Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
GeForce RTX 5090 будет дешевле $2500, но NVIDIA и сама пока с ценой не определилась
Такой вывод можно сделать, если изучить последние заявления известного инсайдера с ником Kopite7kimi

Известно, что 6 января в рамках открытия выставки CES 2025 Дженсен Хуанг лично анонсирует настольную графику следующего поколения. Ожидается демонстрация нескольких видеокарт, особый интерес среди которых вызывает GeForce RTX 5090. Речь о новом флагмане, который предложит очередной скачок в производительности и будет задавать тон всему рынку последующие два года. Позволить себе такую видеокарту могут только наиболее состоятельные геймеры, ну а инсайдеры уже отметились целым рядом материалов, рассказывая о планах руководства NVIDIA совершить ценовой прорыв, увеличив отпускную стоимость графических чипов семейства GeForce RTX 50. Утверждается, что за GeForce RTX 5090 придётся заплатить от 2500 долларов, тогда как GeForce RTX 5080 оценивается в 1500 долларов. Особенно интересно, что всё это актуально только для американского рынка, тогда как в Европе такие видеокарты окажутся намного дороже.

Если у вас есть 10 минут времени, то вы можете изучить любопытный материал, где отмечается зависимость повышения стоимости высокопроизводительных графических ускорителей DGX B200 на архитектуре Blackwell и настольной графики нового поколения. Если кратко, то стоимость подобной продукции продолжит идти вверх, а NVIDIA намерена сосредоточиться на поставках в комплекте не менее 8 графических ускорителей в одном сервере. Поскольку цена DGX B200 стартует с 500 тысяч долларов, то многие компании предпочтут купить GeForce RTX 5090, ну а это создаст дополнительное давление на настольный сегмент. Добавим, что сегодня появились и другие подробности. Согласно опубликованным данным, DGX B200 стал самым успешным продуктом NVIDIA ещё до релиза, ведь заказы на него раскуплены на год вперёд. Такого никогда не было, ну а это даёт в руки Дженсену Хуангу невероятную власть и возможность экспериментировать. По мнению известного инсайдера с ником Kopite7kimi, на самом деле сегодня даже партнёры NVIDIA не знают, сколько будут примерно стоить видеокарты следующего поколения. 

По словам инсайдера, в настоящее время партнёры получают информацию о полных спецификациях нового графического чипа. После этого им отправят чертежи с системной платой, разработанной специалистами NVIDIA, на основании которых и будут выпускаться различные модели видеокарт. При этом особое внимание уделяется версии Founders Edition, поскольку именно она станет эталонной и получит рекомендованную цену. Другие производители могут экспериментировать с системами охлаждения и повышать тактовые частоты, ну а всё это окажет влияние на стоимость GeForce RTX 5090 с кастомной системой охлаждения. Немного ранее в сети писали, что на фабрике в Тайване, где выпускаются кулеры для эталонных моделей видеокарт NVIDIA, сегодня экспериментируют сразу с восемью различными системами охлаждения. Какая из них покажет себя лучше других, пока неясно, поэтому слишком рано не только называть конечную стоимость, но и пугать рядовых покупателей. По крайней мере, так пишет Kopite7kimi, ну а у этого парня большой опыт и проверенные источники информации. 

Сам инсайдер утверждает, что если флагман следующего поколения и окажется дороже действующего, то цена увеличится не очень сильно. Кроме того, инсайдер напомнил, что на носу большие распродажи в канун Рождества и Нового года, а значит совсем скоро купить мощную видеокарту текущего поколения можно будет с большой скидкой. Что до GeForce RTX 5090, то спецификации её кажутся внушительными. Предварительные утечки свидетельствуют, что новый флагман получит 32 Гб видеопамяти стандарта GDDR7, работающих на скорости 28 Гбит/с. Пропускная способность 512-битной шины окажется невероятной и достигнет 1.8 Тб/с, ну а количество ядер CUDA увеличится до 21 760. В целом физическая часть станет мощнее на 30%, но нельзя сбрасывать со счетов, что прирост может обеспечивать новая архитектура Blackwell. А вот хороших новостей об энергопотреблении нет. Ранее инсайдеры писали, что для подключения GeForce RTX 5090 потребуется сразу два 16-контктных разъёма питания, а по сравнению с действующим флагманом видеокарта будет потреблять на 100-150 Вт больше. Таким образом TDP новинки стартует с 600 Вт, что потребует покупки блока питания мощностью от 1 кВт. Kopite7kimi не стал вдаваться в размышления на тему того, сколько GeForce RTX 5090 вообще может стоить. Он полагает, что цена если и увеличится, то незначительно, поэтому волноваться энтузиастам раньше времени всё же не стоит. 

