Решение принято, а продавцам остаётся надеяться на медлительность европейской бюрократии

Известно, что ключевые места в правительстве целого ряда европейских стран занимают представители партии «Зелёных». Борцы за чистую энергетику одно время были особенно популярны, претворяя в жизнь самые абсурдные инициативы. Например, в Германии люди без высшего образования и в целом не обладающие нужными знаниями лоббировали закрытие всех атомных электростанций. В результате самая мощная экономика ЕС испытывает дефицит электричества, полагаясь на профицитную Францию. Между тем западный сосед не стал рубить с плеча, поэтому сегодня может продавать электричество в огромных масштабах. Не менее удивительна и инициатива по строительству огромных солнечных ферм, а также ветровых станций генерации. В Германии подобные сооружения повсюду, вот только местный климат явно не способствует окупаемости, ведь солнышко из-за вечных облаков выглядывает довольно нечасто. Точно такая же ситуация и с ветряками, ведь большую часть года устройства почти не вращают свои лопасти, генерируя минимум энергии.

Даже при хорошем раскладе окупаемость чистых технологий находится под большим вопросом, ну а неразумное размещение солнечных и ветрогенераторов должна была давно вызвать вопросы у любого здравомыслящего человека. Увы, но пока ничего подобного не произошло. Владельцы подобных ферм закачивают в розетки чрезвычайно дорогую энергию, что самым негативным образом влияет на и без того не самый дешёвый тариф. Прибавьте сюда массу экологических ограничений, которые тонут на фоне непродуманной политики властей. К примеру, отказ от российского газа привёл к необходимости закупать энергоносители в США. Пришлось строить перерабатывающие заводы, ну а это сгенерировало огромное количество выбросов в окружающую среду. Российская нефть продолжает поступать в Европу, но теперь танкеры вначале отправляются в Азию, а только после этого возвращаются в Старый свет. Абсурдность происходящего поражает, но иногда европейские чиновники принимают ещё более спорные решения. Судя по последним данным, в ЕС будут уничтожены светодиодные лампы на миллиарды евро, вот только проблемы экологии по непонятной причине принимающих такие решения людей не волнуют.

Началось всё в 2018 году, когда южнокорейская Seoul Semiconductor впервые одержала победу в европейском суде над конкурентами. Представители этой компании уверяют, что сделали для индустрии очень многое, ведь они инвестируют примерно 10% своей выручки в новые технологии. Это примерно 100 миллионов долларов в год, что позволило совершить целый ряд прорывов в создании светодиодов и смежных направлений. В портфолио Seoul Semiconductor находится 18 тысяч патентов, но есть несколько спорных, на основании и которых корейский производитель решил устранить конкурентов. Прежде всего удар был нанесён против тайваньской Everlight Electronics, которая занимается выпуском аналогичной продукции. Долгое время итоги судебных разбирательств казались неопределёнными, но этим августом Апелляционный совет Европейского патентного ведомства пришёл к выводу, что технология светодиодов без проводов (WICOP) полностью принадлежит Seoul Semiconductor, поэтому никто не имеет права использовать её без надлежащих выплат. Ну а поскольку корейская компания зарегистрирована в 18 странах ЕС, то решение автоматически распространяется на все эти государства. Что же, несколько дней назад в данном вопросе была поставлена окончательная точка. На этот раз решение в пользу корейской компании вынес Европейский объединённый патентный суд в Дюссельдорфе.

Там пришли к выводу, что ритейлеры Expert Klein и Expert e-Commerce нарушили основополагающий европейский патент за номером EP 3 926 698 B1. Как вы уже догадались, в нём речь идёт именно о технологии WICOP, ну а эксперты полагают, что последствия окажутся разрушительными. Для информации: подобные светодиоды можно использовать в самых различных устройствах. Например, в качестве обычных лампочек, в фарах автомобилей и даже в дисплеях, где достаточно 2000 точек на один дюйм. Представители Seoul Semiconductor настаивают, что конкуренты украли у них технологию WICOP, ну а европейские ритейлеры закупали такую продукцию, хотя и знали о возможных последствиях. Учитывая, что только Expert e-Commerce в Германии имеет годовой оборот в 14 миллиардов долларов, то последствия действительно окажутся крайне неприятными, поскольку суд потребовал не просто прекратить продажу контрафактных светодиодов, но и уничтожить всю ранее закупленную продукцию. Таким образом импортёров обяжут сжечь светодиоды на миллиарды долларов, хотя полного перечня необходимых к уничтожению устройств пока нет.

Эксперты пишут, что ритейлеров может спасти традиционная европейская бюрократия. Так, в ближайшее время соберётся экспертный совет, в рамках которого будет создан перечень устройств, которые требуется изъять из продажи, а после и утилизировать. Скорее всего, результаты работы комиссии станут доступны только после Нового года, ну а это позволит ритейрелам распродать большую часть продукции. На носу праздники, а значит многочисленные гирлянды, фонарики и тому подобные устройства быстро найдут своих потребителей. Ну а всё, что реализовать не удалось, будет продаваться со скидками. По крайней мере до тех пор, пока это возможно. Решение уже вступило в силу и действует на территории Германии, Франции, Италии, Австрии и ряда других европейских государств.