Первый настольный компьютер у автора данного материала появился достаточно давно. В те времена интернет был у единиц и подключался при помощи телефонного кабеля. Стоила такая услуга целое состояние, а сама мировая паутина только зарождалась. Операционная система Windows 98 пришла в негодность уже на следующий день, а виной всему самая обычная человеческая любознательность. Был вызван мастер, который переустановил операционную систему, а после настроил работу принтера и сканера. Через неделю негативный опыт повторился, после чего родители отказались платить деньги мастерам. Пришлось познавать операционную систему своими силами. В те времена драйверы устанавливались не так, как сегодня, поскольку ни о каких дружелюбных настройках не было и речи.

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Только с выходом Windows ХР ситуация стала меняться в лучшую сторону, но к тому моменту автор данного материала уже неплохо разбирался в том, как установить операционную систему, драйверы и взломанное программное обеспечение. Многочисленный опыт позволил изучить настройки системы и понять смысл основных компонентов реестра, а с тех пор очистка компьютера производилась в ручном порядке. Так было до релиза Windows 7, после которой необходимость в переустановке системы практически отпала. Выход Windows 10 и вовсе сделал процесс ненужным, ведь актуальные операционные системы намного надёжнее, чем аналоги прошлых поколений. Процессоры стали на порядок быстрее, а видеокарты и вовсе совершили настоящий технологический прорыв. Интернет проник в каждый смартфон, а умные технологии даже научились за нас думать. Не всегда решение соответствует условию задачи, но даже такие успехи называются крайне впечатляющими.

Как бы там ни было, но Windows 11 прошла большой путь, но многие пользователи продолжают решать проблемы всё теми же кустарными способами, что и 20 лет назад. Сегодня мы остановимся на целом ряде заблуждений, бороздящих просторы интернета. Многие рекомендации сбивают пользователей с толка, тогда как часто владельцы ПК уверены, что знают самый простой и верный способ решения всех проблем. Начнём с антивирусного программного обеспечения. В сети есть тесты, выводы в которых доказывают, что самый обычный Защитник Windows примерно соответствует лицензионным антивирусам по степени безопасности. Никто не мешает установить вам антивирусный пакет, но стоит помнить, что защититься от собственной глупости невозможно. Например, вам пришло письмо в мессенджере или по электронной почте. Неизвестный по ту сторону интернета предлагает перейти по ссылке, где может скрываться интересующая вас информация. Довольно часто при попытке перейти на удалённый сайт встроенный антивирус предупредит вас об опасностях, но далеко не все пользователи готовы слушать голос здравого смысла. В результате происходит взлом ПК, а мошенники получают доступ не только к аккаунтам в социальных сетях, но и личных карточным счетам.

Но вернёмся к популярным заблуждениям. Наиболее простым способом сделать работу интерфейса операционной системы быстрее была очистка рабочего стола от ярлыков. Многие пользователи захламляли рабочий стол так сильно, что работа за ПК превращалась в настоящую муку. В те времена количество оперативной памяти было небольшим, поэтому приходилось думать, прежде чем ставить ярлык той или иной программы на рабочий стол. Сегодня такой проблемы не существует. Большая часть готовых сборок и даже ноутбуков имеет 16 Гб оперативной памяти, ну а с таким количеством вы можете установить дополнительный антивирус и превратить свой рабочий стол в мусорное ведро. Найти нужные ярлыки станет сложно, но это точно не скажется на скорости работы интерфейса операционной системы.

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Если вы покопаетесь в настройках, то сможете обнаружить возможность установить меньше цветов для отображения монитора. В далёкие времена отключение визуальных эффектов и скромная цветовая гамма помогали повысить производительность компьютера. Однажды автор данного материала устанавливал Windows ХР на компьютер, который планировали использовать в качестве печатной машинки. У владельца было важное условие: там просто обязан работать эмулятор 16-битных игровых приставок. Что же, операционная система и эмулятор заработали, но пришлось отключать во время игры звук, а иначе процессор и ограниченное количество памяти не справлялись с поставленными задачами. Сегодня даже самый бюджетный актуальный процессор способен тянуть сложные программы, ну а новинки последних поколений одновременно запускают десятки ресурсоёмких процессов. Происходит это не только из-за повышения производительности процессоров, но и за счёт оптимизации кода, ведь Windows 10 и Windows 11 сделали много шагов в нужном направлении.

Особенно сложно было со свободным пространством на жёстком диске. Первый компьютер автора данного материала включал накопитель ёмкостью 1.2 Гб, что позволяло записать операционную систему, одну игру и один фильм. Места постоянно не хватало, поэтому приходилось регулярно чистить временные файлы. Нечего и говорить, что иногда это приводило к печальным последствиям, ведь далеко не все пользователи знали, что можно удалять, а что относится к чрезвычайно важным системным компонентам. Очистка временных файлов производилась регулярно и была вызвана острой необходимостью. Особенно она была важна после установки игр и больших программ, а также удаления всего это с ПК. Сегодня такие глупости потеряли свою актуальность. Операционная система стала занимать на порядок больше пространства на диске, но и накопители теперь имеют значительно больший объём. Часто в качестве системного диска используется отдельный SSD ёмкостью 128 Гб и даже 256 Гб, ну а это достаточно для любых задач.

Каждый пользователь, который хотел добиться стабильной работы операционной системы и иметь нормальный доступ к файлам и программам, должен был выполнять дефрагментацию жёсткого диска. Автор данного материала получил свой первый HDD объёмом 2 Тб, как только такой жёсткий диск вообще появился в продаже. Приходилось дефрагментировать разделы отдельно, но даже в этом случае нужно было запускать задачу на ночь или перед уходом на работу. Процесс длился целую вечность, отнимая много нервов и свободного времени. В настоящее время большая часть пользователей перешла на твердотельные накопители, где дефрагментация не проводится.

Когда местные провайдеры начали заводить в дома оптоволоконные кабели и сделали интернет безлимитным, скорость продолжала балансировать на грани выживания. Особенно было туго, когда хотелось скачать игру с торрента. Файлы имели от пяти гигабайт, а иногда превышали все разумные пределы. Качать такой объём приходилось очень долго. Точно с такой же скоростью закачивались и фильмы, ну а сегодня видео можно смотреть в онлайне, а благодаря высокой скорости интернета даже самые большие файлы закачиваются за считанные минуты.

В давние времена многие эксперты предлагали не выключать компьютер полностью. Включение занимало много времени, а Windows ХР могла и вовсе не запуститься. Иногда проблемы были в кривых обновлениях, но часто причиной был повреждённый жёсткий диск. Пользоваться таким устройством было можно, но повреждённые секторы наотрез отказывались выдавать системную информацию. В настоящее время большая часть пользователей предпочитает устанавливать Windows на твердотельные накопители, где логика работы с файлами выстроена несколько иначе. Операционная система запускается за считанные секунды, поэтому можно спокойно выключать ваш компьютер, когда требуется куда-то уйти. Ну и было бы неверно забыть об очистке реестра. Именно эта процедура могла убить вашу операционную систему быстрее, чем Билл Гейтс с кривыми патчами и хакеры со своими вирусами. Сегодня пользователи забыли даже о существовании подобных опций, ну а всё это к лучшему, ведь забивать себе голову лишними проблемами должны только специалисты. Утилиты для очистки удалённых файлов и оптимизации ОС пользуются низким спросом, ну а операционная система становится всё более удобной и безопасной. До идеала ещё далеко, но сравнивать Windows 11 с Windows ХР по этому показателю глупо.