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 5090
+
Написать комментарий (0)
Цены на RTX 5090 не будут существенно выше, чем на RTX 4090
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские военные жалуются на массовый перехват видеосигналов fpv-дронов бойцами России
+
В России обновили дорожное покрытие на одном из самых длинных мостов страны
3
Xiaomi 31 декабря закрывает сайт Poco
1
На юге России открыт уникальный завод по производству аморфного диоксида кремния
4
В России открылись предзаказы на обновленный Chevrolet Cobalt узбекской сборки
+
Forbes: ВСУ потеряли большое количество бронетехники, попав в засаду ВС России в районе села Весёлое
2
КНДР приводят в полную готовность все наступательные средства на границе с Южной Кореей
3
Новая технология увеличивает производство графена более чем на 22%
+
Первая коммерческая космическая станция Haven-1 изнутри выглядит как роскошный отель
2
Моддер преобразовал Windows 10 в операционную систему 15-летней давности Windows 7
9
Россия и Китай заключили новое соглашение об обмене данными, вступающее в силу с 1 января 2025 года
5
Смартфон IQOO 13 получит световое кольцо Halo, способное воспроизводить цвета RGB
+
Military Watch: "Искандер-М" уничтожил иностранный корабль с "очень ценным" НАТОвским грузом
5
Telegram выпускает 3D-игру Durov Run на блокчейне TON
1
Минобороны Дании считают украинский оборонно-промышленный комплекс эффективнее, чем западный
4
Нейросеть смогла воспроизвести в уме интерактивную копию карты Dust 2 из Counter-Strike
2
Разведка США не фиксирует изменений в ядерной доктрине Ирана
+
В WhatsApp появится функция для добавления чатов в папки, сообщает WABetaInfo
+
Honor Magic 7 Pro получит ультразвуковой датчик отпечатков пальцев и быструю зарядку на 100 Вт
+
ВС РФ кратно нарастили число ударов по объектам противника в Сумской области
+

Популярные статьи

6 причин, по которым я перестал продавать свои старые компьютеры и комплектующие на Авито
27
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
76
Почему игровые видеокарты NVIDIA будут дорожать, а GeForce RTX 4090 нужно брать, пока не закончились
129
Инсайд: Apple готова вкладывать миллиарды в PlayStation для портирования игр на свою платформу
4
Почему игровая индустрия катится в эпоху цифрового рабства, и как ПК решает часть проблем геймеров
10
О скорости отклика пикселей, инпутлаге и отзывчивости у OLED, TN, IPS и VA
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Мячин
08:48
Геймеры это те дебилу для которых ПК чисто для поиграть?
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Александр
08:43
А я читаю статью и все думаю, когда же движки рванут? А они оказывается уже в самом конце бахнули.)) А вообще мне нравится концепция спейсов - пусть рванёт, но попозже. Интересно, если бы ничего не вз...
SpaceX успешно завершила пятый тестовый полет Starship
Fergus
08:42
Тебе с твоим куском г RX 580 вообще ничего не поможет
Почему игровые видеокарты NVIDIA будут дорожать, а GeForce RTX 4090 нужно брать, пока не закончились
Yurexxx
08:39
Среда передачи данных я так понимаю - многомодовое оптоволокно?
AMD представила первую сетевую карту Ultra Ethernet со скоростью 400 Гбит/с
Александр
08:32
2% это прирост от нового интел вроде и то не везде. 9800X3D типа был тестирован в синебенче, и в нём обошёл предшественника на 20 на ядро и 28 на все ядра. Хотя новые, типа утёкшие скрины рисуют +11%....
Intel открыто признала, что Core Ultra 9 285K уступает i9-14900K по производительности в играх
Дмитрий
08:27
Роторные тоже прикольные были но не волги
В Екатеринбурге продают секретную «Волгу» КГБ с мотором V8 и автоматом
Дмитрий
08:23
ну даже в наших магазинах на три буквы такой стоит 125к но можно у барыг авитовских дешевле найти за сотку
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Дмитрий
08:22
там есть некро-любители берут зион и майнинговую версию 1060 за 1500 рублей с авито через встройку ставят спецдрайвер и 1060 работает как обычная.) вот это верх бомжсборок.
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Дмитрий
08:21
ну первую неделю кажется большим. а потом привыкаешь. в играх больше погружение.
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Дмитрий
08:13
ну с 6900хт мало смысла переходить. а так новых видеокарт амд обещали по слухам только какие то 8700 которые по мощности как 7900 но за 500 бачей.
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем