Учёные полагают, что ничего подобного с человечеством случиться не может

Сложно сказать, кому и когда в голову пришла фантазия о существовании зомби, но данный феномен прочно укрепился в человеческом сознании. Благодаря популяризации при помощи кинематографа кошмары о зомбиапокалипсисе принимают всё более реалистичную форму. Сценаристы придумывают всё более невероятные идеи превращения большей части человечества в бездумных монстров, но после выхода сериала The Last of Us вдруг выяснилось, что вымысел имеет вполне реальные основания. Ещё недавно данная проблема тревожила только небольшую часть фанатов одноимённой видеоигры, но популярность проекта даёт плоды. Сегодня о зомби говорят видные учёные, ну а мы познакомимся с проблемой немного шире.

Начнём с того, что орды восставших мертвецов, которые показывают в фильмах – это действительно вымысел. Учёные не видят никакого способа вернуть в погребённое тело достаточно энергии для выполнения простых движений, не говоря уже о ходьбе и тем более охоте на окружающих людей. Тема не самая приятная для обсуждения, но суть сводится к тому, что такое развитие событий невозможно. Что до самого термина, то слово «зомби» пришло из гаитянского вуду. Это древний культ, последователи которого уверяют, что посвящённые обладают способностью воскрешать людей при помощи магии вуду. По словам исследователей, вокруг нас достаточно удивительных фактов, на фоне которых фантазии голливудских сценаристов вызывают улыбку. Известно, что в природе существуют необычные формы жизни, способные превратить другой организм в зомби. Одним из таких существ является гриб Ophiocordyceps unilateralis, больше известный нашим читателям под названием кордицепс. Этот микроскопический паразит нападает на муравьёв и полностью контролирует их действия. Представьте себе: грибок, попадающий на муравья с дерева, проникает через его хитиновый покров и начинает буквально поглощать его изнутри, при этом не убивая сразу. Муравей превращается в бесцельно бродящую марионетку, пока гриб не будет готов к финальной стадии. В какой-то момент гриб заставляет муравья взбираться по растению, чтобы закрепиться на максимально доступной высоте. Там муравей умирает, а из его головы начинает прорастать гриб, выбрасывающий новые споры в окружающую среду. Таким образом заражаются другие муравьи, а вид грибов процветает. Происходящее напоминает сцены из научной фантастики, но в мире насекомых это обычная стратегия выживания.

Другим примером является гриб Massospora cicadina, который заражает обычных цикад. Эти насекомые живут под землёй в течение 13 или 17 лет, прежде чем выйти на поверхность для размножения. Заражённые опасным грибом цикады вообще не похожи на зомби из фильмов ужасов. Гриб медленно поедает их тело, начиная с брюшка, заменяя плоть своими спорами. При этом цикады продолжают двигаться и даже спариваются, распространяя гриб среди других членов стаи. Massospora cicadina поразителен, ведь до определённого момента поведение насекомых выглядит вполне нормальным, а заражение другим особям незаметно. Учёные отмечают, что данный гриб уникален среди собратьев, поскольку стремится сохранить активность своего хозяина как можно дольше, с целью увеличения шансов на распространение спор. Именно эти грибы вдохновили создателей видеоигры The Last of Us, вот только реальная угроза для людей значительно преувеличена. Эти паразитические грибы относятся к классу высокоспециализированных, а значит атакуют только определённые виды насекомых. Эволюция в мире природы шла миллионы лет, чтобы гриб мог адаптироваться к одному конкретному виду хозяина. Заразить человека, как это показано в кино, он попросту не способен.

Миллионы людей спорят о шансах на эволюционный сбой в программе грибов, но учёные категоричны, поскольку предпосылки к подобным изменениям формируются десятки тысяч лет, а значит будут заметны человеку. И всё же, некоторые виды грибов могут быть опасны для нашего вида. Например, Aspergillus fumigatus и Cryptococcus neoformans поражают лёгкие. К счастью, в зомби подобные паразиты человека превратить не могут, но вызывают серьёзные болезни, включая пневмонию или менингит. В условиях постоянно тёплого и влажного климата распространение таких грибковых инфекций усиливается, становясь проблемой для живущих там народов. Ну а поскольку грибы процветают в среде, где есть влажность и тепло, то для избегания грибковых инфекций, нужно соблюдать базовые гигиенические правила. К числу правил относят: необходимость принимать душ после физических нагрузок, не носить влажную одежду долгое время, избегать обмена личными вещами вроде полотенец и одежды. Что до фантастических фильмов и игр, то зомби лучше оставить на экранах телевизоров и мониторов. Ничего подобного в нашем мире случится не может, а значит самое время успокоиться и набраться терпения, ведь второй сезон The Last of Us не за горами.