровым лэптопом нужно следить более внимательно. Геймерские видеокарты выделяют много тепла, что оказывает негативное влияние на другие компоненты. В этом случае температурный контроль обязателен, а многие эксперты и вовсе рекомендуют в ручном режиме повысить скорость вращения кулеров. Важно помнить, что вентилятор на процессоре или видеокарте – это расходный материал. В случае проблем деталь всегда можно заменить, но подгоревшую видеокарту подчинить будет намного сложнее. Повышение скорости вращения кулеров помогает не всегда, но обязательно приведёт к дополнительному шуму. Такое понравится не всем, а особенно неприятно в случаях, когда ноутбук используется не только для игры, но и для работы.

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Комплектующие в ноутбуке расположены компактно, поэтому тема перегрева стоит особенно остро. Многие пользователи привыкли к удобству, используя умный гаджет в качестве телевизора. Тянуть в кровать лэптоп не запрещено, но в этом случае следует обзавестись специальной подставкой. Она выполнена из твёрдого материала, обеспечивая правильную циркуляцию воздуха. Если положить и без того горячий гаджет на одеяло, то отвод тепла будет затруднён, что окажет негативное влияние на процессор, видеокарту и материнскую плату. В большинстве случаев встроенная клавиатура работает намного дольше, чем остальные компоненты. И всё же, если вы используете лэптоп в качестве печатной машинки, то было бы неплохо обзавестись внешней клавиатурой. Если встроенная уже не обеспечивает нормальной работы (например, происходит залипание клавиш), то самое время заменить или почистить её от грязи и жира. 

Продлить жизненный цикл старого ноутбука можно путём замены жёсткого диска на твердотельный накопитель. Благодаря этому операционная система начнёт чувствовать себя намного лучше. Программы станут запускаться в разы быстрее, а браузер удивит скоростью переключения между вкладками. Как часто потребуется переустанавливать операционную систему, зависит только от вас. Современные ОС обладают высокой надёжностью, но сломать Windows 10 и Windows 11 всё равно можно. Эксперты рекомендуют не отключать автоматические обновления, поскольку по этим каналам приходят базы данных встроенного антивируса. Если по каким-либо причинам вам нужно обновления отключить, то установите отдельный антивирус. Даже если это будет бесплатный пакет, то возможности его всё равно окажутся достаточными для отражения большинства угроз в интернете. Ну и эксперты советуют не забивать себе голову постоянным выключением ноутбука. Оказывается, современные процессоры обладают поразительной энергоэффективностью. Как только вы закрыли крышку лэптопа, то аппарат начинает тратить минимальное количество энергии. Через час или несколько дней вы заметите незначительный расход аккумулятора. При этом все ваши вкладки и программы почти сразу же после пробуждения смогут работать в привычном режиме. Это удобно и позволяет выполнять задачи даже сидя в парке. Пожалуй, именно компактность привлекает рядовых пользователей, но в мире технологий ничего не происходит незаметно. Важно не забывать о перечисленных выше проблемах, ведь перегрев компонентов действительно может привести к досадной поломке. Контролировать температурный режим хотя бы несколько раз в неделю – это не самая сложная задача, но такие действия позволят обеспечивать вашему устройству длительный жизненный цикл с минимальным количеством проблем. 

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