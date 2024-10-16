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Bublik1
Ударом «Искандера» был полностью уничтожен военкомат в одном из украинских городов
Кроме военкомата был также уничтожен завод по ремонту бронетехники

15 октября сообщалось о нанесении мощного удара по городу Николаев. Здесь при советской власти располагался стратегический центр кораблестроения. Кроме того, были построены предприятия для ремонта и производства военной техники, позволяющие осуществлять деятельность в условиях активных военных действий. Подобные фабрики разбросаны по всей Украине, но долгое время они оставались заброшены или превращены в склады для самой различной продукции. В 2022 власти развернули там бурную деятельность, особенно это стало актуально для регионов, где были расположены предприятия с активной подземной частью. Точных данных о том, насколько защищены заводы в Николаеве, в прессе нет, но некоторые факты доказывают, что оставшийся со времён СССР потенциал огромен.

Подробностей удара в прессе не было, и сегодня подоспели более точные новости. Оказалось, по Николаевскому бронетанковому заводу прилетело сразу 5 ракет типа ОТРК «Искандер-М». Изучить падение ракет можно на коротком видео ниже, где виден не только сам факт прилётов, но и вторичная детонация. Больше подробностей рассказал координатор подполья города Николаев. Сергей Лебедев отмечает, что предприятие располагается по адресу улица Скороходова 1 и уже не раз становилось целью для российских ракет. Несмотря на это, со временем работу завода всегда удавалось восстановить. Похоже, на этот раз ремонтная фабрика отправлена в нокаут, поскольку по площади был нанесён удар сразу пятью «Искандерами». Всё тот же Лебедев утверждает, что в момент удара на заводе располагалось четыре единицы колёсного бронированного транспорта и шесть танков. 

Нужно отметить, что в последнее время точечных ударов при помощи ракетных комплексов производилось немало, но на этот раз есть и весьма интересный факт. Так, за почти три года ведения военных действий было всего несколько случаев, когда ракетами или дронами уничтожились знания военкоматов. Многие эксперты и военкоры задаются вопросом: почему ещё в первые месяцы все эти пункты не были выведены из строя. Таким образом можно было не только парализовать набор призывников, но и привести к потере огромного объёма личных данных. Нет никаких сомнений, что военкоматы переехали бы в другие здания, но работа не была бы такой эффективной, а на сбор данных ушли бы годы. По непонятной причине даже сегодня массовых ударов по военкоматам не осуществляется, но здание по улице Рыбная 1 в Николаеве стало исключением. 

Неясно, почему выбрана была именно эта цель, но туда прилетел полноценный «Искандер-М». Все автомобили, стоящие возле здания, сгорели, а ночующие там «людоловы» (одно из названий сотрудников военкоматов) погибли на месте. Представители подполья не раскрывают причины нанесения удара именно по этому военкомату, ну а пока можно констатировать, что речь идёт о крайне редком случае. По данным поисковых систем, только в городе Николаев расположено ещё несколько военкоматов, но каждый из них продолжает работать, отлавливая зевак в режиме 24/7. А вот куда попала седьмая ракета, выяснить пока не удалось. 


#сво #ракеты #искандер-м #искандер
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