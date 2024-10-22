Украинские эксперты пока в данном вопросе так и не разобрались

Уже больше двух лет армия РФ наносит почти ежедневные удары по различным объектам на территории Украины при помощи дронов типа «Герань». Устройства обладают внушительным размером и могут нести нагрузку весом до 50 килограмм на расстояние свыше 1000 километров. Именно этот тип беспилотников взял на себя самую сложную работу, увеличивая эффективность нанесения ударов при помощи ракетных комплексов. По данным военкоров, обычно это происходит по стандартному сценарию. Первыми в воздушное пространство Украины заходят «Герани». Они принимают на себя основной удар и разряжают системы ПВО. После этого приходит очередь ракет, которые поражают большую часть запланированных целей. При этом дроны-камикадзе и сами наносят значительный урон, а также обеспечивают российских специалистов важными данными. Иногда можно заметить, что беспилотники кружат над тем или иным городом, а бывает и вовсе отправляются в другой регион. Таким образом выявляются потенциальные цели, а также фиксируются системы комплексы ПВО, уничтожение которых является приоритетной задачей.

По данным украинских источников, в последние дни российская сторона начала применять совершенно другой тип БПЛА. На опубликованных записях слышен звук двигателя, но эксперты уверяют, что шум от приближения «Герани» сильно отличается. Информация вызвала у украинской стороны сильные опасения. Причина в том, что бойцы научились сбивать привычные дроны-камикадзе. Точность и количество поражённых объектов не разглашается, ну а появления нового беспилотники несёт неопределённость. Придётся изучать его особенности, а также найти достаточно частей для восстановления точных размеров и других характеристик, включая скорость полёта и размах крыльев. Согласно некоторым источникам звук двигателя неизвестного БПЛА более высокий и громкий, что может говорить об изменении конструкции. Такой аппарат способен двигаться быстрее, но показания очевидцев сильно разнятся. Составить полную картину не удавалось, пока за дело не взялись российские эксперты. По ссылке (нажать) вы можете увидеть видео, снятое этой ночью над Днепропетровском.

Поразительно похожий на «Герань» дрон делает несколько кругов над объектом, после чего ролик заканчивается. По мнению российских военкоров, перед нами «Гербера», принадлежащая к известному в России цветочному семейству. Такой беспилотник не сильно отличается от «Герани» по размеру, но выполняет совершенно другие миссии. Прежде всего он не несёт боевой нагрузки, что и позволяет беспилотнику двигаться быстрее. Благодаря этому он хорошо подходит для отвлечения средств ПВО, разряжая комплексы ещё до прилёта ракет. Совершая круги вокруг неизвестного объекта, такой дрон выполняет сразу несколько задач. Как уже было сказано выше, прежде всего он разряжает ПВО, что самым негативным образом сказывается на обороноспособности той или иной части. Кроме того, он обладает улучшенной оптикой. Это позволяет делать качественные снимки местности, выявляя потенциальные цели для ударов ракет и дронов с боевой частью.

Главное же отличие «Греберы» заключается в низкой стоимости. Корпус выполнен из другого материала, а в целом такой дрон намного выгоднее и проще в производстве. Российские эксперты пишут, что тактика применения средств БПЛА армии РФ намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. На самом деле задействуется целый спектр различных аппаратов, ну а кадры в сети – это всего лишь часть айсберга. Не так давно писали, что обычные «Герани» получат улучшенную оптику, что позволит повысить качество объективного контроля. Насколько такие данные соответствуют действительности, сказать сложно. Военкоры полагают, что благодаря отсутствию боевой части «Гербера» способна не только набирать более высокую скорость, но и дольше находиться в воздухе. Стая таких дронов может часами фиксировать важные цели, разряжая ПВО и действуя на нервы местным силам обороны.