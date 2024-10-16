Владельцам предлагают откатиться на прошлую версию или вообще не обновлять операционную систему

Обновление Windows 11 24H2 стало самым массовым с момента выхода этой операционной системы. Эксперты пишут, что Microsoft приняла достаточно спорный шаг, поскольку долгое время руководство рассматривало вариант с выходом Windows 12. Многие аналитики признают Windows 11 не самой удачной, называя целый ряд минусов настольной операционной системы. Прежде всего она слишком требовательная, хотя и не несёт по сравнению с более популярной «Десяткой» никаких значительных изменений. Но для перехода на новую операционную систему требуется не только больше оперативной памяти и ёмкий накопитель, но и процессор, выпущенный после 2018 года. Таким образом Софтверный гигант сделал всё, чтобы вынудить пользователей игнорировать Windows 11, что и выражается в низкой популярности данной операционной системы.

За три года после своего выхода Windows 11 установлена на 33% от всех настольных ПК (в статистику включён только сегмент ОС Windows). Таким образом за последний год на новую версию ОС перешло всего 7% пользователей, ну а такие цифры не могут не вызывать беспокойство у руководства Microsoft. По данным экспертов, релиз Windows 12 решено отменить, сосредоточив все усилия на повышении привлекательности Windows 11. Делаться это будет при помощи кнута и пряника. Первым в ход пошёл пряник, вот только сладкое лакомство снова оказалось не очень приятным на вкус. Не так давно стартовала рассылка Windows 11 за версией 24H2. Первые несколько дней эксперты писали, что обновление обошлось без значительных багов, но сегодня очевидно, что это не так. Как выяснилось, значительные сложности наблюдаются с твердотельными накопителями производства Western Digital. Речь о моделях WD Black SN770 и WD Blue SN580, обновление которых до Windows 11 24H2 крайне противопоказано.

Согласно официальным данным самой Western Digital, проблема кроется в специфическом механизме работы операционной системы. В лучшем случае могут возникнуть случайные перезагрузки ОС, но иногда на ровном месте появляется «экран смерти». Сообщается, что виной всему особенность работы Windows 11 24H2 с твердотельными накопителями дисками, не имеющими встроенного кэша. Более дорогие SSD могут похвастать небольшим объёмом DRAM, но бюджетные модели полагаются на технологию Host Memory Buffer. Она позволяет задействовать в работу оперативную память, что делает работу твердотельного накопителя возможной даже без встроенной памяти. Вот только обычно система выделяла 64 Мб памяти, но с выходом версии 24H2 Windows 11 стала настолько щедрой, что даёт SSD сразу 200 Мб. В некоторых случаях ничего не происходит, но иногда ситуация становится критической, вызывая нестабильную работу всего компьютера.

По данным инсайдеров, Western Digital знает о существующей проблеме. Всем владельцам указанных выше твердотельных накопителей настоятельно советуется не обновлять операционную систему до последней версии. В случае, если вы уже получили Windows 11 24H2, то следует откатиться до версии Windows 11 23H2. Эксперты пишут, что помогает правка реестра, где в ручном режиме можно ограничить количество памяти, выделяемой твердотельным накопителем технологией Host Memory Buffer до 64 Мб. Известно, что представители Microsoft также знакомы с проблемой, поэтому совсем скоро она будет устранена. Добавим, что обычно через несколько недель после выхода крупного обновления Windows всплывает масса скрытых проблем. Не исключено, что в этот раз будет точно также, просто пока многие пользователи предпочитают до Windows 11 24H2 не обновляться.