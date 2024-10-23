Подобные мыли высказывает всё больше экспертов со всего мира

Давайте представим, что вы владеете крупным бизнесом по производству булочных изделий. Ежедневно удаётся выпускать сотни тысяч и даже миллионы единиц продукции, а главный секрет кроется в добавках. Ваши булки намного вкуснее, чем у конкурентов, а медики уверяют, что благодаря секретному ингредиенту у всех потребителей повышается иммунитет и укрепляется здоровье. Словом, продукция действительно уникальная, вот только в какой-то момент публика начинает сомневаться. Процент больных людей в регионе не сокращается, а иногда слишком усердно поедающие целебные булки граждане даже испытывают боли в животе. Вы продолжаете уверять, что все ранее озвученные заявления верны, но число недовольных растёт. Медики уже не так категоричны, а на кону судьба многомиллиардного бизнеса. Похоже, примерно в таком положении сегодня находится NVIDIA.

Дженсен Хуанг по поводу и без рассказывает о торжестве высоких технологий. Глава и основатель американской компании уверяет, что графические ускорители приведут к созданию совершенных умных алгоритмов, а в конечном итоге сделают наш мир лучше. Сложно сказать, станут ли жить рядовые граждане лучше через 10 лет благодаря ИИ, но сам дядюшка Хуанг уже может похвастать состоянием в 110 миллиардов долларов и не намерен останавливаться на достигнутых успехах. За последние годы капитализация NVIDIA выросла в 10 раз, но всё больше экспертов смотрит на умные технологии с разочарованием. Отмечается, что оптимистичный настрой крупных игроков идёт впереди реальных финансовых показателей. В настоящее время нет никаких доказательств того, что ИИ способен оптимизировать работу бизнеса. А между тем технологические компании по всему миру закупают графических ускорителей на сотни миллиардов долларов, полагаясь на слова того, кто больше других заинтересован в успешных продажах подобной продукции. По мнению генерального директора Baidu, ситуация способна выйти из-под контроля, поскольку потенциал умных технологий пока далёк от окупаемости.

Скорее всего, несколько крупнейших технологических гигантов всё же смогут извлечь из интеграции технологий на базе искусственного интеллекта определённую выгоду, но подавляющее большинство игроков окажется разорено. Робин Ли признал, что за последние полтора года популярные языковые модели сделали значительный шаг вперёд. Такие технологии научились относительно неплохо разговаривать с людьми, давать советы и быстро искать нужную информацию в интернете. Наиболее эффективные языковые модели способны генерировать уникальный текст, фотографии и короткие ролики, но для наступления полноценной эры ИИ всего этого недостаточно. Такое мнение глава технологического гиганта из Китая высказал в рамках конференции «Будущее бизнеса», проводимой компанией Harvard Business Review. Робин Ли отмечает, что чат-боты начали значительно меньше ошибаться, а ответам по большей части можно доверять. Несмотря на это глава Baidu уверен, что в ближайшие годы мы станем свидетелями настоящего кризиса, поскольку сегмент ИИ сильно напоминает падение сектора доткомов в 90-х годах. Робин Ли уверен, что на плаву останется всего 1% от всех компаний, которые в настоящее время инвестируют средства в умные технологии. Как уже отмечалось выше, скорее всего это будут ведущие гиганты, средств на счету которых достаточно для смелых экспериментов.

В пример можно привести Microsoft. По данным инсайдеров, американская компания станет самым крупным покупателем графических ускорителей NVIDIA в 2025 году. Софтверный гигант намерен потратить десятки миллиардов долларов, что приведёт к сильному дефициту Blackwell B200. Вот только Microsoft уже не раз инвестировала средства в провальные проекты, но благодаря огромным доходам всегда выходила сухой из воды. Глава Baidu признаёт, что в ближайшие 30 лет мы увидим изменения во многих сферах, ведь технологии действительно способны заменить человека. Случится это далеко не везде, а очень часто потенциал ИИ сильно переоценивают. По мнению Робина Ли, технологии вокруг нас стремительно меняются, а успех ждёт только компании, которые способны быстро адаптироваться. Крах сегмента искусственного интеллекта неминуем, но оставшиеся на плаву смогут создать ещё более впечатляющие технологии. Они станут особенно ценны для нашего общества, позволяя добиться значительного прогресса. Подобные заявления вызвали живой интерес у многих участников конференции. Сложно сказать, насколько высказанные предположения реалистичны. Дженсену Хуангу выгодно и дальше продавать миллионы графических ускорителей на сотни миллиардов долларов. Главе Baidu выгодно рассказывать о приходе технологии, способных изменить мир. Проблема лишь в том, что всё это нужно уже сегодня, тогда как заинтересованные стороны рассказывают о будущем, говоря о необходимости и дальше покупать правильные булочки с секретным ингредиентом внутри.