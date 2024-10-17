Аналитики полагают, что мы становимся свидетелями первой негативной реакции ранка на санкции против Китая со стороны США

Долгое время нидерландская ASML оставалась незаметной на фоне более успешных производителей оборудования для производства полупроводниковой продукции. Пока руководство тонуло в кредитах, никто и не подозревал, что ASML готовит настоящую революцию. Благодаря целому ряду инновационных технологий европейская компания за считанные годы превратилась в настоящего гиганта индустрии. Обратите внимание на данные ниже. Уже в 2013 голландцы занимали значительную часть рынка литографов, но настоящий успех эту компанию ждал немного позднее. Капитализация в 2013 составила немалые 27 миллиарда евро, ну а буквально несколько дней назад ASML оценивалась в 10 раз дороже. Успехом таких невероятных масштабов нидерландская компания обязана монопольным положением на рынке. Конкуренты так и не смогли разработать достойных аналогов, а попытки некоторых крупных игроков выйти в высшую лигу пока выглядят не очень уверенно.

Казалось, что голландцев ждут новые вершины на технологическом небосклоне, но совершенно неожиданно бизнес ASML стал слишком важным и попал код контроль Вашингтона. Ну а поскольку между США и Китаем идёт торговая война, то янки тут же ввели целый ряд ограничений, запретив европейцам поставлять оборудование для компаний из Поднебесной. А между тем в начале 2024 руководство нидерландской компании заявляло, что примерно половина доходов от реализации собственной продукции пришла из КНР. Уже тогда продавать туда самые современные литографы было запрещено, но в какой-то момент ограничения стали ещё более заметными. Так, в Китай запрещены не только поставки, но и обслуживание, хотя это и нарушает лицензионное соглашение между сторонами. Согласно опубликованным данным, технический мониторинг будет осуществляться только в отношение находящегося на гарантии оборудования, тогда как более старое останется не у дел. Больше почитать на эту тему можно по ссылке. Эксперты уверены, что у ASML просто не было выбора, но у каждого решения есть определённые последствия.

Вчера был опубликован прогноз на 2025 год, в рамках которого ориентировочная прибыль от реализации литографов и технических услуг достигнет 30 или 35 миллиардов долларов. Это примерно в 2 раза ниже, чем ожидали аналитики, ну а главная причина заключается в том, что найти покупателей ASML просто не может. Желающие закупать литографы есть в России, Китае и ряде других стран, но продавать туда своё оборудование голландцы не имеют права. Всё это напоминает особенности реализации дорогостоящей одежды и аксессуаров в модных бутиках. Когда в конце сезона там остаётся нераспроданный товар, то его принято уничтожать. Себестоимость сумочки за несколько тысяч долларов точно такая же, как и у китайской подделки, поэтому проще товар сжечь, чем приучать покупателей к скидкам. Причина нарастающих проблем ASML немного другая, но суть примерно аналогичная. Можно предположить, что руководство компании начнёт выпускать заметно меньше продукции, но продать по завышенной цене всё это уже не выйдет. Вчера сообщалось, что ключевые игроки (TSMC, Samsung и Intel) уже купили достаточно литографов, поэтому предпочитают сделать паузу. Ну а поскольку дядюшка Сэм пристально следит за действиями руководства ASML, то придётся европейцам потуже затягивать пояса.

За несколько дней капитализация компании упала на 17%, а потери превысили 50 миллиардов евро. Что любопытно, происходящее тут же отразилось и на других игроках. Причина в том, что система формировалась десятилетиями, поэтому проблемы с поставками у одной компании приводят к эффекту домино. Например, Tokyo Electron потеряла 10% капитализации, а акции TSMC и Foxconn ушли вниз на 3%. Перечислять весь список пострадавших нет никакого смысла, поскольку в некоторых случаях падение уже восстановилось. По оценкам аналитиков, рынок в моменте просел на 420 миллиардов долларов, ну а это один из самых больших кризисов, который происходил в современной истории. Для сравнения, когда почти 25 лет назад мир столкнулся с «пузырём доткомов», то капитализация Vodafone и Nokia суммарно рухнула на почти 120 миллиардов евро, тогда как только Volkswagen ушла вниз на 120 миллиардов евро. На этот раз рынок восстановился в считанные дни, но эксперты полагают, что мы стали свидетелями того, как американские санкции разрушают индустрию полупроводников. ASML – монополист, поэтому от того, насколько хорошо или плохо будет идти дела у этой компании, зависит очень многое.

Действующий сегодня механизм очень сложный и требует крайне осторожного подхода, но в Вашингтоне не знакомы с осторожностью, поэтому ведут себя как слон в посудной лавке. Многие аналитики полагают, что в будущем подобных падений станет больше. Санкции способны нанести полупроводниковому сегменту критический урон, ну а это окажет негативное влияние на разработку новых технологий. Мелкие компании разорятся, тогда как крупным игрокам придётся выживать в непривычных для себя условиях, а значит о прогрессе придётся на время забыть. Когда это случится, сказать сложно, но тот факт, что обе стороны не собираются сдавать позиции, не вызывает никаких сомнений. США оказывают давление на ключевых игроков по всему миру, а в результате власти многих стран принимают крайне опасные решения. Например, министр финансов Южной Кореи сегодня утром заявил о необходимости принятия более суровых мер контроля за утечкой передовых технологий. Чхве Сан Мок считает необходимым усилить экспортный контроль, ведь только это обеспечит стране технологическое лидерство. Сложно сказать, понимает ли министр один простой факт: если Китай перестанет закупать корейскую продукцию, то большая часть местных компаний потеряет большую часть прибыли. Кому Samsung, LG и десятки других технологических гигантов будут отгружать свои товары, остаётся только догадываться.