Такой вывод можно сделать, если изучить последние заявления известного инсайдера с ником Kopite7kimi

Известно, что 6 января в рамках открытия выставки CES 2025 Дженсен Хуанг лично анонсирует настольную графику следующего поколения. Ожидается демонстрация нескольких видеокарт, особый интерес среди которых вызывает GeForce RTX 5090. Речь о новом флагмане, который предложит очередной скачок в производительности и будет задавать тон всему рынку последующие два года. Позволить себе такую видеокарту могут только наиболее состоятельные геймеры, ну а инсайдеры уже отметились целым рядом материалов, рассказывая о планах руководства NVIDIA совершить ценовой прорыв, увеличив отпускную стоимость графических чипов семейства GeForce RTX 50. Утверждается, что за GeForce RTX 5090 придётся заплатить от 2500 долларов, тогда как GeForce RTX 5080 оценивается в 1500 долларов. Особенно интересно, что всё это актуально только для американского рынка, тогда как в Европе такие видеокарты окажутся намного дороже.

Если у вас есть 10 минут времени, то вы можете изучить любопытный материал, где отмечается зависимость повышения стоимости высокопроизводительных графических ускорителей DGX B200 на архитектуре Blackwell и настольной графики нового поколения. Если кратко, то стоимость подобной продукции продолжит идти вверх, а NVIDIA намерена сосредоточиться на поставках в комплекте не менее 8 графических ускорителей в одном сервере. Поскольку цена DGX B200 стартует с 500 тысяч долларов, то многие компании предпочтут купить GeForce RTX 5090, ну а это создаст дополнительное давление на настольный сегмент. Добавим, что сегодня появились и другие подробности. Согласно опубликованным данным, DGX B200 стал самым успешным продуктом NVIDIA ещё до релиза, ведь заказы на него раскуплены на год вперёд. Такого никогда не было, ну а это даёт в руки Дженсену Хуангу невероятную власть и возможность экспериментировать. По мнению известного инсайдера с ником Kopite7kimi, на самом деле сегодня даже партнёры NVIDIA не знают, сколько будут примерно стоить видеокарты следующего поколения.

По словам инсайдера, в настоящее время партнёры получают информацию о полных спецификациях нового графического чипа. После этого им отправят чертежи с системной платой, разработанной специалистами NVIDIA, на основании которых и будут выпускаться различные модели видеокарт. При этом особое внимание уделяется версии Founders Edition, поскольку именно она станет эталонной и получит рекомендованную цену. Другие производители могут экспериментировать с системами охлаждения и повышать тактовые частоты, ну а всё это окажет влияние на стоимость GeForce RTX 5090 с кастомной системой охлаждения. Немного ранее в сети писали, что на фабрике в Тайване, где выпускаются кулеры для эталонных моделей видеокарт NVIDIA, сегодня экспериментируют сразу с восемью различными системами охлаждения. Какая из них покажет себя лучше других, пока неясно, поэтому слишком рано не только называть конечную стоимость, но и пугать рядовых покупателей. По крайней мере, так пишет Kopite7kimi, ну а у этого парня большой опыт и проверенные источники информации.

Сам инсайдер утверждает, что если флагман следующего поколения и окажется дороже действующего, то цена увеличится не очень сильно. Кроме того, инсайдер напомнил, что на носу большие распродажи в канун Рождества и Нового года, а значит совсем скоро купить мощную видеокарту текущего поколения можно будет с большой скидкой. Что до GeForce RTX 5090, то спецификации её кажутся внушительными. Предварительные утечки свидетельствуют, что новый флагман получит 32 Гб видеопамяти стандарта GDDR7, работающих на скорости 28 Гбит/с. Пропускная способность 512-битной шины окажется невероятной и достигнет 1.8 Тб/с, ну а количество ядер CUDA увеличится до 21 760. В целом физическая часть станет мощнее на 30%, но нельзя сбрасывать со счетов, что прирост может обеспечивать новая архитектура Blackwell. А вот хороших новостей об энергопотреблении нет. Ранее инсайдеры писали, что для подключения GeForce RTX 5090 потребуется сразу два 16-контктных разъёма питания, а по сравнению с действующим флагманом видеокарта будет потреблять на 100-150 Вт больше. Таким образом TDP новинки стартует с 600 Вт, что потребует покупки блока питания мощностью от 1 кВт. Kopite7kimi не стал вдаваться в размышления на тему того, сколько GeForce RTX 5090 вообще может стоить. Он полагает, что цена если и увеличится, то незначительно, поэтому волноваться энтузиастам раньше времени всё же не стоит.